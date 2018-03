FOTO:Modelul Valentina Cristea, cu gandul la diploma de inginer Calitolog, la implinirea varstei de 21 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- A cochetat cu modellingul inca din liceu, dar primul contract serios pe care buzoianca Valentina Cristea l-a avut a fost abia cand a ajuns la facultate, in Bucuresti, moment in care a devenit imaginea unui atelier de creatii vestimentare. Dupa o experienta traita, anul trecut, in America, in cadrul…

- A cochetat cu modellingul inca din liceu, dar primul contract serios pe care buzoianca Valentina Cristea l-a avut a fost abia cand a ajuns la facultate, in Bucuresti, moment in care a devenit imaginea unui atelier de creatii vestimentare. Dupa o experienta traita, anul trecut, in America, in cadrul…

- Spre deosebire de multe alte romance frumoase care cocheteaza cu modellingul, buzoianca Corina Chivu ramane o persoana discreta, in ciuda aparitiilor in videoclipurile unor artisti cu priza la public si colaborarile pe care le are in strainatate. Prima colaborare de succes pe care buzoianca a bifat-o…

- Inițiativa legislativa cetațeneasca ”Fara penali in funcții publice” , semnata de Liiceanu și Șora a fost publicata in Monitorul Oficial. Demersul urmarește schimbarea Constituției, astfel incat persoanele cu o condamnare definitiva sa nu poata candida la alegerile locale, parlamentare și la alegerile…

- Ivona Lucan: Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastra in acest Teatru. Nina Ionescu: Pe scurt. In anul IV eram studenta (București) domnilor profesori Ion Cojar, Ștefan Radof, Nae Iliescu, Marilena Chelaru. A venit domnul Constantin Dinischiotu (pe atunci era director la TMB) și m-a intrebat…

- Timisoara are parte de o noua formatie, The Weekend Bandits, muzicienii fiind noua „fata“ a fostei formatii The Weekend Band. „Formatia The Weekend Band s-a reinventat, am scapat de particula Band. Sugestia pentru actualul nume a venit in urma cu un an si ne-a dat-o Marius Moga, cand am fost la Bucuresti…

- Misiune speciala, joi, pentru mai multi politisti buzoieni. Oamenii legii au lasat dosarele si cercetarile de-o parte pentru cateva ore si s-au intrecut in cadrul unui concurs culinar. Au gatit preparate de post, dar si din peste, care au ajuns, in final, la un camin de batrani din judetul Buzau. Politistii…

- Un barbat de 81 de ani a ajuns in aceasta dimineața la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulație la intersecția bulevardului Unirii cu Transilvaniei. Barbatul ar fi forțat cu mașina intrarea in intersecție pe culoarea roșie a semaforului moment in care a fost surprins și acroșat…

- Dincolo de cuvintele frumoase și imaginea impecabila a Regatului Belgiei la București este o buzoianca, Roxana Macovei. Cu delicatete si respect a acordat un interviu reporterului NEWS Buzau. Rep. N.B. Bine ai „revenit” sa spunem la Buzau intr-un INTERVIU ALTFEL! Roxana Macovei, am putea spune buzoianca…

- Membrii școlii de dans Imperial Dance School Buzau s-au intors incarcați cu premii de la Excellence Dance Cup 2018, competiție desfașurata in perioada 9-11 martie la București. Este vorba despre prima competiție din acest an pentru sportivii buzoieni. Cele mai importante premii au fost obținute de catre…

- • Cercetatorul Costel Vanatoru le-a vorbit elevilor buzoieni despre Traian Savulescu In anul Centenarului, Primaria Buzau continua seria conferintelor din ciclul „Personalitati buzoiene de ieri si de azi”. Dupa un prim eveniment dedicat omului politic Alexandru Marghiloman, ieri a avut loc, la Vila…

- De puțin timp, pe rafturile unui mare lanț de hypermarketuri din București au aparut primele clatite gata facute, fabricate in Romania. Sunt comercializate sub brandul Clatette, conțin faina, oua și lapte și sunt rezultatul unei idei de business ce s-a nascut in urma cu aproape șapte ani in Franța,…

