FOTO / Meciul de fotbal FC Botoșani – Dinamo, amânat din pricina zăpezii Meciul de fotbal FC Botoșani – Dinamo a fost amanat din pricina zapezii. Județul Botoșani se afla sub a cod galben de ninsori , care valabila pana pana duminica, 18 martie, ora 08.00. Cititorii Libertatea ne-au trimis mai multe fotografii cu stadionul din Botoșani, cu puțin timp inainte ca partida dintre FC Botoșani și Dinamo sa fie oficial amanata, din cauza condițiilor meteorologice. Daca aveți informații, fotografii sau filmulețe pe care vreți sa le publicam, trimiteți-le pe WhatsApp, la numarul 0729729000, sau pe acest formular . Vezi galeria foto + 1 + 1 Partida FC Botoșani – Dinamo București, … Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Nicolae Stanciu a deschis scorul in partida Sparta Praga – Slavia Praga. SPARTA PRAGA – SLAVIA PRAGA 3-0 / LIVE (18.30, ora de start) Stanciu (12 și 44), Soucek (31 – autogol) Nicolae Stanciu a marcat in minutul 12 pentru Sparta. Apoi, Sparta și-a dublat avantajul, prin autogolul lui Tomas Soucek (31),…

- Premiera in istoria recenta a sportului constantean Doua persoane au fost condamnate in cazul incidentelor de la un meci de fotbal jucat acum patru ani, la Ovidiu, in care arbitrul care conducea partida a fost batut Este vorba de partida CSO Ovidiu CS Eforie, disputata pe 3 mai 2014, in etapa a patra…

- Lacrimi pentru Davide Astori la primul meci disputat de Fiorentina, dupa decesul capitanului Viola. Meciul cu Benevento, duminica, ora 13:30, a avut parte de un start emoționant. Partida, urmarita din tribuna oficiala și de fratele regretatului Davide Astori, a inceput cu o intarziere de 5-6 minute.…

- FCSB și Viitorul joaca duminica, de la ora 20:45, in derby-ul primei etape din play-off-ul Ligii 1. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Partida se anunța una extrem de tensionata, iar CCA a decis sa-l delege la acest meci pe Istvan Kovacs, 33 de…

- LIVETEXT Liga I, play-off, prima etapa: CFR Cluj – CSM Poli Iași (vineri, 20.45, Digi, Telekom, Look). Ardelenii lui Dan Petrescu incep lupta pentru titlu. Antrenorul liderului Ligii 1 considera ca elevii sai nu vor avea un meci ușor cu ieșenii, dar spera ca fotbaliștii sa reziste presiunii din ultima…

- Dunarea Calarași, liderul Ligii a 2-a, le-a propus fanilor sa aleaga modelul echipamentului pentru sezonul viitor. Dunarea Calarași va imbraca pentru urmatoarele 3 sezoane un echipament Acerbis. Firma care imbraca printre altele pe Las Palmas sau Brescia le-a oferit 6 variante de echipament calareșenilor.…

- Din pricina conditiilor meteorologice nefavorabile, meciul de baschet dintre echipele feminine CS Phoenix Constanta si CS Agronomia Bucuresti, programat initial duminica, 4 martie, la Sala Sporturilor, a fost reprogramat pentru marti, 6 martie, de la ora 17. Partida conteaza pentru runda a Vlll-a a…

- Partida dintre echipele CS Phoenix Constanta si CS Agronomia Bucuresti, ce ar fi urmat sa se dispute duminica, 4 martie, in Sala Sporturilor din Constanta, in cadrul etapei a Vll-a din faza semifinala a Ligii l de baschet feminin a fost reprogramata pentru marti, 6 martie, de la ora 17, din cauza conditiilor…

- Partida CS Universitatea Craiova - Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost reprogramata pentru 6 martie, ora 17,00, dupa ce Federatia Romana de Fotbal o amanase din cauza avertizarilor meteorologice prognozate pentru 1 martie. "Amanat din cauza prelungirii codului portocaliu de temperaturi…

- Meciul dintre AFC Hermannstadt si FCSB, programat miercuri, de la ora 18,30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, a fost amanat pentru joi, la ora 14,00, a anuntat postul de televiziune Digi Sport, care transmite partida. Arbitrul Catalin Popa (Pitesti)…

- FCSB are programat in aceasta seara meciul din "sferturile" Cupei Romaniei, pe terenul divizionarei secunde AFC Hermannstadt. Partida trebuia sa inceapa la 18:30, dar a fost amanata o ora din cauza condițiilor execrabile in care se prezinta terenul de pe Municipalul din Sibiu, scrie gsp.ro. MM…

- Prima etapa a play-off-ului, a play-out-ului Ligii 1, dar și derby-ul sferturilor Cupei CSU Craiova - Dinamo, au fost amanate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Singura partida care nu a fost amanata, deși și aceasta trebuia amanata, a fost cea dintre FC Hermanstadt și FCSB, de la Sibiu,…

