- Ana Maria are 32 de ani si este fericita mamica a patru copilasi! Chiar daca in urma cu cativa ani se pregatea pentru o cariera in medicina, si-a dat seama ca a fi mama este mult mai important!

- La scurt timp dupa ce au fost externate, Nicoleta a postat cateva imagini pe retelele de socializare, scrie spynews.ro. Tanara a dezvaluit si ce nume a primit fiica ei: Nicole Giulia. Micuta a fost asteptata acasa cu un cadru de poveste. Citeste si Nutu Camataru isi rasfata nevasta din spatele…

- Femeia de 39 de ani, gasita pe 13 martie curent moarta și pusa intr-o geanta langa un tomberon de pe strada Sucevița din Chișinau, este Olga Galațan, originara din satul Leușeni, raionul Hancești.

- Oana Neț, mama de 38 de ani care și-a ucis fetița, a dezvaluit detalii șocante in fața anchetatorilor. La doua zile dupa ce a ucis-o cu sange rece pe Eliza, femeia a fost prezentata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru omor. Declarațiile consemnate de procurorii Parchetului de pe…

- Potrivit procurorilor care cer arestarea preventiva a educatoarei care si-a ucis fiica de patru ani in baie, oribila crima a avut loc in jurul orei 17.30. Femeia se afla impreuna cu fiica, in baia din locuinta acestora. Copila se spala și se juca in cada, cand mama a impins-o cu capul sub apa pana…

- Are aproape trei ani, insa Giulia nu se indura sa-i taie podoabele carlionțate, astfel ca fiul Giuliei nu a fost tuns niciodata. Acesta frizura o face pe sora lui sa-l transforme intr-o prințesa. In timp ce ea iși tunde parul la doua saptamani și de la o vreme suporta doar parul foarte scurt, pe fiul…

- Joi, 8 martie, de la ora 20.00, incepe al doilea sezon „Aici eu sunt vedeta“ la Antena 1. Iuvenalia, fetita de 4 ani a lui Marcel Pavel (58 de ani), dezvaluie cateva dintre secretele si tabieturile tatalui sau, dar si ce anume nu-i place la acesta, intr-o competitie haioasa, „arbitrata“ de noul prezentator…

- Are doar 16 ani si viseaza sa ajunga mare artista. Este la inceput de drum, dar are toate sansele sa reuseasca! Maya Pop ne-a deschis usa casei si ne-a aratat tot ce are in dulap! Colectii de blugi, sacouri, rochite si cate si mai cate. Si nu doar tinutele pe care le adopta la evenimente le- am aflat,…

- Mai mulți pacienți din Ramnicu Valcea, cu plangeri de malpraxis in ancheta, au hotarat sa vorbeasca deschis despre felul cum au fost tratați de medici pentru a aduce o schimbare. Chiar daca pentru parinții și copii lor nu mai pot face nimic, spera sa previna alte cazuri. O sala aproape goala și o masa…

- La 12 ani, unii dintre copii se joaca cu papușile, coloreaza personajele preferate din carți, citesc povești sau se dedica vreunei pasiuni. Insa, la aceasta varsta cruda, alți copii fac copii. Este și cazul incredibil al unei copile din Iași, care a devenit mama de gemeni la 12 ani. Din nefericire,…

- "Kaiserul", 49 de ani, spune ca n-ar caștiga niciodata la FRF banii la care a renunțat la UEFA: "Pentru mine a contat mereu sa ma simt bine intr-un loc și sa cred in acel proiect" - Domnule Lupescu, la ultima Adunare Generala FRF se votase interdicția de candidatura pentru cei care nu activasera in…

- Cea mai impresionanta poveste de dragoste! Ochii lui iți vorbesc despre dor și dragoste, despre o viața intr-un veac. Iubește Basarbia – locul unde s-a nascut – și iubește Romania – țara pentru care a luptat in razboi. Din dor de țara, in anul 1943 a mers pe jos peste 1.000 de kilometri, timp de […]…

