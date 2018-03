Stiri pe aceeasi tema

- „Imi pare rau din adancul sufletului, dar ce-a fost facut la tinerețe... Asta este... Fiica mea imi spunea ca e o spovedanie publica. Sa dea Dumnezeu sa fie... Nu e o chestie de rușine, nu e adevarat ca am curaj, pur și simplu sunt dreapta...”, a marturisit una dintre bunicile care au participat azi,…

- Pentru al treilea an consecutiv, la Cugir a avut loc „Marșul pentru viața”, prin care sunt reafirmate valorile familiei creștine tradiționale, de aceasta data cu tema „O lume pentru viața”. La Cugir, aproximativ 150 de persoane au participat la eveniment. Cugirenii s-au adunat, alaturi de copii de toate…

- Mii de oameni au participat sambata in Capitala si mai multe judete ale tarii la ”Marsul pentru viata”, protestatarii purtand tricouri cu mesaje precum ”Stop avort” si ”Ma bucur ca traiesc”. Alaturi de ei au fost si preoti, unii cerand o lege pentru interzicerea avorturilor.

- Peste 4000 de ieseni au participat astazi la Marsul pentru Viata, eveniment ce promoveaza dreptul la viata al copiilor nenascuti si sprijinirea femeilor aflate in criza de sarcina. Marsul s-a desfaturat pe traseul Piata Unirii- str.Gavriil Muzicescu- Bdul Independentei -Teatrul National- Mitropolie-…

- Sute de persoane au participat, sambata, la Marșul pentru viața 2018 organizat, sambata, la Alba Iulia. Acesta s-a desfașurat incepand cu ora 15.00, pe traseul Casa de Cultura a Sindicatelor – Str. Vasile Goldiș – Bd. Revoluției – Bd. Transilvaniei – Parcul Unirii – Piața Tricolorului – Str. Mihai Viteazul.…

- Sute de zalauani de toate confesiunile si varstele au participat sambata, 24 martie, la “Marsul pentru viata”, actiunea civica de sustinere a familiei si valorilor patriarhale. Multimea a pornit la ora 11 din fata Salii Sporturilor din Zalau si a marsaluit in acordurile Fanfarei “Promenada” pana pe…

- Sute de satmareni au participat azi, 24 martie, la „Marșul pentru Viața”, o acțiune organizata de Asociațiile „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și „ProVita”. Evenimentul se desfașoara in aproximativ 300 de localitați din Romania și Republica Moldova. La Satu Mare, participanții la marș au pornit…

- Reprezentanți ai mai multor culte creștine marșaluiesc pentru viața prin Timișoara pentru viața. Marșul pentru viața pornește din Parcul „Carmen Sylva” și are ca punct final Prefectura Timiș, dupa o oprire la Catedrala Mitropolitana.

- EVENIMENT… Vasluienii sunt invitati, astazi, sa ia parte la Marsul pentru viata, organizat de Asociatia Pro Vita Vaslui. Evenimentul va incepe la ora 13:30, in Piata Civica din oras. Timp de o jumatate de ora se vor sutine discursuri despre dreptul la viata, libertate si demnitate ale omului. Apoi,…

- Liderii Coalitiei pentru Familiei si ai Platformei civice Impreuna au transmis un mesaj cu ocazia evenimentului "Marsul pentru viata", care are loc sambata, 24 martie, in 300 de localitati din Romania si Republica Moldova:Viața pe acest pamant apare din iubire: iubirea dintre un barbat și…

- Marșul pentru viața se va desfașura la Timișoara, sambata, 24 martie. Reprezentanți ai diferitelor confesiuni vor marșalui pe strazile urbei de pe Bega pentru viața, intr-o manifestare care spune „nu” avortului.

- La Alba Iulia si in alte cinci orase din judet se organizeaza sambata, 24 martie, “Marsul pentru viata”, un eveniment sprijinit de Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia si, in tara, de Biserica Ortodoxa. In ședința de lucru din data de 29 ianuarie 2018, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a binecuvantat…

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, Catedrala Municipala „Sf. Sava” si Fundatia pentru Copii „Sfantul Sava” organizeaza un mars impotriva avorturilor, sambata, 24 martie 2017, incepand cu ora 14.00 din Parcul Crang. Ca si in anii precedenti, prin acest eveniment, incercam sa sensibilizam populatia cu…

- Protopopiatul Ortodox Lugoj organizeaza, in colaborare cu celelalte culte din municipiu și Asociația „Miracolul Vieții”, o manifestare civica in premiera la Lugoj: „Marșul pentru viața – 2018”. Evenimentul are ca scop apararea familiei creștine tradiționale și a darului vieții umane, considerate…