- • Evenimentul culinar va avea loc pe 22 martie la un restaurant din Bucuresti, incepand cu ora 20,00 Dupa succesul alaturi de invitatii speciali Vasile Calofir si Gabi Costin, buzoianca, Odette Mandruta ce si-a castigat notorietatea la Mastechef in urma cu patru ani, va sustine un nou show culinar…

- O noua piesa alaturi de colegii sai, si prima alaturi de marea actrita Rodica Mandache, cea care ii este si profesoara. Este vorba despre buzoianul Danut Bitescu, absolvent al Liceului de Arte „Margareta Steian”, in prezent student in anul I la Facultatea de Arte a Universitatii Hyperion din Bucuresti.…

- Chipuri de femei, margele in diferite culori, brose pictate, cercei multcolori sau brelocuri personalizate. Acestea sunt recomandarile oferite de artistul hand-made Andreea Ungureanu pentru doamnele si domnisoarele care vor sa poarte un martisor unic si modern in aceste zile, dar mai ales pentru domnii…

- Nu va opera insa triunghiul lui Blue Air datorita faptului ca Tarom nu are baze pe aeroporturile din tara (Blue are baze la Cluj si Iasi), va folosi avioane care vin de la hub-ul Tarom din Bucuresti. Zborurile vor fi operate de avioane ATR 42 si pretul biletelor incepe de la 40 euro (foarte rezonabile…

- UPDATE 2 Se redeschide circulația pe DN22, Rm. Sarat – Balta Alba (limita cu județul Braila) pentru traficul local. UPDATE 1 Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile au decis redeschiderea circulației pe DN2E85, tronsonul…

- UPDATE Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile au decis redeschiderea circulației pe DN2E85, tronsonul Buzau – limita cu județul Ialomița. Reamintim ca decizia inchiderii Drumului Național 2, spre București, a fost luata…

- Autoritațile au decis redeschiderea circulației pe DN2E85, tronsonul Buzau – limita cu județul Ialomița. Reamintim ca decizia inchiderii Drumului Național 2, spre București, a fost luata miercuri dimineața din cauza viscolului și a vizibilitații scazute. Raman inchise DN2C, spre Slobozia, și DN22, RM.…

- UPDATE 2 DN 22 a fost inchis intre Rm. Sarat și limita cu județul Braila. UPDATE 1 Se circula cu dificultate și pe DN 22 Ramnicu Sarat-Braila din cauza viscolului și a vizibilitații scazute. La ieșirea din orașul Ramnicu Sarat, dar și la intersecțiile cu drumurile județene s-au instituit filtre ale…

- Din cauza viscolului și a lipsei de vizibilitate, autoritațile județului au luat miercuri dimineața decizia de a inchide doua tronsoane de drum național. De la ora 7.00 este inchis DN2 E 85 Buzau – Urziceni, și, tot in aceasta dimineața a fost inchis drumul spre Slobozia, DN2 C, Costești – limita cu…

- ISU Buzau a primit, in perioada de cod portocaliu, o singura solicitare de intervenție din zona Bisoca. Ea a venit din partea unor conducatori auto blocați in zapada.” In cursul dimineții a fost inregistrata o solicitare din zona Bisoca ce menționa blocarea in zapada a trei vehicule:un autoturism și…

- Totuși, in ultimul trimestru, compania a avut un profit de peste 1 milion de euro. RomReal deține terenuri in Constanța și București, cu o suprafața totala de 120 de hectare. In ultimele 12 luni, compania a agreat vanzarea a 5 terenuri. Una dintre tranzacții, finalizata anul trecut, a vizat un teren…

- UPDATE Din primele date, o conducatoare auto in varsta de 43 ani din Braila, care circula cu un autoturism pe DN 2 B pe directia Braila catre Buzau, pe fondul neadaptarii vitezei de circulatie la carosabilul acoperit cu polei a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a iesit in afara carosabilului…

