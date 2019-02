Stiri pe aceeasi tema

- Junior Moraes, fostul atacant al Gloriei Bistrița, care acum imbraca tricoul lui Șahtior Donețk, s-a poza alaturi de Neymar și alți 3 fotbaliști brazilieni. "Va imaginați cum ar fi cu toți in aceeași echipa?", a scris brazilianul Moraes (31 de ani) la descrierea pozei adaugate pe Instagram. Alan Patrick…

- Victoras Micula, fiul magnatului Viorel Micula, epateaza din nou! Dupa ce a inaugurat ilegal un pod din Oradea, Micula in spectacol, din nou, la sfarsitul saptamanii trecute, pe pagina sa de Instagram fiind publicat un filmulet in care apare circuland in masina, ba cu un pui de leu, ba cu o pusca…

- Ultima proiecție din acest an de la Cinema „Arta“ va fi o fascinanta calatorie in timp: „How to Build a Time Machine”, in regia lui Jay Chee. Filmul urmarește povestea a doi barbați care se hotarasc sa iși construiasca propria mașina a timpului. Rob Niosi este animator stop-motion și și-a petrecut ultimii…

- Varul cunoscutei actrite Sarah Hyland a murit intr-un accident de masina provocat de un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Trevor Canaday, varul actritei Sarah Hyland, avea 14 ani. Anuntul decesului acestuia a fost facut chiar de cunoscuta actrita de la Hollywood pe contul ei de Instagram.…

- Victoras Micula, fiul magnatului Viorel Micula, epateaza din nou! Cu toate ca Podul Centenarului din Oradea nu a fost, inca, inaugurat, pentru traficul auto, acesta si-a pus unul dintre gealati sa mute gardul si a trecut cu bolidul peste noua constructie, distribuind imaginile pe internet, informeaza…

- Nichole Jolly a plecat cu masina spre o zona mai sigura. Mașina ei a luat foc și atunci a realizat ca este posibil sa nu scape cu viața din incendiu. Incendiile din California. Este cel mai distrugator din istoria acestui stat "Am inceput sa conducem și mașina mea a luat foc și a fost…

- Incendiul care afecteaza comitatul californian Ventura, care a determinat evacuarea localitatilor luxoase Malibu si Calabasas, unde locuiesc numeroase vedete de la Hollywood, i-a obligat sa-si paraseasca casele pe Lady Gaga, Kim Kardashian, Guillermo del Toro si alte staruri, relateaza sambata EFE.…