- Claudiu Keșeru, atacantul celor de la Ludogoreț, a marcat pentru echipa sa in meciul de pe terenul lui Botev Plovdiv. Titular, Keșeru a deschis scorul pentru Ludogoreț in minutul 5. Cosmin Moți, celalalt roman de la Ludogoreț, e titular. (VIDEO cu golul, aici) La pauza, Ludogoreț e in avantaj, scor…

- AFC Hermannstadt, echipa din Liga a 2-a, și FCSB vor juca miercuri, de la 18:30, in sfeturile Cupei Romaniei. Partida se va juca la Sibiu, pe terenul unde AFC Hermannstadt joaca meciurile din Liga a 2-a. Gazdele au adus instalația mobila de nocturna și au montat-o pe Stadionul Municipal. Totuși, o…

- Partida de luni dintre Concordia Chiajna si FC Voluntari, ultima din sezonul regulat al Ligii 1, a fost amanata. Decizia a fost luata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, la Chiajna ningand viscolit de ore bune.Liga Profesionista de...

- Dinamo Bucuresti a anuntat astazi numirea in postul de antrenor principal a fostului international Florin Bratu, in locul lui Vasile Miriuta, la serviciile caruia s-a renuntat dupa ratarea calificarii in play-off-ul Ligii I. Dinamo și-a incheiat raporturile contractuale cu Miriuta, iar de astazi este…

- Dinamo Bucuresti a ratat in premiera calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal, sambata, dupa ce a fost invinsa in deplasare de Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 (1-0), in etapa a 26-a, ultima a sezonului regulat. Astra s-a impus prin golurile marcate de Florentin Matei (25) si Silviu…

- Partida de astazi dintre CSM Politehnica Iasi si Viitorul Constanta, decisiva pentru calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal, suscita un interes urias in randul iesenilor. Conducerea clubului a anuntat ca s-au vandut deja 4 500 de bilete de intrare la meci. In conditiile in care clubul are si circa…

- Sambata, 24 februarie, incepand cu ora 14.00, Suporter Spirit Club Farul Constanta echipa de fotbal clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a va juca un meci amical in compania echipei Academia Rapid locul trei in Liga a 4 a Bucuresti .Partida se va disputa pe Stadionul ldquo;Portul" din Constanta,…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, disputa sambata, 24 februarie, meciul amical cu Academia Rapid, clasata pe pozitia a treia in Liga a 4 a Bucuresti. Partida este gazduita, de la ora 14.00, de stadionul "Portulldquo; din Constanta, iar de la ora…

- Ce vremuri! In ziua de 18 martie 2007, in etapa a XXIII-a a Ligii I, la Arad venea Dinamo București, viitoarea campioana, cu Mircea Rednic pe banca, iar pe teren cu Lobonț, Pulhac, Șt. Radu, Ropotan, Moți, Cl. Niculescu, Danciulescu. La UTA evolua și Cristi Todea, actualul antrenor al aradenilor.…

- Stadionul "Portulldquo; din Constanta gazduieste sambata, 24 februarie, meciul amical dintre SSC Farul Constanta locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a si Academia Rapid Bucuresti locul trei in Liga a 4 a Bucuresti , urmase ale defunctelor FC Farul si Rapid. Partida incepe la ora 14.00, iar de la…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, disputa la aceasta ora o noua partida amicala, cu echipa de juniori ACS Performer Constanta, in care au inceput insa ca titulari si trei fotbalisti experimentati: Dorel Zaharia, Raj Carauleanu si Gabi Dobre. Confruntarea…

- Ronald Gavril, 31 de ani, are o noua oportunitate sa devina campion mondial WBC la categoria supermijlocie. Pugilistul roman il infrunta din nou pe David Benavidez, 21 de ani, intr-un meci cu centura pe masa, la 5 luni dupa ce americanul l-a invins dupa o decizie imparțita tot in Vegas. Partida pentru…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine sambata, 17 februarie, un nou meci din faza semifinala a Ligii 1, intalnind in deplasare CSO Voluntari. Partida este gazduita de sala Agronomia din Bucuresti, de la ora 14.00. Confruntarea le prilejuieste duelul si fratilor Mainea, Cristi CSO Voluntari…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este pregatita sa continue sa sprijine Moldova in implementarea reformelor menite sa asigure dezvoltarea economica durabila. O declarație in acest sens a facut președintele BERD, Suma Chakrabarti, in cadrul intrevederii cu prim-ministrul Pavel…

- FCSB va juca joi impotriva lui Lazio, in 16-imile Europa League, iar duminica va evolua contra lui Dinamo, in derby-ul Ligii 1. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca ii va cere antrenorului Nicolae Dica sa foloseasca cel mai bun "11" cu Lazio, dar schimbarile din timpul partidei sa le faca ținand…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 18 a a Ligii Nationale, intalnind in deplasare campioana en titre, Dinamo Bucuresti.Partida s a incheiat la egalitate, 29 29, dupa ce Dinamo a condus la pauza cu 18 10 Sursa foto: Facebook HC Dobrogea Sud ...

