Stiri pe aceeasi tema

- Sala Unirii din Alba Iulia, cladirea in care la 1 Decembrie 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania, este in reabilitare. Ea urmeaza sa fie redeschisa la 1 Decembrie 2018, atunci cand se va sarbatori Centenarul Unirii. Luni, pe Sala Unirii, s-au remontat stemele Romaniei Mari, scoase…

- Vladimir Carpaci, zis Pipi, considerat unul dintre cei mai bogati romi din Romania, spunandu-se despre el ca detine peste 140 de proprietati in Timisoara, este executat silit de Finante. ANAF a scos la vanzare doua apartamente pe care Vladimir Carpaci le detine in centrul Timisoarei.

- Organul oficial de propaganda rusa in Romania, site-ul sputnik.md, a salutat votul drept un „moment istoric". Si asistam la un moment istoric, macar dintr-un punct de vedere. E pentru prima data cand romanii sunt chemati la un plebiscit despre care au formata clar o opinie „pro"sau „contra". La referendumul…

- Mesajul Preafericitului Parinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, adresat cu prilejul Duminicii migrantilor romani (19 august 2018): Unitate de credinta si unitate de neam, in Anul Centenar Prima duminica dupa sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului a fost dedicata de Sfantul Sinod al Bisericii…

- Politologul Ioan Stanomir a vorbit, intr-un interviu acordat RFI Romania, despre eseul „La Centenar. Recitind secolul Romaniei Mari”, aflat in pregatire la editura Humanitas. In dialogul cu Mihaela Dedeoglu, Stanomir a vorbit, printre altele, despre importanta declaratiei de la Alba Iulia si despre…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, s-a aratat, duminica, la Alba Iulia, optimist in ceea ce priveste atingerea pragului de 500.000 de semnaturi pana la sfarsitul campaniei “Fara penali in functii publice”, el sustinand ca in ultimele zile ritmul a crescut, informeaza AGERPRES . “Acum…

- "Acum (duminica - n.r.) suntem undeva la 340.000 de semnaturi. Mai avem nevoie in aceasta ultima luna de aproximativ 160.000 de semnaturi. Sunt optimist ca le vom strange, dar este si regula pe judet", a declarat Dan Barna.El a adaugat ca, si datorita implicarii in aceasta campanie de strangere…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a mentionat sambata, la Alba Iulia, ca, la o suta de ani de la Marea Unire, Romania dovedeste - istoric, politic si economic - maturitate, conturandu-se ca ancora de stabilitate in regiune, cu prilejul participarii la inchiderea Cursurilor Internationale…