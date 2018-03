Stiri pe aceeasi tema

- Iata 5 zodii extrem de amuzante, potrivit eva.ro. Gemeni Gemenii vor avea mereu cele mai extraordinare lucruri de spus. Au mereu glume inteligente in maneca. Daca le povestesti ceva, cu siguranta vor avea cateva comentarii extrem de amuzante de adaugat. Ei pot vedea cu usurinta situatiile…

- TRISTETE… Familia Vremea Noua este in doliu. Sotia celui mai vechi fotoreporter al ziarului, Danut Iancu, a murit in noaptea de joi spre vineri, dupa o lunga suferinta. Anisoara avea doar 49 de ani si iubea viata, isi iubea familia si spunea tuturor ca isi doreste sa-si vada fetele implinite, la casele…

- Despre gemeni se spune ca iși completeaza reciproc propozițiile, dar cauta sa-și aleaga drumuri diferite in viața. In Afganistan am intalnit un exemplu care bate tiparul. Catalin și Gabriel nu-și termina unul altuia cuvintele, ci iși dau stangaci coate atunci cand e cazul ca unul sau celalalt sa ia…

- Simopna Halep a declarat, vineri, dupa ce s-a calificat in semifinalele turneului de la Doha, ca i-a fost greu sa-si pastreze concentrarea pana la final, in partida cu americanca de 18 ani Catherine Bellis, castigata cu 6-0, 6-4. "Sunt foarte multumita de modul in care joc. Este un sentiment…

- Mihaela Radulescu a explicat ca iubitul ei austriac iubește foarte mult copiii, dar cu toate acestea nu-și dorește unul al lui. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu are o relație de peste trei ani cu celebrul sportiv austraic Felix Baumgartner, pe care vrea sa il aduca in Romania . Cei doi au o relație…

- Fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte pe mine? (n.r.- fratele…

- Inca de la inceputul iernii, timișorenii care locuiesc pe Edgar Quinet trebuie sa aiba in permanența cizme de cauciuc la ei, pentru ca nu pot ajunge acasa fara ele, mai ales daca a plouat recent sau ploua. Strada lor, intrata in șantier din toamna, arata in continuare ca dupa razboi. La inceputul…

- Pe 24 ianuarie, Lidia Oboroc din Chirileni a implinit 69 de ani. Aniversarea a prins-o in spital. ”Acum, cand starea mea de sanatate s-a inrautațit, m-au sunat toți copiii mei. Toți 12 și-au facut griji pentru mine! Sa vedeți ce bucurie e pentru o mama”, ne-a spus dansa din start. Nu i-a fost ușor…

- Mirabela Dauer a postat pe o retea de socializare un videoclip care i-a facut pe multi sa planga. „Am inteles multe, dar niciodata pe mine. Nu m-am inteles in nici o secunda. Am ales de atatea ori persoanele gresite, desi stiam ca imi vor face rau. Am fost mereu acolo pentru oricine, oricand avea nevoie…

- Durere fara margini in orasul natal al Alexandrei, tanara ucisa de un subofiter MAPN intr-un salon de coafura. Parintii nu-si pot reveni din soc si cer cu ultimele puteri ajutor pentru a putea pastra langa ei pe cei doi copii ai fiicei lor. "Copiii sunt la mine. Niciodata nu au lipsit copiii…

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- O mama a dat dovada de o cruzime fara margini, infometandu-și toți cei trei copii adoptați pana cand fata in varsta de 16 ani a murit pe podeaua din baie. Nicole Finn, 43 de ani, și-a inchis copiii intr-o baie mizera și a refuzat sa le dea de mancare in ciuda rugaminților lor disperate, potrivit mirror.co.uk.…

- Karolina Pliskova a vorbit despre partida cu Simona Halep, pe care a intalnit-o chiar intr-un meci demonstrativ la finalul anului 2017, unde romanca s-a impus. "Mereu exista o șansa sa o inving pe Simona. Va trebui sa ma concentrez pe jocul meu, sa evoluez bine. Aș face orice pentru o victorie, sa…

- BERBEC: Aceste native sunt extrem de impulsive și acționeaza dupa cum le taie capul. Femeile berbec nu ezita sa spuna ce gandesc și nu se gandesc de cele mai multe ori inainte de a spune ceva și ajung sa-i raneasca pe cei din jurul lor. Barbații care au alaturi o femeie berbec au de…

- Simona Halep, liderul mondial, a marturisit ca se astepta ca publicul de la Melbourne sa fie impotriva sa la meciul cu australianca Destanee Aiava, dar a precizat ca a reusit sa se mobilizeze si sa se concentreze doar asupra jocului. "Ma asteptam ca publicul sa fie ostil. Mereu cand joci cu o jucatoare…

