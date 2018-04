Stiri pe aceeasi tema

- Jaguar iși dorește versiuni speciale pentru SUV-ul I-Pace. Modelul electric dezvoltat de constructorul britanic ar putea primi atat o varianta de performanța (SVR), cat și o versiune dedicata pasionaților de off-road (SVX).

- Rolls-Royce a publicat primele imagini cu Wraith Luminary. Modelul pregatit de britanici va fi asamblat in doar 55 de unitați și ofera un plafon cu stele cazatoare, lemn perforat și o țesatura realizata din oțel.

- Peugeot a confirmat ca 508 va primi inca o versiune sportiva in toamna acestui an, iar aceasta ar putea fi echipata cu motorul PureTech de 1.6 litri și 270 de cai putere disponibil in prezent pe 308 GTI.

- iPhone X este cel mai scump smartphone „de serie” de pe piata, in mare parte din cauza costurilor in plus pentru componente. Apple stie acest lucru si pare sa incerce sa reduca din aceste costuri in 2018, pregatind un succesor foarte similar in capabilitati si design cu actualul flagship, la un pret…

- Safety Car nou in Formula 1 2018. Mercedes-AMG GT R este noul Safety Car din Formula 1. Modelul brandului din Affalterbach are 585 de cai putere și poate atinge o viteza maxima de 318 km/h. Noul sezon de Formula 1 incepe in 25 martie cu Marele Premiu al Australiei . Mercedes-AMG a prezentat oficial…

- Volkswagen a publicat o fotografie cu blocurile optice ale viitorului Touareg. Modelul va fi prezentat oficial in 23 martie, in China, iar in 24 martie il vom vedea in cadrul Salonului Internațional Auto București.

- Liderul partidului extremist ungar Jobbik, Gabor Vona, a anuntat marti ca, in cazul in care formatiunea sa politica va castiga alegerile parlamentare din 8 aprilie, va crea o agentie anticoruptie pe modelul Directiei Nationale Anticoruptie din Romania (DNA), va numi un nou procuror-general si va abroga…

- Cuplul prezidential a sosit la biserica Sfanta Treime, din Piata Mare, acolo unde a asistat la slujba religioasa. Klaus si Carmen Iohannis i-au salutat scurt pe jurnalisti si au intrat imediat in incinta bisericii. Președintele Klaus Iohannis a profitat de vremea frumoasa si a mers…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. "Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu privire la pilonii de dezvoltare pe termen…

- Sara Petty, o tânara americanca, a dorit sa le dea o lectie celor de pe Twitter care au acuzat-o ca adopta tinute mult prea îndraznete, având în vedere greutatea pe care o are.

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si dpa. Aparatul de zbor, un model Mi-8, a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri…

- Producatorul danez Zenvo a lansat hypercar-ul TSR-S. Modelul ofera 1.180 de cai putere și poate accelera de la 0 la 100 km/h in doar 2.8 secunde. Producția lui TSR-S va fi limitata la 5 exemplare.

- Dupa cum bine știm, frenezia legata de acest important eveniment nu se termina odata cu gala Premiilor Oscar, petrecerile de-abia dupa aceea incep. Iar cea organizata de Vanity Fair a devenit aproape la fel de tradiționala precum Oscarurile, multe nume mari din industria divertismentului inghesuindu-se…

- Sabin Orcan, fostul director editorial al cotidianului Romania Libera, alaturi de Razvan Chiruta, fost redactor-sef al ziarului, si alti jurnalisti care au demisionat din echipa publicatiei vor lansa in luna aprilie o editie a revistei americane Newsweek in Romania.

- Hypercar-ul Rimac Concept Two va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Modelul electric va avea o autonomie de peste 500 de kilometri și o serie de tehnologii autonome de nivel 4.

