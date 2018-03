Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea se va menține deosebit de rece. In Bucuresti, cerul va fi mai mult noros și temporar, mai ales ziua, va ninge și se va depune strat nou de zapada. De duminica, vremea va intra intr-un proces de incalzire

- Alicia Vikander si noua versiune a seriei „Tomb Raider" isi fac intrarea in acest weekend in cinematografele din SUA, cu ambitia de a detrona filmul cu supereroi „Black Panther", care se mentine pe primul loc in box-office de patru saptamani.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si de Craciun, pentru ca doua sarbatori cad in zile de weekend.…

- Dupa Congresul PSD, filosoful Mihai Sora a tras o concluzie legata de tinerii social-democrati. "Am ras. Am stors si multe lamai. La socoteala de pe urma, nu servitutea veteranilor este descurajanta, ci zelul, ardoarea celor tineri, iresponsabili", a scris acesta pe Facebook. Mihai…

- Un an de la moartea Ilenei Ciuculete. Artista de muzica populara a murit pe 14 martie , iar soțul ei, Cornel Galeș o comemoreaza in acest weekend, pe 10 martie. Acesta le-a transmis un mesaj tuturor celor care au iubit-o și au apreciat-o. Slujba de pomenire va avea loc incepand cu ora 09:00, la Biserica…

- Întâlnire de taina la munte în acest week-end între președintele PSD, Liviu Dragnea și Vasile Dâncu, fost vicepremier în Guvernul Cioloș și George Maior, fostul director al SRI și actual ambasador al

- Locuitorii orasului rusesc Sankt Petersburg au avut parte de o priveliste extrem de rara si in acelasi timp frumoasa. Weekend-ul trecut au putut fi observate pe cer o multime de raze de lumina multicolore. Localnicii au distribuit pe retelele sociale imagini cu fenomenul denumit ,,stalpi de lumina”.

- Baiețelul lui Andrei Ștefanescu a implinit 1 an, iar artistul a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. Ayan a primit zeci de urari din partea prietenilor virtuali ai tatalui sau. „Astazi este ziua lui Ayan, ființa care ne-a schimbat viața, baiețelul meu iubit și cea mai mare bucurie pe…

- Andreea Banica este o femeie implinita. Are doi copii superbi si un mariaj fericit, iar fanii ii apreciaza enorm muzica. Chiar daca are o fetita si un baietel, Andreea Banica nu spune nu unei a treia sarcini, insa pana atunci se bucura pentru colega ei. Ana, una dintre fetele alaturi de care Andreea…

- Comedia 'Game Night', cu Jason Bateman si Rachel McAdams, si thriller-ul de science fiction 'Annihilation', cu Natalie Portman cap de afis, sunt principalele noutati ale acestui sfarsit de saptamana din cinematografele americane, relateaza EFE. 'Game Night', in…

- Mihaela Radulescu a vorbit despre casatoria cu Felix, dupa ce toata lumea o intreaba cand vor face pasul cel mare. Jurata de la „Romanii au talent” a declarat ca este fericita cu iubitul ei, insa nu iși dorește sa oficializeze relația. Mihaela Radulescu a lamurit in sfarșit misterul cu privire la casatoria…

- Ștefan Lungu și Alexandra Dinu sunt prieteni de ani buni, deși mulți cred ca intre ei este, de fapt, o relație de iubire. Fosta soție a lui Adi Mutu se ințelege de minune și cu fiica acestuia, alaturi de care a fost pozata recent chiar de Ștefan. Sunt cei mai buni prieteni de 18 ani, […] The post Cum…

- Postul Pastilor a inceput luni, 19 februarie, si dureaza pana sambata, 7 aprilie, inclusiv. Este cel mai lung si mai aspru dintre cele patru posturi de durata ale Bisericii Ortodoxe și de aceea in popor e numit, in general Postul Mare, Paresimile sau Patruzecimea, adica postul dinaintea Invierii…

- Menopauza marcheaza sfarsitul perioadei reproductive la femei, iar pe langa starile de agitatie, de irascibilitate, insomnii, palpitatii, se adauga si problemele cu tenul. Pielea devine uscata si subtire, fiindca glandele sebacee nu mai functioneaza.

- Cutremur de 7,2 grade in Mexic. Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic si a fost resimtit inclusiv in capitala Ciudad de Mexico. U.S. Geological Survey, agentia geologica din SUA, a estimat initial magnitudinea la 7,5/Richter si revizuit ulterior valoarea la 7,2/Richter. Serviciul seismologic…

- Denisa și Raluca au lansat cea mai recenta piesa a lor „Iubirea mea secreta”, eveniment de la care nu a lipsit familia, prietenii, dar nici colaboratorii celor doua. Profitand de ocazie am stat de vorba cu mama surorilor Bambi și am rugat-o sa ne povesteasca cum e viața de mama de …vedete. Vivi Tanase…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa victoria cu Catherine Bellis: ”Nu ma gandesc ca voi redeveni numarul 1”. Simona Halep a invins-o pe Catherine Bellis , dupa un prim set lejer și un al doilea mult mai complicat. Simona poate redeveni numarul 1 mondial daca Wozniacki pierde azi cu Angelique Kerber.…

- Te-am vazut pe covorul rosu in Los Angeles, la Living Legends of Aviation Awards. Povesteste-mi despre experienta de acolo. Am fost cu Felix la multe evenimente de acest gen, ba ca invitați, ba pentru ca mai are de primit cate un premiu. De fiecare data sunt mandra sa fiu langa el și sa vad cat […]

- Concurs de matematica la Colegiul Tudor Vianu. Colegiul Național de Informatica “Tudor Vianu”, in parteneriat cu Primaria București – Sector 1 și Societatea de Științe Matematice din Romania, organizeaza in perioada 21 -26 februarie 2018 a 10-a ediție a Concursului Internațional „Romanian Master of…

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane cu ”Totul pentru dragoste”, din 26 februarie, de la ora 14.00. Prezentatoarea tv va afla cat mai multe povești de iubire ale oamenilor care vor sa impartașeasca din experiența dragostei lor, indiferent cum ar fi ea și in orice ipostaza s-ar afla. „“Totul pentru dragoste”…

- In acest sfarșit de saptamana se vor disputa majoritatea partidelor din optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, intr-o singura manșa. SCM Craiova va juca sambata, de la ora 13.00 (DigiSport, Telekom Sport), pe terenul formației CSM Roman, ...