- Crede cu tot sufletul in magie și simte ca dorința de a face bine a facut mereu parte din ea. Melania Medeleanu (39 de ani) a lasat de ceva vreme televiziunea pentru a se implica in cauze sociale, gasindu-și sensul in a ajuta copiii greu incercați. Cel mai nou proiect umanitar in care Melania este implicata…

- Maria (contesa Potocki), fiica domnului Moldovei Ieremia Movila, nascuta in Polonia in anul 1592, lua de barbat pe unul din vlastarii marii aristocrații de acolo, pe contele Ștefan Potocki. Mereu ingrijorata de soarta barbatului ei, care mai mult in tabara iși ducea zilele decit acasa, mai mult in Moldova…

- Aflata in America, unde a petrecut o vacanța de vis alaturi de fiica sa, Irina, Monica Gabor și-a aniversat implinirea varstei de 30 de ani! Monica Gabor traiește, de ceva ani, visul american la cele mai inalte cote. Vedeta locuiește intr-o vila de lux, in Malibu. Și strabate America la volanul celor…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in lift, intr-un bloc din Bucuresti a fost prins de politisti. Barbatul, care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele si a fost retinut pentru 24 de ore.

- Mirela Boureanu Vaida e pregatita pentru patru copii! Vedeta Antenei 1 pare sa fi prins gustul maternitații și nu se mai satura de el. Deși am fi putut jura ca are viața grea – anul trecut a prezentat chiar și doua emisiuni, la un moment dat, iar acasa o așteptau o fetița și un baiat! -, abia așteapta…

- Romania va avea miercuri trei reprezentante care vor evolua pe tabloul de simplu de la Shenzhen (in faza optimilor), ziua fiind deschisa de Irina Begu. Vor urma Simona Halep si Ana Bogdan. Irina Camelia Begu (43 WTA si cap de serie numarul 4) o va intalni pe Ekaterina Alexandrova (Rusia - 96 WTA) in…

- Militardul american Jim Rogers, unul dintre cei mai importanți investitori din lume, anunta începutul unei noi crize globale, ”cea mai mare pe care o va prinde în timpul vietii, scrie Business Insider. Rogers sustine ca viitoarea prabusire financiara ar urma sa aiba loc la…

- Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de mulți ani in America, acolo unde traiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. Afaceristul chinez ar avea doi copii…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emotie pentru fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale si a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relatie de mai multi ani cu omul…

- UNICEF a denuntat joi ‘amploarea socanta’ a atacurilor carora le-au fost victime copiii in zonele de conflict din lume in anul 2017, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Intr-un nou raport, UNICEF denunta dispretul ‘flagrant’ aratat de atacatori fata de legile internationale menite sa-i protejeze pe…

- Potrivit unui apropiat al cuplului, Mr. Pink ar avea doi copii dintr-o relație anterioara. Irina Columbeanu l-a cunoscut pe Anthony, unul dintre aceștia. La mai bine de șase ani de cand se afla in Statele Unite, Monica Gabor pare sa-și vada visul cu ochii. O are alaturi de ea, momentan doar in vacanța,…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- Comunicat: S-a incheiat inca o acțiune intitulata ”Daruri pentru toți copiii” din 22 decembrie 2017. A fost o acțiune care ne-a marcat pe toți, voluntari și profesori implicit deoarece anul acesta beneficiarii au fost și copiii cu dizabilitați din Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat in dificultate…

- Mihaela Radulescu le-a transmis fanilor Craciun Fericit! Mihaela Radulescu merge pana la capat: Dupa atatia ani in care am gustat... "Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, impliniți, fericiti sau… inca nu, tineri plini de chef de viata sau inca in cautarea drumului corect, oameni prea…

- Atletul Pascal Martinot-Lagarde, recordman al Frantei la 110 m garduri, a anuntat, pe retelele de socializare, ca toate cadourile pe care le cumparase pentru copiii sai i-au fost furate din masina."Persoanei care mi-a spart masina si a furat toate cadourile, Craciun Fericit din partea intregii…

- Material realizat de Roxana Clopotaru, studenta la Jurnalism, anul I La doar 14 km de orasul Targoviste, strajuita de Dealul Post-ul Gura Ocniței, localitatea in care copiii nu au uitat obiceiul colindului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accidentul s-a produs pe o autostrada din Palma de Mallorca, Spania, unde traiește mare parte din familia Ancuței. Potrivit presei spaniole, Toni Carcu a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu de pe o șosea suspendata, a pierdut controlul volanului, a rupt parapetul de protecție și a cazut…

- Toti crestinii celebreaza luni Nasterea lui Hristos. La noi, Craciunul incheie postul de 40 de zile si deschide un ciclu de 12 zile, care se termina la Boboteaza. Acest interval asigura trecerea anului vechi spre noul an. Traditia populara spune ca acum se deschid cerurile si mormintele,…

- Tragedie de sarbatori la Coșevița. Potrivit ISU Timiș, in accidentul soldat cu cinci victime au fost implicate doua autoturisme și un autotren. In urma impactului, un barbat a ramas incarcerat in mașina și, in ciuda eforturilor depuse de echipele de salvatori chemate la fața locului, acesta…

- Ediție de sarbatoare in aceasta ediție “Aici eu sunt vedeta”, cu trei copii frumoși și isteți, care au venit in show-ul prezentat de Dan Bittman sa dezvaluie secretele faimoșilor lor parinți.

