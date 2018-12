Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi este o zi speciala pentru mine și din acest motiv sunt mai sentimentala decat in alte momente. Domnule președinte Liviu Dragnea, aș vrea sa va mulțumesc pentru suportul acordat in acesta perioada. A fost o perioada dificila, cu atacuri murdare, insa am spus mereu ca daca dvs aveți puterea…

- Mihaela Radulescu face ce face și tot ajunge in „gura” lumii. A fost criticata de nenumarate ori pentru ipostazele in care pozeaza, dar nu se linisteste. In ultima postare apare intr-o rochie verde care lasa la vedere cele mai intime parti. Gafa vestimentara facuta de Mihaela Radulescu . Cum s-a imbracat …

- Vicepresedintele ALDE si presedinte al organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, Toma Petcu, a declarat luni, la Giurgiu, ca mentinerea si suplimentarea cu inca opt puncte a MCV inseamna ca intrarea Romaniei in Schengen este din ce in ce mai departe, informeaza Agerpres."Ma surprinde votul MCV…

- -”Am fost raniti si am ramas cu sechele fizice si psihice pentru tot restul vietii. Noi, veteranii, avem nevoie de un centru de recuperare si refacere care nu exista in Romania. Fii tu astazi eroul nostru, ajuta-ne sa fim tratati aici, acasa.” Asa au reusit soldatii raniti in Afganistan si Irak sa…

- Un urs a fost filmat, vineri, in comuna Valea Lunga, județul Alba, la marginea drumului, nu departe de zona locuita de oameni. Ursul a fost filmat dintr-o mașina de catre pasagere, care s-au speriat, nefiind obișnuite sa vada astfel de animale salbatice. In alte zone din Romania, precum Harghita sau…

- Simona Halep va primi un bolid de 100.000 in Singapore, la Turneul Campioanelor, scrie Romania TV. Si anul trecut liderul 1 WTA a primit o masina de lux.Simona Halep va mai primi un Porsche in Singapore, cum s a intamplat si anul trecut. Masina costa peste 100.000 de euro si prinde 310 kilometri pe…

- Maria Ghiorghiu, cea despre care se spune ca a prezis incendiul de la Colectiv, a vorbit, sambata, la „Voi cu Voicu” despre cateva dintre viziunile pe care le-a avut. Astfel, ea susține ca a avut o previziune despre Al Treilea Razboi Mondial, despre care clarvazatoarea spune ca nu este departe. „Nu…

- Unul dintre cele mai cunoscute manechine de la noi a fost prezent la petrecerea de lansare a brand-ului Fenty Beauty, in Dubai, eveniment gazduit de Sephora. Este vorba despre Laura Giurcanu, care a fost norocoasa sa o și intalneasca pe celebra Rihanna, al carei brand de make-up face furori in toata…