- Sute de mii de credincioși ortodocși și greco-catolici au luat parte la Slujba de Inviere, oficiata in capele, biserici, catedrale și manastiri. Potrivit randuielii liturgice, slujba a inceput cu invitația de a lua lumina, continuand cu tradiționala procesiune de inconjurare a sfintelor…

- Edilul clujului a postat pe rețelele de socializare un fragment video din timpul slujbei și a avut un mesaj pentru toți clujenii cu ocazia Sarbatorilor Pascale. "Hristos a Inviat! Va doresc, cu drag, Sarbatori frumoase si linistite!", a fost mesajul lui Boc pe contul de Facebook.…

- Hristos a Inviat! In ciuda vremii mohorate, mii de credincioși din Dej au luat parte in aceasta noapte, in bisericile de pe raza orașului, la slujba de Inviere. La Parohia ”Sf. Nectarie” de pe strada Crangului, Utrenia Invierii a fost oficiata de preotul Ioan Buftea, protopopul Dejului. Sarbatoarea…

- Mii de creștini participa, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere, reprezentand unul dintre cele mai importante ritualuri religioase de peste an. La Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, la miezul noptii, credinciosii s-au adunat pentru a lua Lumina Sfanta.

- Aceste zile in care sarbatorim Invierea Domnului sunt un prilej de a ne bucura in familie, de a fi impreuna cu cei dragi și, totodata, de a ne aminti de cei care au nevoie de sprijinul nostru.

- Duminica aceasta, 21 aprilie, credincioșii romano-catolici, aproximativ un milion in Romania, sarbatoresc Paștele. In Saptamana Mare, catolicii au propriul lor ritual. La slujba religioasa, participarea este obligatorie. Se canta imnuri, se pun intrebari si se citesc pasaje din Biblie. La sfarsit, participantii…

- Osemintele lui Carol al II-lea au fost scoase inca de vineri seara din cripta aflata curtea Manastirii Curtea de Arges, pentru ca, astazi, sa fie depuse in noua cripta din necropola Catedralei arhiepiscopale de la Curtea de Arges, acolo unde se odihnesc Regele Mihai si Regina Ana.

