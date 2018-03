Stiri pe aceeasi tema

- "Spintecatoarea de la morga" a decis sa faca o schimbare radicala! Tanara, cunoscuta pentru parul ei foarte lung, a decis sa se tunda periuta. Imediat dupa ce a plecat de la salon s-a fotografiat pentru a le arata tuturor noul ei look.

- O femeie care se presupune ca e de origine rusa a nascut în orașul Dahab, Egipt, chiar în Marea Roșie, și se pare ca totul a fost special planificat caci la eveniment a participat și un specialist în nașterile în apa. Mai multe fotografii au fost facute de o egipteanca…

- 'Se limpezesc apele, intr-adevar. Cum nici unei familii nu ii sta foarte bine atunci cand spala rufele in public, nici unui partid nu ii sta extraordinar de bine atunci cand sunt anumite tensiuni, anumite situatii conflictuale. Si intr-un fel, practic, se pune capat, sper, unei perioade mai nelinistite.…

- Un adolescent din Ploiesti a avut parte de o uriasa surpriza neplacuta. A primit pe telefonul mobil filme deocheate cu mama lui, in timp ce intretinea relatii intime cu un barbat, altul decat sotul ei.

- Dupa ce a declanșat mecanismul de protecție civila, Romania va cumpara imunoglobulina din UE și țarile NATO. Cantitatea solicitata prin alerta ajunge, insa, pentru doar 2 luni bolnavilor din țara noastra, care oricum mai au de așteptat pana le vor primi. Soluții pe termen lung nu s-au gasit deocamdata,…

- Imediat dupa Oscar, celebritațile s-au indreptat spre petrecerile gazduite de alte VIP-uri ori spre diverse locuri unde se putea servi masa la ore inaintate. Lea Michele și Nikki Reed, de exemplu, au ales sa mearga la Craig`s, un restaurant de fițe din Los Angeles. Ținutele purtate pentru o astfel de…

- Matreața afecteaza mai mult de jumatate dintre oameni, aceasta produce mancarime și un disconfort estetic major. Ceaiul verde in combinație cu menta te pot scapa de matreața, scrie realitatea.net.Ceaiul verde este un remediu eficient contra matreții.

- Chiar daca ai parul scurt, sa nu crezi ca nu poti avea o coafura moderna, extravaganta si feminina atat pentru zi cu zi, cat si pentru cele mai importante evenimente din viata ta! Ideea ca, la nunta, femeia trebuie sa aiba parul lung, prins intr-un coc complicat, este de multa vreme depasita! Coafurile…

- Contul de media al operatorului Telekom ramane la agentia Media Investment, potrivit Paginademedia.ro, care citeaza oficialii companiei. In piata TV, detinatorul licentelor Look TV cere CNA licenta separata pentru proiectul televiziunii de business Profit.ro.

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Un jurnalist din Arad care a ajuns zilele trecute la spital a avut surpriza sa constate ca toata lumea ii purta o grija exagerata, dupa ce a inmanat medicilor cardul de sanatate. Inițial foarte mirat, ziaristul a constatat ca pe cardul sau de sanatate scrie Dancila, in loc de Danila, cum ar fi fost…

- Daca angajatul este deranjat de șef in timpul liber chiar și cu un telefon, ar trebui recompensat de angajator cu bani sau zile libere. Este o decizie a Curții Europene de Justiție, sesizata de un cetațean belgian, și se aplica tuturor țarilor din Uniunea Europeana. Un pompier din Belgia a…

- Doi romani au fost arestați in Germania, fiind acuzați ca au furat și apoi au omorat o capra gestanta de la o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Cei doi au fost surprinși duminica in timp ce fugeau din gradina zoologica Haseheide. Imediat, polșițiștii i-au arestat pe cei doi, sub privirile intrebatoare…

- Monica Gabor a publicat o filmare cu fiul lui Mr. Pink, iar fanii au observat imediat detaliul. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu pare a fi insarcinata, rochia mulata scoțandu-i in evidența burtica de gravida. Deși nu a confirmat acest lucru, internauții au felicitat-o imediat. Monica Gabor traiește…

- La cateva saptamani bune dupa ce a fost surprinsa in tandreturi cu Andrei Stoica si s-au speculat multe, Anda Adam a facut azi public. Surprinzator pentru multi, vedeta a ales sa stearga fotografia in care apare alaturi de sotul ei, Sorin Andrei Nicolescu, dar si mesajul pe care l-a transmis. CANCAN.RO,…

- O tanara a decis sa se spele pe cap cu cola și apoi s-a privit in oglinda ca sa vada rezultatul. Nu mica i-a fost surprinderea atunci cand a vazut ce s-a intamplat cu podoaba ei capilara!

