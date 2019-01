Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat pe DN72, în zona Parcului Industrial Ploiești. Doua persoane au ramas încarcerate în urma unui accident rutier petrecut miercuri seara, scrie realitateadeprahova.net.

- Un microbuz care transporta 20 de persoane a fost implicat intr-un accident produs marți pe o șosea din județul Galați. Doi pasageri au ajuns la spital in urma coliziunii frontale dintre microbuz și un autoturism, transmite Mediafax.Un autoturism care circula pe DN 25 a derapat din motive…

- Un microbuz cu 21 de pasageri a fost implicat, vineri dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Prahova, iar trei persoane, intre care un copil de 8 ani, au fost ranite si au ajuns la spital.

- Accident infiorator produs duminica, in "curba mortii" de la ieșirea de pe autostrada A1, spre Valcea. O tanara de 20 de ani este in coma, iar alți opt oameni au fost grav raniți, dupa ce microbuzul care ii transporta la munca in strainatate s-a rasturnat pe camp, in localitatea Bascov din Argeș. In…

- Politistii din Arges au anuntat ca, duminica dimineata, un microbuz in care se aflau noua persoane a fost implicat intr-un accident, la iesirea de pe autostrada Bucuresti – Pitesti spre Bascov. Din motive inca necunoscute, la iesirea de pe autostrada, in curba, microbuzul si-a continuat drumul…

- Autoritațile din Vaslui au intrat in alerta dupa ce un microbuz cu 18 pasageri s-a ciocnit, vineri, cu o mașina, in localitatea Salcioara.Reprezentanții ISU Vaslui au declarat pentru MEDIAFAX ca, potrivit primelor informații, un microbuz cu 18 pasageri s-a ciocnit cu o mașina, in localitatea…

- Sase persoane, printre care si constanteni, au fost ranite grav vineri intr un accident rutier produs pe Autostrada A1 dupa ce unul dintre soferi a gresit iesirea.Echipajele ISU Arges au fost sesizate cu privire la un accident petrecut pe Autostrada A1 km 118, pe sensul Pitesti ndash; Bucuresti . Doua…

- Accidentul s-a produs pe Autostrada A1, pe sensul catre Pitesti, fiind implicate sase autovehicule. Trei persoane au fost ranite dupa ce autovehiculele s-au ciocnit intre ele, unul dintre acestea rasturnandu-se. Un barbat a ramas incarcerat, fiind scos de catre pompierii argeseni dintre fiarele masinii…