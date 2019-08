FOTO Mașini și acoperișuri distruse, după ce la Roma a "plouat" cu fragmente din motorul unui avion Boeing 787 Un Boeing 787 al companiei Norvegian cu 298 de pasageri la bord a fost fortat, sâmbata, sa aterizeze la scurt timp dupa decolare pe aeroportul Fiumicino din Roma, dupa ce mai multe fragmente s-au desprins din motorul avionului. Bucațile desprinse și cazute din cer au distrus mai multe mașini și acoperișuri.

&"Fragmentele au produs stricaciuni la mașini, case, acoperișuri, dar și altor obiecte din gradinile oamenilor&", dar nimeni nu a fost ranit, a spus purtatoare de cuvând a Agenției pentru Protecția Civila din Italia, scrie EuroNews.