- O noua zi se incheie, o zi din toamna anului 2017. E 8.30 seara. Plec de la birou, unde detin o functie cu raspunderi mari, intr-o companie importanta in care muncesc de 16 ani. Este din nou tarziu si ajung grabita la mama de unde trebuie sa o iau pe Maria mea de 5 ani si sa traversez Bucurestiul pana…

- Anda Calin are o familie extrem de frumoasa și este o mamica tare mandra de bebelușa ei! Micuța ei și a lui Liviu Varciu a facut furori pe rețelele de socializare, dupa ce Anda Calin a postat o imagine adorabila cu fetița pe Instagram.

- Partenera Dianei Dumitrescu din reality show-ul de la PRO TV are o mare sustinatoare acasa, foarte simpatica si care seamana leit cu mama ei. Majda Aboulumosha (32) este mereu vesela si plina de viata, iar acest lucru i se datoreaza si micii minuni cu par cret pe care o are acasa, Jaqueline. Fetita…

- Inca din prima clipa, cand l-a zarit, mama femeii i-a spus ca o sa sufere mult din cauza acestui barbat și a sfatuit-o sa nu se mai vada cu el. In plus, aflase ca barbatul fusese casatorit de trei ori și ca ultima soție i-a fugit de acasa. De atunci, ar fi jurat sa se razbune, sa nu ierte nicio femeie. …

- ”In Blue” este o coproductie romano-olandeza despre relatia care se formeaza intre Nicu, un adolescent care traieste pe strazile din Bucuresti, si o stewardesa din Olanda, pe nume Lin. Regizat de Jaap van Heusden, filmul este o drama care vorbeste despre ambiguitatea sentimentelor, dar si o marturie…

- Mirela Vaida se intoarce luna aceasta “pe sticla”, la Antena 1, cu o emisiune nou nouța despre dragoste, prezentatoarea TV incercand sa rezolve, alaturi de o armata de specialiști, problemele sentimentale ale protagoniștilor. Cu aceasta ocazie, am luat-o la intrebari pe amfitrioana despre propria poveste…

- "Thailanda, veniiiiiiiiiiim!", asta au exclamat cei doi inainte de a incepe rundele! Din pacate, visul unui concediu in doi nu va deveni realitate de data aceasta, caci Cristina și Marian n-au reușit sa ghiceasca varsta ultimului personaj, așa ca pleaca acasa cu buzunarele goale.

- Cristina (33 de ani) este asistenta medicala la un cabinet școlar din Calimanești, iar soțul ei, Marian (35 de ani), e administrator la propria vulcanizare. Acasa, ii aștepta doua fetițe minunate, de zece și șase ani.

- Roxana Voicu este una dintre cele mai frumoase argesence, frumoasa blonda fiind fiica edilului comunei Micesti, Dumitru Voicu. Aceasta face mult sport si are grija sa isi mentina tonusul perfect. Roxana este implinita si in plan sentimental. Aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste, barbatul…

- Caz halucinant in Suceava! O fetita in varsta de 2 ani a suferit arsuri de gradul trei pe o treimea din corp, insa nu a fost dusa la medic. Potrivit monitorulsv.ro, fetita a fost oparita cu apa clocotita.

- O femeie din Suceava este cercetata dupa ce a fetita ei a cazut in apa clocotita, dar a refuzat sa o duca la spital deși copila avea arsuri pe 25% din suprafața corporala. Micuța a fost salvata din oala clocotita de frații ei mai mari.

- O fetita in varsta de 2 ani a ajuns la spital in stare grava, cu arsuri de gradul III pe aproximativ o treime din corp, la o zi si jumatate dupa ce s-a oparit cu apa clocotita. Fata a fost tinuta in casa, desi avea arsuri grave, de catre mama sa, care si-a motivat gestul prin frica de reactia ...

