- Veste bomba in Romania. Gigi Becali va fi socru mic. Cel mai apreciat afacerist de la noi va avea parte de unul dintre cele mai importante momente din viata sa. Fiica sa cea mare, Teodora, se va casatori anul acesta.

- Postul Eurosport a anunțat ca va transmite meciurile din Premier League pana la finalui sezonului 2021-2022. Printr-un comunicat de presa, postul Eurosport a anunțat ca va continua sa transmita meciuri din Premier League și din sezonul viitor, semand un contract valabil pana in 2022. ...

- Liviu Dragnea pare sa aiba un nou plan prin care sa se faca auzit in fața lui Trump, dupa incercarea eșuata de acum doi ani, cand a ajuns in SUA, alaturi de Grindeanu, imediat dupa ce președintele american se instala la Casa Alba.

- DIGI 4K va costa 5 lei/luna de la 1 februarie. Postul este disponibil doar in grila Digi TV (cablu digital), iar identificarea se va face prin rescanare. BOMBA pe piata drepturilor TV ale meciurilor din LIGA 1. Digi si Telekom nu mai vor sa plateasca! REACTIA LPF In februarie vor fi…

- Fotbalistul argentinian Emiliano Sala s-ar fi salvat cu ajutorul unei barci aflate la bordul avionului care a disparut, potrivit unei ipoteze optimiste forumlate de polițiștii care cauta aeronava ce s-a facut nevazuta pe radare.

- Veste BOMBA! Ajutor de la stat pentru romani! Vezi cine poate lucra cu jumatate de norma, dar pentru salariu intreg O categorie de romani poate lucra cu jumatate de norma, dar pentru salariu intreg, in acest an, diferența de plata pana la norma intreaga fiind suportata de autoritațile locale. Potrivit…

- Ordonanța privind reforma Pilonului II de pensii ar putea suferi modificari, in urma unor discutii in coalitie, astfel ca romanii care vor sa isi retraga banii din contul de pensie privata in numerar ar putea avea parte de o surpriza. Aceștia ar putea fi impiedicați sa faca acest lucru și obligati,…

- Simona Halep a beneficiat si de sprijinul financiar al printului Dimitrie Sturdza. Fost jucator de tenis cu rezultate notabile, printul isi aminteste cum a ajutat-o pe Simona Halep la inceputul carierei. Simona Halep a dezvaluit cu ce echipa tine! Surpriza: nu este FCSB, nici Viitorul! FOTO…