- Politologul și scriitorul Dan Pavel avertizeaza ca partidul comunist chinez copiaza modelul ”Putin” și pregatește inlaturarea obstacolelor formale legale pentru a-l menține indefinit la putere pe Xi Jinping, ca președinte al ”republicii”.

- In varsta de 41 de ani, un jandarm care lucreaza in cadrul IJJ Gorj din 2006 a fost hirotonit preot. In timpul liber, Iustinian Cotojman va imbraca straie preotesti și va oficia slujbe, onorific, la jandarmerie și la bisericile la care va fi invitat de alți preoți. Acesta face parte dintr-o…

- ADATA Technology, producator de top al modulelor DRAM de inalta performanța și al produselor NAND Flash, anunța cu bucurie prima sa participare la Mobile World Congress (MWC) 2018, cel mai mare și mai important eveniment pentru industria de tehnologii mobile. ADATA și XPG prezinta impreuna o soluție…

- Moda sprancenelor unite și stufoase a fost adoptata in trecut și de celebra pictorița Frida Kahlo. Industria modei stabilește anumite stereotipuri, dar unele modele vor sa aiba personalitate și sa nu se conformeze unor standarde de frumusețe.

- Primarii ravnesc la pensiile speciale pe care le vor avea deputattii si senatorii si vor si ei la fel. La reuniunea Asociatiei comunelor unde au participat premierul si mai multi ministri, alesii din tara s-au plans ca banii pe care ii primesc la incheierea activitatii nu le ajung.

- Renault a introdus un motor nou de 108 cai putere pentru modelul electric Zoe, dar și conectivitate Android Auto. In plus, modelul are o autonomie anticipata de 300 de kilometri conform noului standard WLTP.

- CHIȘINAU, 15 feb — Sputnik. Multe localitati mici rurale din Spania se confrunta cu probleme demografice. Raportul Populația și Depopularea în Spania 2016, întocmit de Federația Spaniola a Municipiilor și Provinciilor, dezvaluie ca peste jumatate dintre localitațile spaniole…

- De Ziua Indragostiților a petrecut departe la unul dintre cele mai mari show-uri din cadrul Saptamanii Modei de la New York. Blake Lively a fost prezenta la lansarea noii colecții Michael Kors, iar apariția sa nu a fost una peste care puteai trece cu vederea. A purtat o ținuta tematica. Avand in vedere…

- Semafoarele din principalele intersectii din municipiul Buzau au fost dotate cu inimi roșii. La aparitia culorii rosii, conducatorii auto au surpriza de a vedea ca sunt opriti de o inimioara care le va aminti de Ziua indragostitilor. Modelul a fost preluat de la constanteni, care si-au decorat astfel…

- Range Rover Sport PHEV, SUV-ul hibrid produs de britanici, a infruntat 999 de trepte și a urcat pana la Poarta Raiului, Tianmen, China. Modelul ofera 400 de cai putere și are o autonomie electrica de pana la 50 de kilometri.

- Hyundai va prezenta la finalul acestei luni primele informatii despre noul Kona Electric, versiunea „pe baterii” a SUV-ului din portofoliul marcii sud-coreene. Odata cu aceasta lansare, Hyundai devine prima marca auto din Europa care produce un SUV de clasa compacta, complet electric. Modelul…

- Firmele vor fi pasuite de la plata unor amenzi cuprinse in 70 de prevederi din diferite legi si aplicate de ANAF, Inspectia Muncii, Protectia consumatorului si alte organe de control ale statului, conform listei finale a contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii, publicate luni in Monitorul…

- Doua dispozitive din gama superioara a brandului secundar Honor de la Huawei vor primi foarte curand actualizari la noul EMUI 8.0, software-ul proprietar bazat pe Android Oreo de la Google. Honor 8 Pro, modelul phablet de top din 2016 si modelul de top de anul trecut al seriei, Honor 9, au inceput deja…

- ING Romania anunta un nou model operational, aplicat mai intai in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitaleau transmis joi reprezentantii bancii. Pe parcursul anului 2018, ING va face tranzitia catre un model digital de tip self-service si va recrea fluxul…

- O companie aeriana low-cost din Vietnam a fost aspru criticata dupa ce stewardesele și-au facut apariția la bord imbracate indecent. Reprezentații companiei au declarat ca regreta evenimentul.

