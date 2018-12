Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Lavinia Pirva a scos la iveala un amanut mai puțin cunoscut despre parteneriul ei de viața, Ștefan Banica Junior. Lavinia Pirva a fost prezenta la emisiunea „Rai da’ buni”, de la postul de televiziune Antena Stars. la show-ul moderat de Mihai Morar, cantareața a vorbit despre cum se pregatește…

- Mick Schumacher, fiul de 19 ani al lui Michael Schumacher, a promovat la Formula 2. Mick Schumacher a castigat precedentul sezon in Formula 3 si a anuntat ca va concura din sezonul viitor in Formula 2. Echipa...

- Prezentatorul de televiziune și de radio, baimareanul Mihai Morar, a ramas 90 de zile fara permis. Dupa cele 90 de zile “de pedeapsa”, cum spune omul de televiziune, e iarasi sofer. Si primul drum facut a fost, fireste, acasa, in Baia Mare! “Mulțumesc bicicletei, prietenilor care m-au suportat in dreapta…

- George Puscas a debutat pentru nationala Romaniei intr-un meci oficial cu gol, in meciul cu Lituania de la Ploiesti, scor 3-0. Atacantul celor de la Palermo a deschis scorul in minutul sapte, dupa ce a reluat in plasa portii adverse o pasa primita de la Alexandru Chipciu.

- Mihai Morar iși aniverseaza ziua de naștere duminica, 14 octombrie. Acesta implinește 37 de ani. Prezentatorul de televiziune și omul de radio Mihai Morar a șinut sa le mulțumeasca celor care s-au gandit la el și care i-au transmis urari pe rețelele de socializare de ziua lui de naștere. „Azi.…

- Cantarețul de muzica de petrecere Vali Vijelie a dezvaluit ce i-a spus fiicei sale dupa ce i-a cumparat acesteia o mașina de lux. Vali Vijelie a fost prezent in platoul emisiunii „Rai da’ buni”, moderata de Mihai Morar la postul de televiziune Antena Stars. Cantarețul de manele a facut marturisiri legate…

- Astazi este una dintre cele mai frumoase si importante zile pentru Andrei Stefanescu. Simpaticul prezentator de la "Star Matinal de Weekend", de la Antena Stars, o sarbatoreste astazi pe cea mai importanta persoana din viata sa.

- FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, s-a impus in fata celor de la Hermannstadt, 3-1, golurile fiind marcate de Tanase (41 si 66) si Gnohere (57), respectiv Dilbea (25). Dar, remarcatul lui Gigi Becali a fost Olimpiu Morutan, jucatorul de 19 ani contribuind la golurile doi si trei....