- „Ar putea fi surprinzator, pentru ca reclamele de la televizor vor sa ne convinga ca nu exista un prag, cand vine vorba de cati bani avem nevoie pentru a fi fericiti, dar acum putem stabili niste limite”, explica psihologul Andrew T. Jebb din cadrul Purdue University, citat de Gandul.ro. Jebb si echipa…

- Pentru prima data, anul acesta, Bacalaureatul incepe din luna februarie, iar luni, a avut loc prima aproba de competente, cea la limba romana. La Buzau, la examen s-au inscris cu 400 mai putin elevi care termina anul acesta clasa a XII-a. Potrivit conducerii Inspectoratului scolar Judetean (ISJ) Buzau,…

- Deși funcțiile lor sunt destul de simple, aparatele de aer condiționat sunt niște mașinarii destul de complexe care se bazeaza pe mai multe componente pentru a funcționa corect. Ca atare, chiar și o mica greșeala poate avea repercusiuni uriașe asupra intregului aparat de aer condiționat și, automat,…

- Cea mai noua montare a regizorului Tudor Lucanu la Teatrul Excelsior din Bucuresti a readus in atentia publicului celebrul text al lui William Golding, „Imparatul Mustelor”, o parabola despre bine si rau, despre eterna lupta dintre inocenta si pervertire umana. Destul de rar pusa in scena, piesa este…

- • Minorul l-a inregistrat pe politist in timp ce-l injura ca la usa cortului chiar in sectia de politie La nicio o luna de cand seful Inspectoratului Judetean de Politie Buzau, Laurentiu Pantazi, anunta ca in anul 2017 politistii au fost mai „cuminti“, un nou caz revoltator cu un om al legii in prim…

- UPDATE Cinci dintre tinerii reținuți au primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar o tanara arest la domiciliu. In urma a 15 percheziții efectuate in județele Buzau și Galați de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, cu sprijinul Directiei…

- Expozitie de arta inedita pe simezele Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”. Artistul plastic Mihaela Iuliana Moldoveanu a adus joi, 1 februarie, in fata publicului, o serie de lucrari reunite sub titlul „Vise”, realizate prin imbinarea unor tehnici precum bricolajul si „papier mache”, respectiv…

- Pe 20 Ian. 2018, tineretul fericit și liber (supranumit “tineretul tefelist”), alaturi de unii parteneri din Vest, au manifestat la București și in provincie cerand moartea Legilor Justiției. Jurnaliștii au estimat ca numarul tefeliștilor ieșiți in strada ar fi fost cuprins intre 8000 și 70000. Sa insistam,…

- Cel mai recent apel la care au raspuns buzoienii a fost pentru ajutorarea unor copii din Sageata Patru copii, cu varste cuprinse intre 6 si 15 ani, au nevoie de sprijinul buzoienilor. Cei patru – Adina, in varsta de13 ani, Antonio, 15 ani, Andrei, 10 ani si Alin, 6 ani -, sunt din localitatea Sageata,…

- Organizatiile din Moldova, care l-au sprijinit decisiv pe Liviu Dragnea in razboiul cu Mihai Tudose, au obtinut portofolii importante in Guvernul Dancila. De partea cealalta, organizatia Bucuresti, condusa de Gabriela Firea, aflata in relatii reci cu Dragnea, a primit doar Ministerul Culturii, pentru…

- Multipla campioana mondiala si olimpica la gimnastica artistica Ecaterina Szabo a fost sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, in cadrul manifestarilor organizate de Ziua Culturii Maghiare. In prezenta a zeci de persoane, care au primit-o cu aplauze si flori,…

- Marele istoric roman Neagu Djuvara a murit la varsta de 101 ani, conform TVR . Neagu Djuvara s-a nascut pe 18 august 1916 (dupa calendarul vechi; 31 august 1916, dupa calendarul nou), in București, intr-o familie de origine aromana. Neagu Djuvara a devenit in anul 1937 licențiat la Sorbona, in istorie,…

