- Ziarul Unirea FOTO: Sticla Arieșul Turda – Metalurgistul Cugir 1-4 (0-2) | Gruparea de sub Dragana, la al treilea amical victorios Intr-o partida de verificare, Sticla Arieșul Turda – Metalurgistul Cugir (1-4 (0-2), gruparea de sub Dragana, condusa de Lucian Itu fiind la al treilea joc de verificare…

- Ziarul Unirea FOTO: Rezultate remarcabile pentru marșul albaiulian! Ana Rodean – campioana, Mihaela Acatrinei – vicecampioana, CS Unirea Alba Iulia – aur pe echipe, la Campionatele Naționale Rezultate remarcabile pentru sportivii din Cetatea Marii Uniri la finalele Campionatului Național de 20 kilometri…

- Intr-un joc de verificare diputat astazi, CS Ocna Mureș a trecut de Olimpia Aiud, scor 3-2 (2-0), goluri marcate de Spinean (31, 39) – venit de la “olimpici” și Ed. Pușcaș (67) – un produs 100 la suta ocnamureșean (nascut in 2001), respectv Ilea (60, 73). Precizand faptul ca la “bare” scorul a fost…

- Ziarul Unirea FOTO: Unirea Alba Iulia – Gaz Metan Mediaș (juniori) 4-1 (1-1) | Divizionara terța, primul succes “amical” sub comanda lui Mihai Manea La al doilea amical al primei saptamani de pregatire, Unirea Alba Iulia a invins, scor 4-1 (1-1), la Oarda de Jos, echipa juniorilor A a prim-divizionarei…

- Olimpia Aiud a caștigat net, scor 4-1 (1-1), meciul de debut in turneul juniorilor A1 de pe “Aiudelul”. Bodogae – dubla An. Moldovan și S. Dan a marcat ]mpotriva formației Olimpic Zarnești, amfitrionii descatușandu-se dupa pauza. Antrenorul Ion Ilie a mizat pe Gorea – Nimaș, P. Marginean, Kiss, B.…

- Iulian Cristea, fostul echipier al Metalurgistului Cugir, a debutat in reprezentativa Romaniei, in partida din Malta, din preliminariile Campionatului European 2020. Este o onoare pentru divizionara terța de sub Dragana, care a contat anii trecuți pe actualul fundaș al vicecampioanei FCSB. In distribuția…

- Pornita la drum cu gandul de a ataca promovarea in Liga a 2-a, Unirea Alba Iulia abia a reușit sa se salveze de la retrogradarea in Liga a 4-a, in ultima etapa, cu o remiza la Chișinau Criș! Problema financiara a apasat puternic și in partea secunda a campionatului, perioada in care echipierii “alb-negrii”…

- Unirea Alba Iulia și Industria Galda de Jos sunt cele doua conjudețene ce traiesc periculos, cu sufletul la gura, finalul eșalonului terț, cu emoții in privința salvarii de la retrogradare! Inaintea ultimei etape, calculele in subsolul Seriei a 4-a sunt complexe, dar și complicate in același timp, intrucat…