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Utilizatorii tineri se reorienteaza insa ca Snapchat și Instagram. Potrivit eMarketer, Snapchat va aduna in acest an inca 1,9 milioane de utilizatori sub 25 de ani, in vreme ce Instagram va aduce 1,6 milioane de…

- Actrița Michaela Prosan, cea care da viața personajului Sonia Caragea, fosta Baicu Popovici, este o tanara extrem de rafinata și eleganta. Personajul ei știe sa-și puna in valoare frumusețea. Insa, diva nu a avut mereu look-ul din „Fructul oprit, parul lung și șaten.

- Imediat ce ajuns in tara, Anda Adam a fost programata de urgenta pentru operatie, in urma accidentarii suferite la Exatlon. Se pare ca momentul dificil a trecut, blonda a postat o imagine pe retelele de socializare, unde pare pe patul de spital, iar alaturi a scris si un mesaj. “A trecut momentul dificil,…

- Adelina Pestritu a trecut prin momente grele atunci cand a aflat ca este alergica la parul de raton. Imediat dupa ce a ramas insarcinata, medicul i-a recomandat sa renunte la Cindy, desi ii era foarte greu sa faca asta. Constienta de riscuri, Adelina Pestritu i-a gasit un loc foarte bun ratonului Cindy,…

- Imediat dupa naștere, se pare ca au aparut complicații. Bebelusul a facut un stop cardio-respirator la clinica, a fost resuscitat și apoi transferat la Spitalul Judetean Constanta, fiind intubat, potrivit replicaonline.ro. Nou-nascutul a intrat din nou in stop cardio-respirator la spital…

- Astazi este o zi neagra pentru Monica Gabor! Aflata la mii de kilometri distanta de Romania, iubita lui miliardarului chinez Mr. Pink, vedeta a dezvaluit una dintre dramele care i-au sfasiat sufletul pentru totdeauna. In mesajul facut public, modelul a marturisit ca trecerea timpului nu ii vindeca ranile,…

- Inspirata parca de isprava adolescentei din Constanta care a devenit cunoscuta in toata Romania in urma cu trei ani, dupa ce, din greseala, a invitat toti utilizatorii de Facebook la petrecerea de ziua ei, Irina Columbeanu a facut un anunt surprinzator pe una dintre paginile ei de socializare. Fanii…

- Un profesor din Rusia, care s-a plans premierului de salariile mici din domeniul invațamantului, a fost concediat. Acesta lucra de peste 40 de ani in domeniu, dar acest lucru nu a contat. Profesorul Viktor Makarenko i-a cerut premierului Dmitry Medvedev sa dea o explicație publica…

- Margherita de la Clejani este cunoscuta pentru faptul ca a ajuns la o silueta de invidiat, dar si pentru schimbarile drastice la care a apelat in timp. Cu toate acestea, vedeta a postat o fotografie de cand era micuta, iar diferentele sunt majore.

- Imediat dupa investirea noului Guvern s-a speculat ca presedintele Klaus Iohannis i-a chemat la discutii pe Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea. Seful Senatului neaga ca ar fi participat la aceasta discutie si spune ca nu are ce discuta cu seful statului.Citește și: SURSE! Un TITAN strain…

- O echipa medicala din Brazilia aramas cu cura cascata la propriu atunci cand au vazut toți de ce e in stare acest copilaș la doar cateva minunte de la naștere. Acest nou-nascut a sfidat orice reguli de creștere normala pe care le cunoșteau medicii și asistentele, a sfidat pana și gravitația. De ce?…

- Catalin Botezatu si Victor Slav sunt acum obligati sa fie colegi in cadrul unei emisiuni televizate: designerul este acum jurat, pe cand Victor Slav face parte din „Brigada hot”, impreuna cu Alex Velea si Bogdan Vladau, brigada fiind prezenta doar in finala saptamanii respective. Asa se face ca, sambata…

- Un barbat a demonstrat cât de fig este în zona unde locuieste, folosind o metoda inedita. Acesta traiește în nord-estul Chinei, iar temperaturile au scazut cu mult sub 0 grade. Omul a luat un vas cu apa, pe care l-a varsat în fata unei porti de fier. Imediat dupa aceea,…

- O tanara in varsta de 17 ani s-a sinucis, dupa ce a trimis, din greseala, un mesaj iubitului ei. Mesajul era destinat prietenei sale cele mai bune, dar greseala colosala a costat-o scump pe aceasta. Charlotte Guy, o tanara in varsta de 17 ani si-a pus capat zilelor, dupa ce a trimis din greseala un…

- Politistii constanteni au inceput o ancheta dupa ce o femeie de 34 de ani a murit la scurt timp dupa ce a nascut intr-o clinica privata, din cauza unor complicatii. Dupa nastere, tanara a intrat in stop cardiac si a fost dusa la Spitalul Judetean Constanta.

