- Ana Maria Patru, fosta șefa AEP, s-a prezentat, joi, la Parchetul General, pentru a fi audiata in calitate de „persoana vatamata” in dosarele in care sunt vizați procurorii de la DNA Ploiești Lucian Onea și Cerasela Raileanu. Patru spune ca cei doi au pacalit instanțele și au abuzat oamenii, scrie…

- Stresul datorat rutinei zilnice, preocuparilor de la munca , problemele personale sau trecerea simpla a timpului (anii iși lasa amprenta) se pot traduce in probleme de agitație in momentul adormirii cu consecințele teribile pe care le are asupra starii noastre fizice și mentale.

- Perioada sarbatorilor de iarna este una plina de momente placute pentru fiecare dintre noi, este perioada in care oamenii petrec timp impreuna și se bucura de magia sarbatorilor. Cu toate acestea, datorita unor clipe de inconștiența sau in urma unor excese, oamenii ajung la spital cu probleme ce le…

- Conform primelor informatii, operatiunea ii vizeaza pe membrii clanului interlop Macelaru si este in legatura cu mai multe fapte ilegale, savarsite cu violenta. In desfasurarea perchezitiilor sunt implicate mai multe institutii cu atributiuni in domeniul apararii legii. Speriat de armata de polițiști,…

- CElEtorii de la metrou au avut parte de o surprizE uriatE cand au intrat in metrou. Oamenilor nu le-a venit sE creadE ce au vEzut, axa cE au pus imediat panE pe telefon xi au fEcut o fotografie.

- Peste o suta de porci au fost sacrificati in ultimele zile numai in comuna gorjeana Țantareni. Oamenii s-au alarmat dupa ce autoritatile au anuntat ca vor sa faca o groapa unde sa arunce animalele moarte, pentru a fi pregatite &icir...

- Ieri seara, locuitorii de pe strada Mitroplit Dosoftei din capitala Republicii Moldova, Chisinau, au ramas inmarmuriti, dupa ce au vazut un sicriu, aruncat la ghena de gunoi.Oamenii s au grabit sa fac poze sicriului abandonat, pe care le au urcat pe o retea de socializare. Deocamdata nu se stie cum…