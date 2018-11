Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Leicester a confirmat decesul patronului Vichai Srivaddhanaprabha, 61 de ani. Acesta se bordul elicopterului, care s-a prabușit sambata noapte, din cauza unei defecțiuni la rotor. Astazi, la stadionul echipei Leicester, langa locul tragediei, familia lui Vichai a venit pentru a depune o coroana…

- Momente dramatice in familia Gabrielei Cristea. Socrul indragitei vedete tv s-a stins din viața, in urma cu cateva ore. Anunțul trist a fost facut de artist in aceasta dimineața, printr-o postare pe Facebook. Tavi Clonda a publicat o imagine in care apare alaturi de tatal lui și un mesaj emoționant.…

- O vedeta X Factor a facut un atac cerebral! Cantarețul Chico a fost transportat de urgența la spital acolo unde medicii i-au facut investigațiile necesare. Cantarețul se afla in continuare in spital. Familia, dar și apropiații sunt alaturi de el, iar medicii se ocupa in continuare de cantareț in aceste…

- Un fotbalist englez a ajuns la spital, in stare grava, dupa un meci disputat la Buzau, informeaza realitateadebuzau.net. Jucatorul a fost luat cu Ambulanța de la meciului din UEFA Region’s Cup și este in stare critica. Momente de panica pe Stadionul Gloria, din Buzau, in timpul meciului din UEFA Region’s…

- Medicii ieseni incearca sa ii salveze viata copilului care a supravietuit insa prognosticul lor este unul rezervat. Victima, in varsta de sapte ani, este intubata, cu un traumatism grav la nivelul capului. Familia prietenului sau, care a murit inca de aseara, se pregateste de inmormantare.

- Bucurie imensE in familia Elenei Gheorghe. Sora sa, Ana Pirvulescu, urmeazE sE nascE astEzi. Ana Pirvulescu va deveni mamE pentru a doua oarE, ea urmand sE aducE pe lume o fetitE. Frumoasa veste a fost datE chiar de sotia fotbalistului Paul Pirvulescu pe retelele sociale, acolo unde a anuntat cE astEzi…

- Momente cumplite pentru o familie din Bumbesti Jiu, care a fost anuntata marti ca Marian Rosca a murit in tragicul accident din Italia, acolo unde un viaduct s-a prabusit si au murit aproape 40 de oameni. Un membru al familiei a mers in I...

- Oana Roman și-a facut bagajele și, impreuna cu familia, a plecat sa se relaxeze la mare. Din pacate insa vedeta a avut parte de cateva momente tensionante deoarece și-a luat țeapa cu cazarea. (Reduceri mari la jocuri PC) Oana Roman a profitat de vreme, și-a luat familia și a plecat la mare sa se relaxeze…