- Modelul fitness Jen Selter, în vârsta de 24 de ani s-a enervat dupa ce avionul a avut întârziere de 90 de minute. Tînara a avut un conflict cu o stewardesa, care l-a chemat pe pilot sa rezolve situația. Însa scandalul a luat amploare, așa ca echipajul…

- Noua generație Hyundai Santa Fe a primit un teaser inainte de lansarea din februarie. Modelul va avea primul sistem de avertizare pentru prezența pasagerilor pe bancheta din spate din industria auto.

- Epson a lansat o noua imprimanta direct-to-garment care tipareste color, la calitate superioara, pe o serie de medii de imprimare, cum ar fi tricouri, bluze si genti din material textil. Epson SureColor SC-F2100 va înlocui modelul existent, SC-F2000, si ofera o serie de îmbunatatiri…

- Chiar daca vremurile sale de glorie au apus, Adrian Cristea nu poate sa stea departe de viata de noapte a Capitalei, scrie spynews.ro. Recent, acesta a fost surprins de paparazzii in timp ce intra hotarat intr-o cafenea de fite din Bucuresti. Insotit de cativa amici, „Printul" a petrecut mai bine…

- Este sezonul vacantelor pentru celebritati, iar Bella Hadid o stie foarte bine. Dupa un an intens de munca, ce a propulsat-o pe culmile succesului, vedeta a mers la ski intr-o statiune din Muntii Alpi.

- Daca ai avea o cutie cu hartii secrete, ce lacat ai alege ca sa le ții bine incuiate? Privește cu atenție cele 4 lacate din imaginea de mai sus și alege unul. Modelul pe care il alegi ar putea dezvalui cateva amanunte interesante despre firea ta interioara. Cu toții avem ceva de ascuns, cu toții avem…

- Ekaterina Lisina, a tanara din Rusia, deține recordul mondial pentru cele mai lungi picioare din lume. Modelul are picioarele de 132 cm și poarta masura 48 la picior. „Am 205 cm inalțime. Sunt și dezavantaje in a avea cele mai lungi picioare din lume. E dificil sa-ți gasești pantaloni, blugi, sa incapi…

- SteelSeries a anuntat mouse-ul de gaming Rival 600, la care atrage atentia o caracteristica interesanta. Acesta este capabil sa miste cursorul chiar si atunci cand este ridicat de pe suprafata pe care se afla. Pentru asta, Rival 600 foloseste un al doilea senzor PixArt, care promite sa elimine miscarile…

- Fotocredit: Auto-TestDrive Mazda a bifat o creștere a vanzarilor cu 23% in 2017 in Romania, constuctorul nipon livrand la noi in țara nu mai puțin de 1.946 de automobile. "Vedeta" vanzarilor a fost Mazda3 , cu 740 de unitați comercializate (+ 73% fața de anul 2016). Modelul compact aflat acum la…

- Final de an in mare stil pentru Bianca Dragusanu si Victor Slav, care au ales sa-si petreaca Revelionul intr-o destinatie unde nu-si permite sa mearga oricine. Cei doi au dat frigul din Romanie, pe caldura din Dubai. Bianca Dragusanu si Victor Slav au vrut sa sarbatoreasca in Dubai cumpana dintre ani…

- Porsche va lansa prima mașina electrica totala, Mission E, in 2019. In timp ce compania a indicat anterior ca prețul mașinii va incepe de la aproximativ 85.000 de dolari, Automobile Magazine relateaza ca pretul masinii poate fi mai aproape de 75.000 $. Aceasta ar insemna un pret ce ar putea intra in…