- Miley Cyrus a devenit cunoscuta inca de cand era mica, intr-un serial celebru destinat copiilor, dar si cu ajutorul tatalui sau, un artist foarte respectat peste hotare. Daca artista era foarte „perversa” inainte si ii placea sa socheze prin aparitiile sale, acum este total schimbata.

- In materie de coafuri, 2017 a insemnat tunsori experimentale și cu un twist neobișnuit, insa din acest an, trendurile in hair-styling se schimba și iau o direcție clara inspre naturalețe. Pe scurt, ce tunsori sunt la moda in 2018? Tunsori cu breton Erdem, House of Holland, Fendi, Giorgio Armani, 3.1…

- Dupa ce a venit de mai multe ori la TV pentru a anunta ca este intr-o criza financiara, Oana Lis le-a aratat tuturor in ce consta cina ei. Ei bine, sotia fostului edil al Capitalei a avut pofta de pate si chiar asta a mancat.

- Atunci cand ti-au ramas tigai pline de grasime si resturi intarite de mancare, poti aplica acest truc simplu. Ai nevoie doar de sare. Pune o cantitate mare in tigaie si adauga putina apa calduta, apoi lasa la inmuiat timp de 10 minute. Citeste si A pus un catel de usturoi pe ata si…

- Un barbat, care voia sa mearga din Islanda în Marea Britanie, a fost arestat pentru ca a încercat sa calatoreasca în avion cu o cantitate excesiva de haine. Ryan Carney Williams, care se identifica drept Ryan Hawaii, a vrut sa evite taxa pentru bagaje și, prin urmare,…

- La data de 14 ianuarie a.c., Politia Orasului Tismana a fost sesizata prin apelul 112 de un barbat de 40 de ani, din comuna Pades, cu privire la faptul ca fratele sau Arjocu Ilarion Nicusor, de 36 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu și pana in prezent nu a mai revenit. Mai multe echipaje de…

- Alexandra Dinu trece printr-o perioada frumoasa a vietii sale de cand formeaza un cuplu cu producatorul de film, Jeffrey Greenstein. Aceasta a renuntat la orice inhibitie si a dat frau liber sentimentelor.

- Un tânar în vârsta de 25 de ani a fost reținut ieri seara în Capitala de catre un echipaj al poliției de patrulare, dupa ce a sustras patru telefoane mobile în suma de circa 80 de mii de lei. „Ieri seara zilei de 29 decembrie, în jurul orei 19:30,…

- Oana Lis le-a aratat tuturor lenjeria intima pe care o va purta in noaptea dintre ani. Vedeta s-a bucurat prea mult cand a primit perechea de chiloți, incat nu a rezistat sa le-o arate și prietenilor de pe rețelele de socializare.

- Scandalul izbucnit intre Roxana Dobre si Florin Salam, dupa ce “sotia” manelistului a plecat de acasa cu fiicele lor, pare sa se fi stins, in sfarsit. "Fratele" lui Salam a dat detalii exclusive pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania despre viata din prezent a artistului si a mamei fetitelor sale.…

- Iți propunem trei variante de coafuri ușor de realizat, pe care le poți purta la petrecerile de Revelion. Citește și: 9 trucuri rapide pentru volum cand ai un par subțire. Bucle glam Buclele glam se pot realiza ușor cu ajutorul unui ondulator, spun hair-styliștii ghd și se asorteaza cel mai bine cu…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, marți, ca pensiunile și hotelurile din județ sunt aproape pline pentru perioada Craciunului și a Revelionului. Gheorghe Flutur a aratat ca sunt localitați, precum Sucevița, in care procentul de ocupare a unitaților de cazare este…

- Cine spunea ca firele albe de par trebuie vopsite și ascunse imediat? Exista staruri in Cetatea Filmului – de o anumita etate, intr-adevar – care se mandresc cu șuvițele lor grizonante! Și au și de ce! Jamie Lee Curtis A inceput sa albeasca cand inca avea 30 și ceva de ani și in momentul in care a implinit…