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine sambata partida din etapa a 24 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Juventus Bucuresti In clasament, FC Viitorul ocupa locul sase, cu 35 de puncte, in vreme ce echipa din capitala e ultima in ierarhie pozitia a 14 a , cu zece puncte. Partida…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanța a fost invinsa, duminica seara, la Sala Sporturilor, de formația Colegiului Național „Aurel Vlaicu” Bucuresti, in prelungiri, scor 75-81 (33-36; 68-68), in cea de-a treia etapa a fazei semifinale a Ligii l. Partida a fost una extrem de echilibrata. Oaspetii…

- Dinamo și CSU Craiova vor juca azi, de la ora 20:45, in primul meci tare din 2018. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. Fanii lui Dinamo vor sa fie aproape de echipa favorita in primul duel spectaculos din acest an, de care depinde calificarea in…

- Volei. Dinamo – Tricolorul, in Campionatul Național masculin. Meciul e maine, de la ora 12.30. Tricolorul L.M.V. va juca maine un meci important impotriva CS Dinamo Bucuresti. Sala Dinamo din Capitala va gazdui maine, 03.02.2018, de la ora 12:30, meciul de volei considerat a fi un pol de interes, partida…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca are ca obiectiv castigarea tuturor punctelor in cele 4 meciuri ramase din sezonul regulat al Ligii 1, prima partida fiind cea cu Astra Giurgiu, de vineri seara. ''Astra este o echipa foarte buna, organizata,…

- Clubul Dinamo a anunțat astazi, prin intermediul site-ului oficial, ca a pus in vanzare biletele pentru meciul de duminica cu CS U Craiova. Tichetele pot fi comandata online, de pe site-ul bilete.ro, iar incepand de vineri vor fi disponibile și la casele de bilete din "Ștefan cel Mare". ...

- Dan Petrescu spera ca pariori sa aiba dreptate, iar CFR sa ia titlul Antrenorul liderului a discutat in premiera posibilitatea ca titlul de campioana sa revina in Gruia. CFR Cluj a avut un cantonament foarte bun în Spania și a câștigat toate partidele amicale. În cele șase meciuri,…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor disputa sambata, 27 ianuarie, un joc important pentru clasarea pe locul șase, ultimul care asigura accederea in play-off-ul primei ligi feminine de volei. Formația lugojeana va intalni, in fața propriilor suporteri (care sunt invitați sa participe in numar…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, va sustine al doilea meci amical al perioadei de pregatire sambata, 27 ianuarie, in compania formatiei Victoria Cumpana, din Liga a 5 a a judetului Constanta. Partida se va disputa pe stadionul Farul, de la ora…

- LIVETEXT Simona Halep – Karolina Pliskova, in sferturile Australian Open 2018. Meciul se disputa miercuri, dupa ora 6.00 (Eurosport 1). Halep – Pliskova 0-3 ACTUALIZARE 24 ianuarie, ora 7.14. Simona Halep a inceput prost meciul. Dupa un prim game in care a ținut aproape pe serviciul Karolinei, reprezentanta…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca miercuri in sferturi la Australian Open, contra cehoaicei Karolina Pliskova. Partida nu va incepe mai devreme de ora 06:00, ora Romaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Karolina Pliskova, locul 6 WTA, este cea mai periculoasa adversara pe…

- LIVE TEXT Ana Bogdan – Madison Keys (ora 2.00, Eurosport). Mai face inca o minune fata din Sinaia? ANA BOGDAN – MADISON KEYS (17) 3-6, 4-6 Ana Bogdan a parasit Australian Open, invinsa de Madison Keays, favorita 17. Romanca n-a reușit niciun break, avand 3 astfel de șanse. In replica, Madison a fructificat…

- Meciul amical dintre Aris Limassol si Dinamo Bucuresti, programat initial joi, in cadrul stagiului de pregatire pe care echipa antrenata de Vasile Miriuta il efectueaza in Cipru, a fost amanat din cauza vremii nefavorabile

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a creat trei celule de criza in zonele de nord, sud și centrul țarii. Acestea vor funcționa in cadrul subdiviziunilor IGSU din municipiile Balți, Cahul și Chișinau.

- Accidentat sambata, in Cagliari - Juventus 0-1, cand a parasit terenul in lacrimi, Paulo Dybala are o leziune la mușchii flexori ai coapsei drepte și poate lipsi pana la 40 de zile. Turul din "optimile" Ligii, cu Tottenham, e pe 13 februarie. Juventus e in mare pericol sa joace turul "optimilor" Ligii,…

- „Lucrurile incep sa functioneze, dar nu la nivelul la care consider eu ca putem sa ajungem. Suntem mai bine decat la inceputul campionatului, dar nu am atins inca nivelul la care consider eu ca putem juca. Aici revin la absenta, timp de trei luni, a lui Zeno. Nu ne-a fost usor sa jucam atat…

- ACS Poli Timisoara si Dinamo Bucuresti au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, pe Bega, in ultimul meci din etapa a 22-a a Ligii I de fotbal, ultima din 2017. Meciul a fost unul destul de modest, in...