Stiri pe aceeasi tema

- Marin se trezeste zilnic la ora 6 dimineata si cauta locuri de pe via Cassia pe care sa le curete, scrie stirileprotv.ro. „Nu vrea bani, nu vrea cadouri si nu intelege de ce primeste atentie din partea presei pentru un gest atat de firesc", scrie Il Messaggero. Citeste si IMAGINI SOCANTE.…

- O fetita in varsta de zece luni, din comuna Adamclisi, a decedat sambata dupa-amiaza dupa ce a cazut intr-o galeata cu apa aflata langa patul in care dormea si s-a inecat, a informat IPJ...

- Un caine a avut o intervenție amuzanta in timpul unui meci de fotbal din Argentina. El a salvat una dintre echipe de la gol, fiind lovit de minge in timp ce alerga prin fața porții goale. Echipa de fotbal Juventud Unida avea deja un avans considerabil in fața rivalilor de la Defensores de Belgrano,…

- Naționala de handbal femini a Romaniei se afla in fata unei sanse uriase. Daca inving campioana europeana Norvegia, semifinalele sunt tot mai aproape. Calculele pentru mai departe. Romania infrunta miercuri Norvegia, de la 22:00. Partida e in direct pe TVR 1 și TVR HD și liveTEXT cu video și foto pe…

- Imagini impresionante cu momentul cand un pește congelat revine la viața dupa ce este decongelat, au aparut pe internet.Materialul video a fost facut intr-o piața din Japonia, informeaza DailyMail.

- Imaginile au fost surprinse, marți, intr-o gara in gara din Mathura, din Uttar Pradesh, India. Copilul a fost scapat pe șina de tren, sub privirile ingrozite ale mamei lui. Din cauza șocului, femeia a leșinat cand a vazut ca trenul trece peste bebeluș. In mod miraculos, fetița de un an a fost scoasa…

- Un vartej uriaș de apa a fost filmat in timp ce se indrepta catre orașul Salerno, aflat in sud-vestul Italiei. Martorii declara ca, in momentul in care a atins țarmul, vartejul a ridicat mai multe containare de gunoi. Din fericire, nu nu s-au inregistrat oameni raniți. Fenomenul extrem de rar s-a produs…