- Vremea se racește ușor în acest weekend în toata țara. Duminica vor fi condiții de lapovița și ninsoare în București, unde, potrivit meteorologilor, se va depune și un strat de zapada de circa 3-5 centimetri,

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Cu pasiunile nu se discuta, fie ca iți place la nebunie sa faci cele mai frumoase fotografii, fie ca excursiile in destinații exotice sunt parte a ADN-ului tau. Dar daca atat fotografiile cat și calatoriile sunt lucruri pe care nu ai cum sa le ignori, te vom invața cum sa le imbini de minune, intr-un…

- Weekend de foc pentru salvamontistii din intreaga tara, solicitati sa intervina la peste 100 de cazuri. Numai in ultimele 24 de ore la Dispeceratul Național Salvamont, s-au primit 56 apeluri de urgența: 11 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov, 13 apeluri pentru Salvamont Valcea , 7 apeluri pentru…

- Proaspat divorțata, Roxana Ciuhulescu se pregatește din nou sa ajunga la altar la brațul de iubitul sau, Silviu Bulugioiu alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Roxana Ciuhulescu a divorțat anul trecut de Mihai Ivanescu, tatal fiicei sale, Ana Cleopatra, dupa o casnicie de 10 ani,…

- Mihaela Radulescu traiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Felix. Deși cei doi traiesc de ceva timp ca soț și soție, vedeta spune ca nu au planuri de casatorie, chiar daca a fost ceruta deja de mai multe ori. Vedeta a dezvaluit ca educația fiului ei este prioritara pentru ea și ca abia…

- Spectacolul “Fata babei și fata moșneagului”, regia Todor Valov, dramatizare de Valentin Dobrescu dupa Ion Creanga, cu scenografia Stefka Kyuvlieva, muzica Alin Macovei – Moraru, se va juca sambata, 3 februarie, de la ora 18.00, la Teatrul Colibri din Craiova. ...

- Dan Bittman nu poate trece cu vederea povestea de dragoste pe care a avut-o cu Mihaela Radulescu. Chiar daca acest lucru s-a intamplat in urma cu multi ani cei doi refacandu-si viata intre timp, scanteile de atunci i-au facut sa ramana intr-o oarecare legatura mereu.

- Chiar daca face orice ca sa iasa din anonimat, Mihaela Radulescu pare sa dea doar rateuri de la un timp. Cu toate ca nu ii plac criticile, Diva De Monaco nu face altceva decat sa demonstreze ca vremea sa a trecut si ca s-a dus frumusetea naturala de altadata.

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Torvald si Nora Helmer se afla in pragul unei noi etape al vietii lor: Torvald a fost numit directorul bancii, o sa-si ocupe functia dupa Anul Nou si dispar toate problemele lor financiare. Au ajuns aici impreuna, sot si sotie, ca doi jucatori cu roluri bine definite, chiar daca Torvald nu este constient…

- Clubul hușean organizeaza un concurs cu premii pentru compunerea celui mai frumos imn al echipei de fotbal. Cei interesați pot trimite propunerile pana pe 12 februrie. Reprezentanții Asociației Sportive Hușana Huși au anunțat ca organizeaza un concurs cu premii pentru compunerea celui mai frumos imn…

- Doua persoane au ajuns in weekend la spital, cu rani usoare, dupa ce au fost implicate in accidente rutiere. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, in jurul orei 11.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, pe raza orașului Milișauți, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de ...

- HOROSCOP BERBEC Incearca sa fii impartial in judecatile tale de valoare, pentru ca treci printr-o situatie in care chiar nu ai voie sa tii partea nimanui si nici sa ai propriile tale preferinte. Chiar daca inima ta inclina intr-o anumita directie, tine sub control aceasta slabiciune, pentru…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a referit la ninsoare si la "zapada de pe culturi" atunci cand a intrat in sediul PSD pentru a participa la sedinta CEx. "Ia uite ce frumos ninge, zapada pe culturi!" le-a spus el jurnaliștilor.

- Craciunul este poate cea mai frumoasa perioada din an, in care lumea primește cadouri și se bucura din plin de el. Totuși, un barbat a trait un adevarat șoc atunci cand a vazut ce dar i-a facut iubita!

- Mihaela Radulescu le-a transmis fanilor Craciun Fericit! Mihaela Radulescu merge pana la capat: Dupa atatia ani in care am gustat... "Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, impliniți, fericiti sau… inca nu, tineri plini de chef de viata sau inca in cautarea drumului corect, oameni prea…

- Andreea Marin “Nicaieri nu e mai bine ca acasa – pana si renii o stiu!”, spune vedeta in cea mai recenta postare a sa pe pagina de Facebook. “Hornul curatat? Bradul aranjat? Colind invatat? Sufletul curat? … Mosu’ e-asteptat! Ajun minunat, Craciun binecuvantat!” Horia Brenciu “Va…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care arata ca nasterea Domnului este un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru.Citește și: De unde atația bani?! Averea URIAȘA a lui Liviu Tit Brailoiu,…