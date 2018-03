Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu, cea supranumita diva de la Monaco, are un trup de invidiat și este admirata de toata lumea pentru felul in care arata. Insa, pe vremea cand era insarcinata a avut cu 32 de kilograme in plus. Mihaela Radulescu esta mama unui baiat, Ayan , din casatoria pe care a avut-o cu omul de afaceri…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput – generat si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul…

- Bebelușii plang diferit in fiecare țara, au concluzionat cercetatorii, explicand și de ce anume se intampla asta. Descopera și alte lucruri care ți-ar putea imbogați cultura generala. Vocea femeilor activeaza aceeași parte a creierului masculin pe care o activeaza muzica. Bebelușii… plang cu accent,…

- Accidentul a avut loc marti dupa masa, la intersectia dintre Bulevardul Iuliu Maniu si strada Ioan Alexandru. Barbatul venea de pe strada, dinspre linia ferata, si se pregatea sa traverseze bulevardul, pe trecerea de pietoni, spre malul Muresului. In imagini se vede cum barbatul se da jos de pe bicicleta,…

- Mihaela Radulescu a postat recent pe Instagram o noua fotografie care o prezinta pe vedeta intr-un costum negru. Pe langa fotografie, diva a scris si un indemn adresat fanilor ei care o urmaresc pe reteaua sociala.

- Mihaela Radulescu traiește de aproape patru ani o frumoasa poveste de dragoste cu Felix Baumgartner. "Diva de la Monaco" a fost destul de rezervata pana acum in ceea ce privește relația pe care o are cu celebrul parașutist.

- Mircea Stoian le ataca dur pe vedetele noastre autohtone. Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezența mai interesanta decat Andra. “Marturisesc…

- Mihaela Radulescu , vacanța in trei in Austria! Diva de la ” Romanii au talent ” profita de valul de ninsori care s-a abatut asupra Europei ca sa schieze alaturi de iubitul ei, Felix Baumgartner, și de fiul ei, Ayan. Mihaela e pasionata de sport, Felix pare nascut pentru asta, iar Ayan nu doar ca a…

- Secretele Oanei Roman au fost dezvaluite in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA!. Mai exact, vedeta a vorbit despre relația din Mihaela Radulescu și Dan Chișu, dar și despre cea pe care diva de la Monaco o are acum cu Felix Baumgartner. “ Am fost zilele acesta la un eveniment organizat…

- Mihaela Radulescu a promovat dintotdeauna un stil de viața sanatos și nu mai este un secret pentru nimeni ca frumoasa prezentatoare TV face sport și are grija la alimentație, insa, iata ca, dincolo de aceste aspecte, diva de Monaco mai ascunde cateva mici trucuri valoroase. Mihaela Radulescu este o…

- Mihaela Radulescu strecoara și cate o provocare pentru oamenii care o urmaresc printre cele in care se pozeaza alaturi de Felix, cele cu operele de arta din casa sa sau cele cu fiul ei, Ayan. Mihaela Radulescu, anunt in premiera despre CASATORIA cu Felix Baumgartner. In sfarsit, S-A AFLAT…

- Chef Ciprian Zaha a gatit la Prietenii de la 11 un platou mediteranean! Ca in fiecare dimineața, cate un maestru bucatar ne prezinta o mancare delicioasa dupa o rețeta proprie sau personalizata!

- Mihaela Radulescu a vorbit despre casatoria cu Felix Baumgartner, dupa ce toata lumea o intreaba cand vor face pasul cel mare. Mihaela Radulescu, aparitie INCENDIARA la 48 DE ANI. Cum s-a afisat diva de la Monaco de fata cu fiul ei FOTO "Nu facem ceva diferit de ce fac doi oameni impreuna.…

- Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner formeaza un cuplu din 2014, sunt foarte fericiti impreuna, asta desi au o relatie la distanta. Diva traieste la Monaco cu fiul ei, iar parasutistul austriac are o casa in Elvetia. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre casatoria cu cel care ii este alaturi de…

- Doi frați - o fata de 23 de ani și un baiat de 24 de ani - au decedat, iar o a treia persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe 28 mai pe DN 65, in zona Pielești, la granița dintre județele Dolj și Olt. Acum, mama lor a aflat o veste extraordinara. La aproape…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner sunt impreuna de 3 ani și se bucura de o relație perfecta, cel puțin putem afirma asta in urma fotografiilor pe care cei doi le publica constant pe rețelele de socializare și care surprind intocmai atmosfera din cuplu. Cu toate ca se ințeleg de minune, dand dovada…

- Felix Baumgartner a profitat de Valentine’s Day pentru a-i face și o declarație de dragoste publica iubitei sale, Mihaela Radulescu. Celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner se iubește de peste trei ani cu vedeta de televiziune Mihaela Radulescu . Felix și Mihaela stralucesc unul la brațul celuilalt…

- Mihaela Radulescu i-a vorbit lui Arnold Schwarzenegger despre Romania! Diva de la Monaco, jurat la “Romanii au talent” , ne-a dezvaluit ca celebrul actor și fost guvernator al Californiei este interesat de țara noastra și i-a pus o mulțime de intrebari cand s-au cunoscut, prin intermediul iubitului…

- E treaba serioasa intre Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner, scrie click.ro. Cei doi locuiesc de ceva timp impreuna si se pare ca si planurile lor de viitor coincid. Recent, sportivul a descris una dintre fotografiile iubitei sale spunand despre Mihaela Radulescu ca este sotia lui, iar ea si-a…

- Au trecut aproape 4 ani de cand Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner isi traiesc povestea de iubire. Iar pana acum, diva de Monaco nu a vorbit deloc despre faptul ca si-ar dori sa devina din nou mama! Dar, gata. Vedeta a vorbit pentru prima data despre copilul ei si al lui Felix.

