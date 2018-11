Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, maternitatea Giulesti se inchide, practic nu mai are voie sa faca internari iar pe masura ce pacientele care sunt deja acolo vor fi externate, toate spatiile vor fi inchise pentru dezinfectie.

- Inca doi bebelusi au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitala, fiind suspecti de infectare cu stafilocucul auriu. Medicii le au recoltat probe pentru stabilirea diagnosticului. In prezent, in spital sunt internati 7 bebelusi cu acest stafilococ, toti fiind nascuti in ultimele zile la Maternitatea…

- Toate maternitatile din tara vor fi controlate, dupa scandalul copiilor nascuti la Maternitatea Giulesti, care au ajuns cu infectii stafilocice la Spitalul “Grigore Alexandrescu”, anunta Ministerul Sanatatii, care precizeaza ca 11 angajati ai sectiei de neonatologie ai maternitatii au stafilococ.

- Crește numarul cazurilor de bebeluși nascuți in ultimele saptamani la Maternitatea Giulești, care au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu infectați cu stafilococ auriu. Inca trei bebelusi suspecti de infectie cu stafilococ auriu au fost internati in ultimele ore la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din…

- E alerta in maternitatile din Bucuresti, dupa ce mai multi nou-nascuti au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu infectati cu stafilococul auriu, in primele saptamani de viata. Sase dintre ei s-ar fi nascut la Maternitatea Giulesti si sunt inca sub tratament pentru probleme pulmonare sau infectii ale…

- 14 bebelusi nascuti la maternitatea Giulesti din București au ajuns in ultimele zile la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii 'Grigore Alexandrescu', 12 dintre ei fiind infectați cu bacteria stafilococ auriu. 6 dintre acești copii au ramas internați.

- Șase bebeluși care s-au nascut la Maternitatea Giulești din București au fost internați dupa trei saptamani de la externare la Spitalul Grigore Alexandrescu din cauza infecțiilor cu stafilococ...

- Direcția de Sanatate Publica a inceput, de luni, o serie de controale la toate maternitațile din București . "In aceasta perioada, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti desfasoara un control tematic pentru verificarea conditiilor igienico-sanitare, in clinicile de obstetrica-ginecologie…