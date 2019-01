Stiri pe aceeasi tema

- Rebela telenovelelor argentiniene si indragita cantareața Natalia Oreiro vine in premiera in Moldova. Interpreta va sustine in aceasta primavara, pe data de 16 martie, un concert de exceptie la Palatul National "Nicolae Sulac".

- Britney Spears renunta la cariera pentru o perioada nedeterminata pentru a fi alaturi de tatal ei, aflat in convalescenta, dupa o afectiune grava, informeaza vineri Press Association. Celebra cantareata pop a spus ca doreste sa ii sprijine pe membrii familiei sale, intrucat si acestia au sprijinit-o…

- Dan Badea este mai fericit ca niciodata! Cea mai mare dorinta a lui a devenit... realitate! La inceputul lunii martie a anului viitor isi va putea strange-n brate primul lui copil. Potrivit informatiilor, Dan Badea si sotia lui, Madalina, vor avea un baietel.

- Celebra cantareața de muzica populara, Maria Loga, a trecut printr-o drama cumplita. toata viața i-a fost urmarita de blesteme, cei doi soți au tradat-o pe rand și chiar i-au fost rapit fiicele.

- Ligia, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, este in doliu. Bunicul sau, pe care il iubea extrem de mult și care a susținut-o necondiționat in cariera muzicala, s-a stins din viața și a lasat o durere nemarginita in spate.

- Georgiana Marina, o cunoscuta interpreta de la noi, trece prin clipe de groaza dupa ce a suferit o pierdere importanta in familie. Bunicul acesteia a decedat seara trecuta, lasand in urma rauri de lacrimi.

- Toata lumea o știe pe excentrica actrița Phoebe Price, cea care iubește sa se dezbrace și sa se afișeze in ipostaze care mai de care mai hot. Deși e mereu cu zambetul pe buze, roșcata trece, acum, prin momente extrem de delicate.