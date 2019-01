Stiri pe aceeasi tema

- "Anul 2019, cand ne alegem noul Președinte, este anul decisiv pentru națiunea noastra. La 30 de ani dupa Decembrie 1989, este anul maturitații noastre, anul in care va trebui sa ne hotaram ce suntem și ce vom fi – neam de clone, slugi teleghidate sau oameni care prefera deplasarea perpendiculara…

- Vremea din 29 decembrie aduce o vreme mohorata, cu temperaturi in scadere in toata țara. La munte va ninge, iar la București sunt prognozate ploi, pe timpul zilei, și ceața densa, pe timpul nopții.

- Lansata pe Marte pentru a studia fenomenele care se petrec acolo, sonda InSight și-a facut și primul “selfie”, dupa ce a incheiat prima expertiza fotografica asupra craterului plin de nisip din jurul sau, a anunțat NASA.

- Daca vreți sa participați la fetivitațile organizate de Ziua Naționala a Romaniei, e bine sa aflați din timp cum va fi vremea de 1 decembrie. Meteorologii avertizeaza ca, in toata țara, vom avea parte de frig și vant in ziua in care sarbatorim Centenarul Marii Uniri. Incepand de sambata dimineata pana…

- Vremea 16 noiembrie 2018. Meteorologii anunta vreme deosebit de rece joi, in toata tara. Temperaturile inregistrate atat pe timpul nopții, cat si pe timpul zilei vor fi sub valorile normale pentru aceasta perioada.

- Incepand de astazi vrea intra intr-un proces de racire, iar meteorologii anunța minime inspre limita de ingheț. Conform specialiștilor in domeniu, saptamana viitoare temperaturile de peste zi vor fi cu pana la 10 grade mai scazute decat cele din ultima perioada. Vremea va fi normala din punct de vedere…

- O fotografie in care apare un director din cadrul Primariei Targu Jiu a starnit un val de controverse in mediul online. O angajata, femeie de serviciu, pare ca-l spala pe picioare pe șeful sau, chiar in biroul acestuia. In fotografie, este directorul Direcției de Patrimoniu cu un picior intr-un lighean…

- Vremea in weekend va fi in general calda si insorita, cu temperaturi maxime de pana la 25 de grade, in special in vestul si nord-vestul tarii. Sambata si duminica noaptea, insa, se vor inregistra -2 grade la munte.