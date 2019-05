Stiri pe aceeasi tema

- In Piața Cetații din Alba Iulia a avut loc vineri ceremonialul militar dedicat plecarii detașamentului Batalionului 136 Geniu ”Apulum”, format din 29 de militari și 9 mijloace tehnice, la exercițiul multinațional ”Capable Logistian 2019” ce se va desfașura in Poligonul de antrenament Drawsko Pomorskie…

- In poligonul de tragere de garnizoana Micești a avut loc miercuri, 17 aprilie, evenimentul „Armata – O școala altfel”, organizat de Batalionul 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia, in colaborare cu Asociația Eftimie Croitoru. Activitațile au inceput la ora 10:00, cu prezentarea istoricului batalionului și…

- Miercuri, incepand cu ora 10.00, elevii din municipiul Alba Iulia au sosit in poligonul de garnizoana ”Micești”, aflat in administrarea Batalionului 136 Geniu ”Apulum” care și-a deschis larg porțile pentru o a șaptea ediții a evenimentului „Armata – O scoala altfel”. Activitatea a inceput cu mesajul…

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. Un locuitor din satul Marianca de Jos, raionul Stefan Voda, a descoperit pe terenul sau agricol 234 de obiecte explozive. La fața locului s-au deplasat geniștii Batalionului ”Geniu”. Echipa de genisti, condusa de locotenentul major Ion Golovei,…

- Intre 4 martie și 30 aprilie 2019, un detașament de geniu compus din militari și mijloace tehnice, condus de catre locotenentul Aron Dan executa lucrari specifice de amenajare a biutelor de protecție in cadrul Poligonului de trageri Poplaca din județul Sibiu in vederea sporirii masurilor de siguranța…

- Un detașament de geniu compus din militari și mijloace tehnice, condus de catre locotenentul Aron Dan executa in perioada 4 martie – 30 aprilie ... The post FOTO: Militarii batalionului BATALIONULUI 136 GENIU „APULUM”, instruiți pe tehnica și utilaje de geniu nou intrate in dotarea unitații appeared…

- Militari de la Batalionul 136 Geniu „Apulum” din Alba Iulia se instruiesc in aceasta perioada pe tehnica și utilaje de geniu nou intrate in dotarea unitații, participand la lucrari de amenajare in Poligonul de trageri Poplaca din judetul Sibiu. Potrivit unitatii militare, in perioada 4 martie – 30 aprilie…

- O echipa de genisti din cadrul Batalionului „Codru” de la Negresti a lichidat 26 de obiecte explozive in raionul Causeni.Potrivit sefului serviciului geniu, locotenent-colonel Adrian Efros, munitiile au fost descoperite de localnici in padurea de langa satul Plop-Stiubei.