- Primaria Municipiului Zalau anunța ca, pentru desfașurarea in bune condiții a acțiunii “Marșul pentru viața”, a fost dispusa restricționarea circulației sambata, 24 martie 2018, in intervalul orar 11:00 – 12:00, pe Bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Zalau. Restricția de circulație este impusa…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, va participa la Marșul pentru Viața 2018, cu tema Uniți pentru Viața, ce se va desfașura pe data de 24 martie din Piața Unirii, incepand cu ora 13:00. Evenimentul va reuni un numar de 10 000 de participanți care vor promova dreptul la viața al copiilor nenascuți…

- Primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, va participa la Marsul pentru Viata 2018, cu tema Uniti pentru Viata, ce se va desfasura pe data de 24 martie din Piata Unirii, incepand cu ora 13:00. Evenimentul va reuni un numar de 10.000 de participanti care vor promova dreptul la viata al copiilor nenascuti…

- Ajuns la a cincea ediție, ”Marșul pentru viața” va avea loc sambata, 24 martie, de la ora 16.00. Traseul este același, din curtea Protopopiatului Ortodox pana la Big, la Biserica ”Sfanta Ana”. Anul trecut, peste 500 de bistrițeni au spus un ”DA” pentru viața, participand la acest eveniment.

- Sambata, 24 martie, Parohia Ortodoxa VI Cugir, in parteneriat cu Casa de Cultura, organizeaza ,,Marșul pentru viața 2018” aflat la cea de-a treia ediție pe plan local. Evenimentul avand ca motto ,,O lume pentru viața!’’ va debuta la ora 11.30 și va fi marcat printr-o procesiune ce se va desfașura pornind…

- Activitatea ”Marșul pentru Viața” organizata de IPS Calinic și Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului va avea loc sambata, 24 martie, ora 14.30, in centrul Piteștiului. Participanții se vor intalni in fața Teatrului Al. Davila din Pitești și vor parcurge pasajul pietonal din centrul orașului pe direcția…

- Anul acesta, in perioada 1 - 31 martie, in Suceava și in numeroase localitați din Romania și Republica Moldova se va desfașura Luna pentru Viața, avand ca punct culminant Marșul pentru Viața, organizat sambata, 24 martie, incepand cu ora 12.00. Punctul de intalnire este Esplanada Casei de Cultura. ...

- Elevii clasei pregatitoare de la Școala Gimnaziala „Mareșal Alexandru Averescu“, indrumați de profesorul Luminița Erna Alexe au citit impreuna, la Sala de lectura pentru copii a Bibliotecii municipale Adjud. Evenimentul a avut ca tema „Primavara“, iar in cadrul activitatii elevii au citit legenda…

- Calarasenii sunt asteptati sambata, 24 martie, in strada la marsul care constientizeaza societatea si sprijina femeia sa nasca viata pe care o poarta in ea. Pe malul Borceim, marsul „O lume pentru viata”, editia a VIII-a, va fi organizat de Eparhia Sloboziei si Calarasilor

- Satmarenii sunt invitați sa participe sambata, 24 martie, la „Marșul pentru viața”, un eveniment organizat de Protopopiatul Ortodox Satu Mare, Asociația „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și Asociația „Pro-Vita”. Locul de intalnire este pe platoul din fața Muzeului Județean, la ora 12.30. Motto-ul…

- „Marșul pentru Viața” se organizeaza și anul acesta la Turda, dupa ce in anii anteriori sute de turdeni au ieșit in strada pentru a se alatura acestei inițiative civice pro-viața. Read More...

- Reputatul profesor universitar Marin Petrisor a murit in dimineata zilei de 10 martie 2018, la varsta de 85 de ani. El sustinea cursuri la Facultatea de Litere si la Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta.

- Marsul solidaritatii intre femei, organizat pe 8 martie in capitala de catre ONG-urile ce militeaza pentru drepturile omului, a adunat zeci de participanti. Prin aceasta actiune, organizatorii, dar si participantii, si-au propus sa atentioneze societatea asupra problemelor cu care se confrunta in prezent…

- Cele mai iubite fiinte de pe pamant sunt sarbatorite an de an, de Ziua Internationala a Femeii. Astfel, noi v-am pregatit o lista cu idei de cadouri pentru aceasta zi importanta.De departe, orice femeie de pe pamant are o slabiciune pentru bijuterii. Fie ca vorbim despre o pereche de cercei pretiosi,…

- Datorita profesionalismului și sufletului mare al tehnicienilor de la Centrul de proteze și orteze Theranova din Oradea, care i-au confecționat Andreei, de numai șase anișori, o proteza ultramoderna și deosebit de performanta, azi ea poate sa fuga, sa se plimbe cu bicicleta,…

- Flori și cantece pentru mame. In preajma zilei de 8 martie, femeile din comuna Pelivan din raionul Orhei au avut parte de multe clipe frumoase. Ele au primit in dar flori și au fost delectate cu un concert de zile mari. Cadoul a venit din partea primariei din localitate.

