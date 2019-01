Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au reținut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 34 de ani, din Cluj-Napoca, pentru comiterea infracțiunilor de violența in familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. Conform probatoriului administrat, la data de 18 ianuarie a.c.,…

- Doi șoferi cu mașini scumpe, Ford Mustang și Bentley Continental GT Coupe, au blocat un alt șofer care conducea o Skoda, cu care avusesera divergențe în trafic cu puțin timp înainte. Norocul celui încolțit a fost ca tocmai atunci trecea un echipaj de poliție în zona, potrivit…

- Scene cel putin comice s-au desfasuat la intalnirile la nivel inalt generate de punerea in acord a conditiilor Brexit impuse de catre UE si accepate de catre UK.L-am putut vedea pe Junker ravasindu-i parul unei doamne si agatandu-se scabros de mana premierului Theresa May, mana pe care refuza s-o mai…

- Scene de coșmar in urma unui accident produs duminica in orașul Roznov din județul Neamț. O persoana a murit și alte trei au fost ranite, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent pe DN15. Doua persoane au ramas incarcerate in urma impactului puternic. La fața locului au intervenit mai multe echipaje…

- Scene ireale au fost surprinse ieri langa o benzinarie din București. Un preot a spovedit o femeie chiar in spatele benzinariei! I-a pus patrafirul in cap și i-a citit dintr-o carte femeii ingenuncheate in fața lui. Momentul s-a petrecut la o stație de combustibil de pe Bulevardul Corneliu Coposu, a…

- Trimis in judecata de procurorii din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, un barbat din Constanta, in varsta de aproape 50 de ani, acuzat de savarsirea infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, a fost condamnat definitiv. Cel in cauza a luat trei ani de inchisoare cu suspendare,…

- Blat: 1. Separam ouale si galbenusurile se freaca cu 1 praf de sare si jumatate cantitate de zahar2. Albusurile se bat spuma apoi punem restul de zahar si continuam baterea3. In crema cu galbenusuri,adaugam 1/3 din albusuri, cacao, amestecam cu furculita sau telul si apoi adaugam…

- Chiftelute din piept de pui Mod de preparare Chiftelute din piept de pui Dai prin masina de tocat pieptul de pui, cepele si morcovul. Toci verdeata marunt, dupa care amesteci toate ingredientele. Potrivesti de sare. Pui uleiul la incins, iar chiftelutele le pui la prajit cu ajutorul…