- Andra a intrat cu dreptul in 2018 si deja are de facut anunturi importante pentru fanii ei. Artista a avut parte de sarbatori linistite, la munte, unde a petrecut in familie, iar de Revelion a urcat pe scena alaturi de trupa ei de doua ori. Este usor de ghicit ce dorinta si-a pus Andra in noaptea dintre…

- Ieri a fost ziua de nastere a lui Marcel Toader. Fostul partener al Mariei Constantin si-a serbat ziua alaturi de fiul sau si o vedeta cunoscuta de la noi. Este vorba de o artista de muzica populara, care i-a scris un mesaj emotionant. Cuvintele care deja au starnit controverse au insotit cateva imagini…

- Fericire mare pentru Nicolae Guta si Cristina! Desi s-au certat de nenumarate ori, cei doi au reusit sa-si depaseasca problemele, iar acum sunt mai fericiti ca niciodata. Vestea care a schimbat totul a fost una care l-a inveselit enorm pe manelist. Cristina si Nicolae Guta urmeaza sa devina parinti!

- Dupa ce Khloe Kardashian a anunțat, oficial, ca este insarcinata și dupa ce zvonuri legate de sarcina lui Kylie Jenner au inceput sa se impraștie, apar acum intrebari legate și de Kendall Jenner.

- Celebra cintareata Britney Spears traieste momente de neuitat, intrucit familia ei se va mari. Mai exact, ea va deveni matusa din nou. Dupa ce a trecut prin momente de cosmar la inceputul anului, in februarie, cind fiica ei Maddie a fost la un pas de a-si pierde viata intr-un accident teribil, cintareata…

- Sora artistei Delia a nascut o fetița perfect sanatoasa in a doua zi de Craciun. Soția afaceristului Razvan Munteanu a fost alaturi de sora ei, Oana Matache, pana in momentul in care a devenit mama, ba chiar a filmat intreaga operație de cezariana. Gina Matache, mama celor doua artiste, este…

- Mesajul Ancai Serea in Ajunul Craciunului i-a emoționat pe fani, care au reacționat imediat și au felicitate-o pentru familia frumoasa pe care o are. Anca Serea și Adi Sina traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Viața lor se imparte intre cariera și cei cinci copii care le fac zilele mai frumoase.…

- Petrolul Ploiești și-a deschis un magazin oficial. Fanii l-au luat cu asalt. Cu toate ca activeaza in Liga a 3-a, dupa ce a trecut printr-un faliment și o penitența de un sezon in Campionatul Județean Prahova, Petrolul Ploiești ramane o echipa extrem de iubita. Venind in sprijinul fanilor, gruparea…

- Cunoscuta actrita americana Eva Longoria este însarcinata în patru luni cu primul sau copil, potrivit revistei 'Us Weekly', care citeaza un reprezentant al artistei de origine mexicana, relateaza miercuri EFE.

- Brigitte Nastase nu se simte deloc rasfatata de sotul ei, iar problemele din ei par sa fie din ce in ce mai serioase. Recent, bruneta a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie, in care le arata fanilor ca a primit un buchet imens de trandafiri, insa surpriza, nu sunt de la Ilie.

- Roxana Dobre este din nou insarcinata? Iubita lui Florin Salam a pus pe toata lumea pe jar cu o fotografie in care iși etaleaza burta de gravida. Imediat oamenii s-au gandit ca ii va darui al treilea copil manelistului.

- Se vrea o acțiune de final de an, in care cele doua parți sa spuna ce a fost rau și ce a fost bine in prima parte a campionatului. Imediat ce Suporter Club UTA a vazut inițiativa clubului, pe care a și salutat-o, a considerat ca intalnirea va fi și mai interesanta daca participa și primarul…

- Au mai ramas mai putin de doua saptamani pana cand Andreea Balan va petrece momente magice alaturi de frumoasa ei familie. Anul acesta, cantareata va petrece al doilea Craciun alaturi de micuta ei, Ella, iar in aceasta seara a dezvaluit un mic secret care o face sa se bucure ca un copil. In timpul declaratiilor,…

- Doua artiste și jurate, frumusețe cat cuprinde! Delia și Andreea Balan s-au fotografiat impreuna, iar fanii au dat mii de Like-uri! Jurata ”X Factor” și jurata de la ”Te cunosc de undeva” s-au intersectat la un eveniment monden de curand. Bune prietene, cele doua nu au ratat ocazia de a se fotografia…

- Sarbatorile sunt fericite si pentru Dan Helciug . Cantaretul este fericit ca a scapat de o boala grea si suparatoare. Acesta s-a tratat de o infectie printr- o metoda revolutionara. In aceasta seara a dezvaluit in emisiunea „Agentia VIP” cum se simte dupa ce a scapat de cumplita boala.