- Educatoarele din Vrancea au oferit, ieri, un spectacol de excepție, in cadrul etapei județene a concursului ”Dragobete pentru fete – Schimb de experiența“, ediția a II-a. Spectacolul a avut ca tema Centenarul Marii Uniri și a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ), prin inspectoarea…

- 15 femei aflate in situatii dezavantajate, care nu au mers la scoala sau traiesc in saracie, s-au inscris la prima sesiune de cursuri digitale si dezvoltare profesionala si personala desfasurata in Ferentari. Alte sute de femei din comunitate si din afara ei vor putea beneficia de aceste cursuri in…

- O familie din Pennsylvania a fost martora unei minuni. Abby, catelusa pierduta in urma cu yece ani s-a intors acasa, teafara si nevatamata, gratie unor oameni cu suflet mare si iubire nemarginita pentru animale.

- Marius Cristian Botan, criminalul care și-a ucis soția in gradinița pe care aceasta o patrona, pare sa fi avut reale probleme. Barbatul a trecut inclusiv prin mana unor psihologi, care au incercat sa-i infraneze frustrarile. In momentul in care partenera sa de viața a pornit afacerea cu educația copiilor,…

- Deși nu este o zi marcata cu roșu in calendar, anual, prima simbata a lunii februarie este rezervata pentru intilniri de suflet. Fie ca au absolvit școala cu 5, 10 sau chiar 30 de ani in urma, moldovenii nu au uitat de aceasta frumoasa tradiție, revenind cu drag in locurile care le-au marcat copilaria. …

- Ies la iveala detalii terifiante din viața Nicoletei Boțan, proprietara unei gradiniței private din Sectorul 2 al Capitalei, cea care a trait un adevatat calvar in ultimele luni inainte de a fi omorata de fostul sau soț. Femeia era terorizata de Marius Cristian Botan și, cu doua luni inainte ca Nicoleta…

- Viata lui Teodor Lupea, un baietel de numai 3 ani si 9 luni, depinde de 25.000 de Euro, bani pe care parintii nu ii au. Copilul a fost diagnosticat cu o hemipareza, care ii afecteaza inclusiv mainile, si trebuie operat in regim de urgenta, in Viena, la inceputul lui februarie, altfel risca sa ramana…

- Vine un moment in viata fiecarui parinte in care se intreaba: cu cine imi las copilul? Este prima alegere importanta din viata familiei, iar, in era parenting-ului, decizia este cu atat mai greu de luat.

- Directoarea unei gradinite din Capitala a fost ucisa cu sange rece de fostul sot. Femeia a fost injunghiata de doua ori, a ajuns la spital, dar din pacate medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Barbatul cu care are doi copii a fost prins de catre politisti la scurt timp si dus…

- Prezentand evenimentul, agenția Patriarhiei Romane anunța ca „Marșul” ajunge in țara noastra pe 24 martie. Pentru prima oara dupa 45 de ani, un președinte al SUA in funcție a salutat evenimentul

- Presedintele american Donald Trump i-a laudat vineri pe sustinatorii anti-avort adunati la Washington, spunand ca aceasta cauza este "o miscare nascuta din iubire", potrivit DPA. Vorbind din Gradina de Trandafiri de la Casa Alba, Trump si-a transmis comentariile printr-o videoconferinta…

- Pentru a-l ajuta pe Ilan Șor sa preia controlul asupra "Bancii de Economii" S.A., a-i asigura prosperitatea afacerii cu magazine duty-free și a-i promova interesele in diferite domenii, ex-premierul Vladimir Filat a fost remunerat ilicit de primarul de Orhei cu peste 300 de

- Slabeste cu chia. Semintele intaresc organismul Semintele de chia sunt pline de vitamine si minerale, ajutand la reglarea greutatii, controlarea poftei de dulce si luptand impotriva radicalilor liberi, aceste seminte sunt, cu adevarat, o minune pentru sanatate, cu beneficii infinite Datorita aportului…

- Holly Butcher mai avea doar cateva zile de trait, așa ca a decis sa scrie o scrisoare emoționanta, care sa fie un mesaj pentru toți cei care o vor citi, potrivit themighty.com. A mancat un hamburger si dupa trei zile A MURIT. Ce era in MANCARE "Vreau doar ca oamenii sa inceteze sa-și…

- Printesa Charlotte, care implineste 3 ani in luna mai, a inceput o noua etapa a vietii ei: merge la gradinita. La mijlocul lunii decembrie, cand Palatul Kensington a facut publica fotografia de Craciun a Ducelui și Ducesei de Cambridge, s-au oferit și cateva informații cu privire la mica Prințesa Charlotte.

- Doi tineri au decedat, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil. Accidentul rutier s-a produs, in seara zilei de vineri, in apropierea satului Mitoc, raionul Orhei.

- George Florescu a devenit vegan. O carte i-a schimbat viața. Mijlocașul joaca la Universitatea Cluj, in Liga a 3-a. ”Este un regim vegan, nu e o dieta, e un stil de viata. Am inceput de un an si jumatate. Jucam in Cipru si i-am avut oaspeti pe nasii celui de-al treilea copil, iar nasul nostru este foarte…