- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open cu Caroline Wozniacki, 6-7(2), 6-3, 4-6, insa ramane optimista. "Mulțumesc pentru sprijin, am dat totul. Mulțumesc Australiei pentru doua saptamani minunate! Ne vedem la anul", a fost mesajul postat de Simona Halep alaturi de un selfie cu echipa ei.…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa finala turneului Australian Open, pierduta de Simona Halep in fata danezei Caroline Wozniacki, ca meciul a fost unul excelent, iar romanca a aratat curaj, daruire, hotarare si lupta.“Finala minunata. Ambele jucatoare au dat totul intr-un meci de…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata, ca jucatoarea Simona Halep nu are alta optiune decat sa continue dupa ce a pierdut finala de la Australian Open in fata danezei Caroline Wozniacki, informeaza Agerpres.ro Simona nu are alta optiune decat sa continue. Ce poate sa faca, sa se opreasca…

- FCSB se afla in cantonament in Spania, iar Nicolae Dica a programat un antrenament exact in timpul finalei Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Mihai Balașa (23 de ani) a resimțit probleme musculare și s-a antrenat separat de restul coechipierilor. La un moment dat, in timpul…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki, 6-7 (2), 6-3, 4-6, a treia in cariera, si va cobori si pe locul al 2-lea WTA, dupa daneza. Ilie Nastase i-a dat un sfat Simonei, imediat dupa infrangere.A

- Gheorghe Hagi i-a transmis un mesaj pe Facebook Simonei Halep, dupa ce aceasta a pierdut finala Australian Open, cu Caroline Wozniacki, in care a spus ca nu trebuie sa inceteze sa creada, pentru ca "titlul de Grand Slam va veni".

- AUSTRALIAN OPEN 2018."Nu este usor sa vorbesc acum, dupa meciul pierdut. Dar trebuie sa incep prin a-i transmite felicitari lui Caroline Wozniacki pentru performanta reusita. De asemenea, felicitari tatalui tau, care a facut din tine o castigatoare de turneu de Mare Slem. A fost un turneu…

- A Finala de la Australian Open a reprezentat pentru Simona Halep sansa de a castuga un turneu de Mare Slam, dar si pastrarea locului 1 mondial. Asa, daneza Wozniacki, care i-a fost adversar, a luat totul: banii dublati, plus locul 1 WTA!A A

- Simona Halep a pierdut cu 6-7, 6-3, 4-6 finala Australian Open 2018, jucata impotriva danezei Caroline Wozniacki. Meciul a durat 2 ore si 53 de minute. Este a treia finala de Grand Slam pierduta de Halep, dupa cele doua de la Roland Garros. Infrangere dureroasa pentru Simona Halep in finala Australian…

- Simona Halep (1 WTA) a pierdut finala Australian Open contra lui Caroline Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6 , și nu și-a putut stapani lacrimile in timpul declarațiilor din timpul festivitații de premiere. "Nu este ușor sa vorbesc acum. Vreau sa o felicit pe Caroline și intreaga sa echipa. Sa-l felicit…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase a oferit prima reacție dupa finala dramatica pierduta de Simona Halep la Australian Open in fața Carolinei Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. "Poate a avut și ea puțin ghinion la 4-3, a fost oprita din ritmul in care se afla pana atunci. Tenisul și turneele sunt facute…

- Finala turneului feminin de la Australian Open s-a incheiat in acest an cu succesul danezei Caroline Wozniacki (27 ani), invingatoare in fata Simonei Halep cu 7-6, 3-6, 6-4, dupa aproape 3 ore de joc. Caroline Wozniacki a castigat primul titlu de Grand Slam din cariera, dupa doua finale…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- Simona Halep a pierdut finala Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu Caroline Wozniacki SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI 6-7, 6-3, 4-6, Simona isi pierde iar serviciul. SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI 6-7, 6-3, 4-3, Simona devine favorita, e randul adversarei sa apeleze la medic.…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Mari emoții pentru Simona Halep, inainte sa intre pe arena Rod Laver, pentru a juca prima finala Australian Open din cariera sa. Cu puțin timp inainte ca sportiva sa intre pe teren pentru incalzire, camerele de filmare au surprins un moment impresionant intre Simona și Darren Cahill, antrenorul ei.

- Simona Halep - Caroline Wozniacki se joaca, sambata, de la ora 10:30. Simona Halep, PRIMA OFERTA din partea unui sponsor de echipament. Poate incasa o SUMA URIASA "Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. Ma aștept la un meci greu, dar frumos. Sunt sigura ca Simona…

- Simona Halep (1 WTA) a primit un mesaj de susținere din partea Nadiei Comaneci, inaintea finalei cu Caroline Wozniacki de la Australian Open. "Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. Ma aștept la un meci greu, dar totodata frumos. Sunt sigura ca Simona va da tot ce are mai bun…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat în finala turneului de la Australian Open, dupa ce a învins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7, pe germanca Angelique Kerber, locul 16 mondial si cap de serie numarul 21.

- Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, joi, ca poate a treia sa finala de Mare Slem, pe care o va juca sambata la Australian Open, va fi cu noroc. In finala, Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniacki. Miza este dubla in meciul de sambata, una dintre jucatoare urmand sa castige in premiera…

- Managerul Campioanei Romaniei la fotbal, Gheorghe Hagi a postat un mesaj pe contul sau de Facebook in care o felicita pe Simona Halep pentru accederea inultimul act al competitiei de la Melbourne. "Campioana noastra e intr o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes, Simona…

- Romanii au disputat pana acum 34 de finale majore, caștigand 13. Urmeaza a 35-a! Simona Halep va juca in ultimul act de la Australian Open, sambata, de la ora 10:30, cu Caroline Wozniacki. Meciul va fi in direct pe Eurosport și liveTEXT pe GSP.ro. Din 1947 și pana anul trecut, exact 70 de ani scurși,…

- Simona Halep a declarat ca are probleme si la piciorul drept, nu numai la glezna piciorului stang. "In clipa aia (n.r. - cand a salvat doua mingi de meci) nici nu mai puteam sa gandesc. Deci, nu ma gandeam la glezne. Dar, de fapt, acum piciorul cel drept e chiar mai rau, pentru ca am impins…

- Angelique Kerber, cea pe care Simona Halep a invins-o (6-3, 4-6, 9-7) pentru a se califica in finala Australian Open, a oferit prima reactie de dupa meci la conferinta de presa. Campioana din 2016 a avut sansele sale de a castiga partida, insa liderul mondial a gasit solutii de fiecare data.…

- Simona Halep și-a asigurat deja un cec de 1,5 milioane de dolari pentru calificarea în finala de Australian Open, iar suma s-ar putea dubla daca românca o va învinge pe daneza Caroline Wozniacki.

- Simona Halep, liderul mondial, a marturisit ca a abordat meciul cu germanca Angelique Kerber plina de incredere si s-a declarat emotionata de faptul ca va juca a treia finala de Grand Slam a carierei, precizand ca de aceasta data va face tot ce ii va sta in putinta ca sa castige.

- Simona Halep s-a calificat în finala de la Australian Open, dupa un meci dramatic în fața jucatoarei germane Angelique Kerber.Dupa finalul meciului, numarul 1 mondial a precizat ca se bucura ca a rezistat pâna la final, fiind cea de-a doua partida foarte lunga din…

- Meciul dintre Simona Halep și Angelique Kerber a fost unul plin de dramatism, un meci care i-a cucerit chiar și pe organizatorii turneului de la Australian Open.Citește și: FENOMENAL! Simona Halep e IN FINALA: Liderul mondial a invins-o pe Angelique Kerber, dupa un meci DE INFARCT - VIDEO…

- Ce a spus Simona Halep despre finala cu Caroline Wozniacki: ”Nu ma gandesc neaparat la titlu, ci sa caștig fiecare punct!”. Simona Halep o va intalni sambata, in finala de laa Australian Open, pe Caroline Wozniacki, daneza care atenteaza la locul 1 mondial in ierarhia WTA. „O respect mult pe Caroline.…

- Simona Halep scrie istorie pentru Romania la Australian Open! Liderul WTA a continuat parcursul de senzație din acest inceput de 2018 și s-a calificat in ultimul act la primul Grand Slam al sezonului. In semifinalele de la Melbourne, Simona a trecut in trei seturi, 6-3, 4-6, 9-7, de favorita ”specialiștilor”,…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a trecut in trei seturi (6-3, 4-6, 9-7)) de Angelique Kerber (30 de ani, locul 16 WTA), dupa un meci dramatic disputat in semifinalele Australian Open, si va juca finala competitiei contra Carolinei Wozniacki. Sursa: realitatea.net The post FANTASTIC! Simona Halep…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.Meciul, foarte…

- Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala ale Australian Open, dupa victoria în doua seturi, 6-3, 6-2 în fața sportivei din Japonia, Naomi Osaka, locul 72 mondial, egalându-și astfel cea mai buna performanța realizata la Melbourne. Naomi Osaka a deschis meciul cu…

- Meciul dintre constanteanca Simona Halep si Naomi Osaka (Japonia, 72 WTA), din optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, se disputa, astazi, putin dupa ora 8.Daca se va impune, Halep va juca impotriva castigatoarei confruntarii dintre cehoaicele Barbora Strycova…

- Naomi Osaka (Japonia, 72 WTA) a vorbit despre meciul pe care il va avea cu Simona Halep, liderul mondial, in optimile de finala ale Australian Open. Sportiva spune ca va da totul pe teren indiferent de ce se va intampla si si-a adus aminte de celalalte confruntari pe care le-a avut cu romanca.

- Dupa o calificare dramatica, Simona Halep trebuie sa se recupereze cat mai rapid pentru partida din optimile de finala de la Australian Open. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem…

- Simona Halep, lider WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turnerului de tenis de la Shenzhen, dupa o victorie in trei seturi impotriva chinezoaicei Ying-Ying Duan, locul 91 mondial.Dupa un prim set pierdut, 3-6, Halep a revenit spectaculos și nu a mai cedat decat trei game-uri in…

- Simona Halep - Johanna Konta LIVE VIDEO DIGI SPORT 2 STREAMING ONLINE: Konta (26 de ani, locul 9 WTA) conduce cu 3-1 la meciurile directe din intrecerile WTA. Ultima data, insa, Simona Halep s-a impus cu 6-4, 7-6 (1) in sferturile turneului de la Cincinnati , unde sportiva din Romania avea sa joace…

- Antrenorul Simonei Halep a transmis un mesaj emotionant dupa ce Simona a primit trofeul de lider WTA. Mesajul postat de Darren Cahill pe instagram: „You handled yourself with extraordinary class and maturity in what was a challenging year, and found the strength to keep fighting and…