- Dan Bittman si Mihaela Radulescu au trait in urma cu multi ani o frumoasa povete de dragoste, care s-a terminat la fel de frumos, dovada fiind faptul ca au ramas si astazi buni prieteni. Artistul a vorbit din nou despre relatia cu Mihaela si a marturisit ca uneori ii mai da si sfaturi cand vorbesc la…

- Dan Bittman a vorbit despre relație de iubire cu Mihaela Radulescu, pe care au avut-o in urma cu ceva ani. Cei doi au ramas in relații bune, iar artistul ii mai da uneori sfaturi vedeti de la Pro tv. Dan Bittman și-a spus parerea despre relatia acesteia cu Felix Baughmater , in direct la Antena 1,…

- Poza rara cu Mihaela Radulescu din copilarie. Vedeta din juriul emisiunii “Romanii au talent” , care in prezent locuiește la Monaco și se iubește cu Felix Baumgartner, a postat, de ziua fratelui ei, o fotografie pe care pana acum nu au mai vazut-o decat cei din familie. “La mulți ani, fratele meu bun…

- Anca Radulescu e cumnata Mihaelei Radulescu. Diva de la Monaco nu a fost la nunta acesteia cu fratele sau, insa cele doua au ajuns sa se cunoasca la spital. Anca Radulescu este de profesie make-up artist și este soția fratelui Mihaelei Radulescu, Florin. Intre cele doua exista o relație foarte apropiata,…

- Mihaela Radulescu este o femeie frumoasa, iar aspectul sau fizic este ajutat si de medicul estetician. Mihaela Radulescu vrea sa fie mereu la moda si in trend, insa de multe ori nu prea ii iese.

- Anunțul facut de Mihaela Radulescu despre “Romanii au talent”. Jurata de la Pro tv a postat pe contul de socialize o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Mihaela Radulescu este nerabdatoare sa revina pe micile ecrane alaturi de Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu, in platoul…

- In anii ’90, Mihaela Radulescu era doar o fata simpla din Piatra Neamt care venise la Bucuresti cu valul, imediat dupa Revolutie. Pe atunci visa doar sa fie celebra si cu ambitie a reusit sa avanseze rapid in cariera. Cel care a avut grija sa-i presare drumul cu succese Mihaelei este unul dintre barbatii…

- Mihaela Radulescu, alias Diva de Monaco, are parte intotdeauna de momente din care sa iasa din anonimat, iar acest lucru nu reprezinta, neaparat, un lucru rau, insa de data aceasta i-a provocat fostului sau sot o umilinta de zile mari.

- Mihaela Radulescu are un singur copil. Diva de la Monaco este mama lui Ayan, rezultat al mariajului pe care aceasta l-a avut cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg. Mihaela Radulescu da sfaturi despre SEDUCTIE. Daca nici ea nu stie, atunci cine? La varsta de 18 ani, Mihaela Radulescu…

- Mihaela Radulescu a facut avort pe vremea cand avea doar 18 ani. Era insarcinata, la acea vreme, in patru luni. Mihaela Radulescu, pe care primul soț, Bogdan, a prins-o in pat cu un dansator , are un singur copil. Diva de la Monaco este mama lui Ayan, rezultat al mariajului pe care aceasta l-a avut…

- Înca un mit a fost demontat. Barbatul perfect nu exista. Una dintre fostele iubite ale lui Lewis Hamilton, Veronica Valle, a facut dezaluiri incredibile cu privire la campionul de Formula 1. Deși tânara de 26 de ani credea ca relația lor merge pe drumul cel bun, modelul și-a dat seama…

- Veronica Valle a vorbit despre obiceiurile neobisnuite ale cvatruplului campion mondial din Formula 1. FORMULA 1. Contract-record pentru Lewis Hamilton propus de Mercedes "Lewis e un caracter foarte ciudat, isi poate schimba starile rapid. De exemplu, ne aflam in avionul de New York…

- Mihaela Radulescu și iubitul ei, Felix Baumgartner, iși duc viața de zi cu zi intr-o superba vila de la Monaco, in care au investit foarte mulți bani. Mihaela Radulescu formeaza un cuplu cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner de mai bine de trei ani . Cei doi locuiesc intr-o super vila la Monaco,…

- Mihaela Radulescu le-a transmis un mesaj fanilor sai pe Instagram. "Diva de la Monaco" le-a multumit acestora si le-a transmis ca este timpul ca fiecare sa se concentreze pe ceea ce conteaza in anul urmator si ca fiecare sa se distreze si sa ii inspire pe ceilalti.

- Mihaela Radulescu a simțit nevoia sa le faca o marturisire prietenilor sai de pe internet la sfarșit de an 2017. Mihaela Radulescu, cunoscuta publicului larg și drept diva de la Monaco, este una dintre cele mai mediatizate vedete din showbiz-ul autohton. Mihaela Radulescu are o relație, de trei ani…

- Mihaela Radulescu le-a transmis fanilor Craciun Fericit! Mihaela Radulescu merge pana la capat: Dupa atatia ani in care am gustat... "Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, impliniți, fericiti sau… inca nu, tineri plini de chef de viata sau inca in cautarea drumului corect, oameni prea…