- Artele martiale reprezinta, in special pentru copii si tineri, o foarte atractiva forma de a face miscare. Vazute uneori ca promotoare ale violentei, acestea nu fac altceva decat sa disciplineze sportivii, spune Mihai Sura, instructor TaeKwon-Do, in cadrul Clubului Sportiv Ge-Baek, din Baia Mare. Saptamana…

- Roxana Dobre a marturisit ca s-a certat cu Florin Salam, dupa ce acesta a venit acasa furios, pentru ca un membru al familiei s-a plans la el ca bruneta i-ar spus sa nu intre incaltat in casa. Rasturnare de situatie in telenovela FLORIN SALAM-ROXANA DOBRE. Se cere test de paternitate. "Sa le…

- Scandal de proporții intre Oana Zavoranu și Cristina Șișcanu. Cele doua s-au luat la harța de la problema alaptarii in public și au ajuns sa iși arunce vorbe grele. Oana Zavoranu a declarat ca nu este de acord cu femeile care alapteaza in public și ca gestul i se pare grotesc. Cristina Șișcanu, care…

- Ksenia Sobceak, principalul contracandidat al lui Vladimir Putin la alegerile din martie 2018 (foto: The Independent) La 18 martie 2018 vor avea loc alegeri prezidentiale in Federatia Rusa, in conditiile unei conduceri autoritare a statului din partea presedintelui Vladimir Putin, a izolarii internationale…

- In spiritul Sarbatorilor de iarna și al tradiției creștine, Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca a dorit sa presare un strop de lumina in sufletele unor copii. Astfel, ieri, 18 decembrie, un colectiv de jandarmi din Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca, insoțit de corul de colindatori al celor…

- Antonia si Alex Velea așteapta ca artista sa devina o femeie libera, și-n acte. Dupa ce se vor rezolva toate problemele, cei doi iși vor creștina copiii. Antonia și Alex Velea au impreuna doi baieți. Niciunul nu a fost insa botezat ! Asta pentru ca, in primul rand, micuții nu poarta in acte numele de…

- Startul celei de a II-a editii a “Targului de Craciun la Neamt” se va produce duminica, 17 decembrie. Manifestarea este organizata de Consiliul Judetean Neamt, prin Centrul pentru Cultura si Arte “Carmen Saeculare”. “De la ora 15:00, in prezenta lui Mos Craciun, special venit in Piatra-Neamt pentru…

- Clubul Road Patrol MC Lugoj le pregateste si in acest an o surpriza copiilor cu probleme materiale, din oras. Motociclistii se intalnesc la acest sfarsit de saptamana pentru a strange fondurile necesare achizitionarii de pachete. Adunarea bikerilor este programata sambata seara de la ora 20 la Clubhouse…

- Copiii pasionați de fotbal au acum inca un loc unde pot pași catre fotbalul de performanța: Școala de fotbal Lucian Sanmartean – Lumina, un nou proiect marca Lumina Instituții de Invațamant. La inaugurarea noii Școli de fotbal au fost prezenți, printre alții, președintele Federației Romane de Fotbal,…

- Astrele ne dezvaluie care sunt aceste femei care au cele mai multe calitați și care știu cum sa-și ascunda defectele, scrie estisuperba.ro. Sunt 3 la numar și par a fi desprinse dintr-o alta lume pentru ca vor lumina viața oricui cu bunatatea lor sufleteasca. Citeste si Horoscop. Femeile pentru…

- Promovarea afacerilor iubitului ei s-au incheiat, așa ca fosta soție a lui Iri revine la vechile ”obiceiuri”. Monica Gabor vrea ca vacanța sa din țara sa nu mai fie expusa public. Vara trecuta, Moni și-a expus viața pe tava. Vacanțele cu Irina au fost facute publice, iar pe tapet a aparut chiar și misteriosul…

- Astazi, 12 decembrie, la Liceul de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare, plt. maj. Ramona Ardelean, coordonator SMURD, s-a aflat in mijlocul elevilor de clasa a III-a și a IV-a, carora le-a prezentat diferite manevre de acordare a primului ajutor, explicand-le importanța aplicarii corecte și la timp a acestora.…

- Unul din trei utilizatori de Internet, la nivel mondial, este copil sau adolescent sub 18 ani, in timp ce tinerii intre 15 și 24 de ani reprezinta grupul de varsta cel mai bine conectat, arata rezultatele studiului UNICEF "Starea Copiilor Lumii 2017 - Copiii in lumea