- Duminica seara a avut loc, la Teatrul Municipal din Focsani, prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2018. In showul prezentat de Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu au concurat 11 piese, dintre care doar trei s-au calificat in finala de la Bucuresti, care va avea loc pe 25 februarie. Seara a…

- Seful Politiei Romane, chestorul buzoian Bogdan Despescu, va fi demis, au declarat surse din cadrul Ministerului Afacerilor Interne citate de „Gandul”. Premierul interimar Mihai Fifor a avut miercuri dimineata o discutie despre situatia din Politie cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. De altfel,…

- ”Excelentei Sale, Domnului ambasador Kisaburo Ishii. In nume propriu as dori sa urez bun venit Premierului Japoniei in tara noastra unde mi-as fi dorit sa fi fost primit cu respectul cuvenit de catre autoritatile romane. Imi cer scuze, eu ca cetatean, pentru lipsa de curtoazie a reprezentantilor guvernului”, a…

- Moment emotionant, ieri, in aula Colegiului National „Mihai Eminescu”, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la infiintarea celebrului liceu buzoian. Actualii elevi ai colegiului au avut ocazia sa se intalneasca cu fosti absolventi, astazi persoane publice, si cu autoritatile locale, prezente la festivitate.…

- Sfarșit tragic pentru o buzoianca de 84 de ani, care a murit, duminica noapte, intr-un incendiu puternic care i-a mistuit locuința. In jurul orei 22,00, un incendiu puternic a cuprins casa in care batrana locuia singura. Pompierii prezenți la fața locului nu au izbutit decat sa limiteze proporțiile…

- Venirea unei divizii a London Stock Exchange la Bucuresti este confirmata de surse din piata imobiliara, dar si din consultanta, insa negocierile actuale ii determina pe consultanti sa ofere putine informatii privind profilul joburilor cautate. London Stock Exchange are 4.000 de angajati si venituri…

- Dupa prima incercare de anul trecut, buzoianca Dora Gaitanovici s-a inscris din nou la selectia nationala a concursului Eurovision cu o compozitie proprie. Considerata una dintre cele mai promitatoare tinere artiste din muzica romaneasca, Dora a reusit sa se califice in semifinala concursului cu piesa…

- Principalul pol de dezvoltare al judetului este municipiul Buzau, care atrage cea mai mare parte a fortei de munca. Aici isi gasesc de lucru chiar si someri din Nehoiu, care fac naveta, zilnic, pentru ca aici sunt cele mai multe locuri de munca care sunt generate de platforma industriala a municipiului…

- Fostul prefect al județului Buzau din perioada 2007-2009 s-a stins din viața. Anunțul a fost facut vineri seara de notarul public Rica Filip pe pagina s-a de Facebook. „Dragii mei.Mi-a mai plecat un prieten,un om care mi-a fost drag.Un om bun, modest, cu bun simt, cu umor si care avea un mare defect:credea…

- UPDATE Autorul accidentului mortal este un barbat de 27 de ani, din Greceanca, care s-a urcat la volanul mașinii, un Audi cu numar de Neamț, baut și fara permis de conducere. In urma cercetarilor a reieșit ca a condus un autoturism pe DN10, in loc. Satuc, iar pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila a avut loc miercuri, in intervalul orar 10,00 – 11,00. Exercitiile de alarmare desfasurate de ISU Buzau se vor desfasura, si anul acesta, dupa acelasi…

- • Echipa ramniceana este a cincea castigatoare „all time” a competitiei Ultima parte a anului recent incheiat a fost dominata de cateva turnee de fotbal juvenil, dedicate celor mai mici dintre practicantii „sportului-rege” din Buzau. Dupa Trofeul „Buzaul Sportiv”, la rand a urmat, pe 27 si 28 decembrie,…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din Buzau, a ajuns la spital duminica dupa-amiaza dupa ce mașina i-a fost acroșata de un alt autoturism condus de o șoferița de 41 de ani din București. In urma impactului, ambele mașini au ieșit in afara șoselei. Accidentul a avut loc pe DN2E85 la intrarea in […] Articolul…