- Primul barbat din viața Gabrielei Cristea a fost un tanar pe nume Bogdan. S-a spus ca pentru el, vedeta de televiziune ar fi fugit de acasa. Gabriela Cristea, care de curand a facut declarații despre momentul cand va reveni la TV, a trait o poveste de dragoste cu un tanar pe nume Bogdan Santea. Acesta…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. La aeroport, artista a avut parte de o surpriza de zile mari. A fost asteptata de sotul ei, Sorin, si de fetita lor, Evelin. Cei doi i-au dus…

- Femeia care traia de saptamani bune in gara din Craiova s-a intors acasa, in comuna gorjeana Turburea. Primarul Ion Birca a trimis o masina sa o ia, dupa ce a vazut povestea la televizor. Femeia spune ca a plecat de acas...

- Fetița fostului prezentator de televiziune Madalin Ionescu și a jurnalistei Cristina Șișcanu a implinit 9 luni. Micuța a fost inregistrata in timp ce spunea cuvantul „mama”. In aprilie 2017, Madalin Ionescu și soția sa, Cristina Șișcanu, deveneau parinții unei fetițe . Micuța, care a primit numele Petra,…

- Prezentatorii Dani Oțil și Razvan Simion ar pleca acasa cu bani frumoși, in fiecare luna, salariu incasat fiind unul foarte bun. Dani Oțil și Razvan Simion formeaza un cuplu pe micile ecrane de foarte mulți ani, ani in care au prezentat diverse emisiuni impreuna. Prezentatorii matinalului de la Antena…

- Politistii din Suceava cauta o minora, de 4 ani, disparuta de acasa. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta – 112. Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au fost sesizati despre disparitia fetiței Aioanei Alexandra…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor”, cel de-al patrulea sezon al emisiunii s-a terminat, iar caștigatoare a fost desemnata, in urma validarii juriului, precum și a votului telespectatorilor, Ana Maria Calița.

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.

- Misty a nascut in mare secret, la o clinica din Capitala. Iubita lui Keo a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa. Surse din anturajul cuplului sustin ca artista s-a internat in preajma sarbatorilor de iarna si ca in aceeasi perioada a si nascut. Vedeta a optat sa nasca prin cezariana, mai spun apropiatii…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt o familie fericita, implinita și iubita. Anul trecut a fost cel mai bun an din viața lor, pentru ca a venit pe lume Victoria. Fetița le-a umplut viața de implinire. In plus, cei doi soți s-au mutat și in casa noua și incearca sa faca totul ca o familie normala.

- O romanca a cucerit mintile si inimile cititorilor din intreaga lume cu sinceritatea scrierilor ei. Pana la varsta de 44 de ani, Ioana Lee a publicat trei carti, Ai Suru - A iubi, Cosmarul...

- Un barbat si-a dorit sa vada daca fiul sau, in varsta de 21 de ani, intretine relatii intime cu prietena sa, si a instalat trei camere video chiar in dormitorul acestuia, insa a avut parte de o surpriza.

- Un barbat in varsta de 39 de ani si-a batut cu coada toporului cu care taia lemne, fetita de 7 ani. Cazul socant s-a petrecut la Ivesti chiar de Revelion. Nu se stie ce a starnit furia omului. Fetita locuia doar cu tatal si bunica dupa ce mama plecase in Anglia cu fii mai mari, de 17 si 19 ani. Acasa…

- Petrecere mare acasa la Jo! Nadir si-a luat fetita si viitoarea sotie si au mers in vizita la colega lui de scena. Artistul a fost tratat regeste de familia lui Jo: mama ei a pregatit mancare traditionala, iar tatal artistei a avut grija sa nu ii lipseasca nimic lui Nadir.

- Andreea Balan a petrecut Craciunul alaturi de soțul ei, George Burcea, și de fetița lor, Ella Maya. Micuta a avut parte de o mare surpriza, pentru ca l-a intalnit pe Mos Craciun, pentru prima data. Pe contul personal de socializare, artista a postat si doua fotografii. Una cu fetita de anul trecut si…