- Ioana Tufaru a trecut, in urma cu o luna si jumatate, printr-o operatie dificila, dupa ce a ajuns sa aiba o greutate de 165 de kilograme. I-a fost montat un inel gastric, iar fiica regretatei Anda Calugareanu a mai slabit, iar acum este fericita ca-si poate tine, din nou, copilul in brate. A

- Ieri dimineața a avut loc primul termen din procesul de divorț dintre Maria Constantin, fosta membra a Ansamblului Profesionist Doina Gorjului din Targu Jiu și Marcel Toader. Dupa o casnicie de doar doi ani, targujianca și omul de afaceri au decis sa puna punct relației lor si sa mute scandalul…

- Marcel Toader si Maria Constantin sunt in plin divort, iar marti a avut loc, la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, primul termen. Interpreta de muzica populara a venit insotita de mama si avocat. A

- Majoritatea care cumpara case in care au locuit inainte alte persoane nu stiu niciodata ce ar putea sa le lase drept ”mostenire” vechii locatari. Asa a patit un barbat care stransese o suma frumusica pentru a-si achizitiona o casa pentru familia sa. A

- Maria Constantin si-a tras aliat de nadejde in razboiul cu Marcel Toader! Artista scoate asul din maneca fix cu cateva ore inainte de intalnirea cu sotul in fata magistratilor pentru desfacerea casniciei.

- Un star pop a fost arestat în Egipt pentru ca ar fi „incitat la desfrâu” într-un videoclip. În videoclip, Shyma era îmbracata sumar și manânca o banana într-o sala de clasa plina cu barbați, iar pe tabla scria „Clasa #69”,…

- Cei doi artisi Culita Sterp si Carmen de la Salciua, formeaza un cuplu atat pe marile scene, cat si in viata reala. Tinerii se bucura de un real succes dupa ce au fost premiati chiar de YouTube.

- Tot la ”Doi 2 pași in urma ta”, așa cum spune un celebru refren Cargo, ii promite Adrian Igrișan ca va sta dupa fiica sa, care a ajuns astazi la majorat! Puțini știu ca Baciu’, solistul celei mai populare formații rock de pe la noi, are o fetița, pe Dora, și ca ziua de azi este una importanta in viața…

- Papa Francisc a primit în dar un bolid Lamborghini Huracan, însa Suveranul Pontiv nu se va plimba cu el prin Gradinile Vaticanului. Mașina va fi scoasa la licitație, iar banii vor fi folosiți în scopuri caritabile.

- Fiul Mihaelei Radulescu, de nerecunoscut. Ayan are 14 ani și seamana perfect cu jurata de la „Romanii au talent”. Vedeta a postat pe contul de socializare un colaj cu fotografie, care au facut deliciul fanilor de pe contul de socializare. Mihaela Radulescu și Ayan se ințeleg de minune. Cei doi petrec…

- CFR Cluj e pe locul 2 și se afla din nou in lupta pentru titlu dupa mai mulți ani in care echipa a avut mari probleme financiare. Ardelenii au organizat azi o acțiune de fidelizare pentru fani. Dan Petrescu, stafful sau și conducerea clubului au format o echipa pentru a se duela pentru o formație a…

- Feli Donose a fost jignita, dar artista le-a dat imediat replica celor care au criticat-o, pe contul de socializare. Artista a fost deranjata de cuvintele urate pe care carcotașii le-au spus la adresa ei. Fanii o critica aspru pe Feli, iar artista a reacționat și i-a pus imediat la punct pe toți,…

- Elena Gheorghe și-a anunțat fanii chiar de Sf. Mihail și Gavril. Artista pregatește un concert memorabil, pe 16 noiembrie. La aproape patru luni de cand a nascut pentru a doua oara, Elena Gheorghe este pregatita sa urce pe scena. Ultima perioada, aceasta a petrecut-o mai mult in sala de repetiții. Elena…

- Mara Banica si avocatul Daniel Ionascu, care a fost instruit in stiinta dreptului de catre Paula Iacob, sunt colegi de platou in dezbaterea mai multor cazuri sociale, dar si evenimente care au loc in lumea mondena. Unul dintre subiectele care ii fac rivali pe cei doi este chiar cazul preotului Pomohaci,…

- Mirela Vaida, escapada in inima Ardealului. Prezentatoarea tv a postat pe contul de sociaizare o imagine, in acre apare alaturi de colegul ei, Andrei Ștefanescu. Mirela Vaida și Andrei Ștefanescu fac parte din spectacolul aniversar al Antenei 1 Transilvania, care implinește 18 ani. Mirela Vaida, escapada…

- Presedintele Klaus Iohannis a urcat, sambata, pe platoul Bucegilor, si a facut fotografii cu salvamontistii care tocmai se intorceau de la o interventie. Presedintele Klaus Iohannis a fost pe platoul Bucegilor, in zona Babele. La o statie de telecabina, s-a intalnit cu o echipa de salvamontisti care…

- Ana Morodan este foarte mandra de cum a ieșit nunta. Vedeta este fericita sa vada ca pe ringul de dans se afla trei perechi de miri care și-au unit destinele in cadrul emisiunii ”Nunta cu scantei”

- Maria Constantin s-a saturat sa fie acuzata de infidelitate de cel care i-a fost soț aproape doi ani. Artista a evitat sa vorbeasca urat de Marcel Toader, insa a recunoscut in repetate randuri ca este o perioada grea pentru ea. Maria Constantin crede ca și-a pus sufletul pe tava și este convinsa ca…

- Sora Deliei mai are foarte putin pana cand va deveni mamica! Si daca deja a ales un nume pentru fetita ei, nu la fel de bine sta la capitolul cumparaturi pentru cea mica. Si asta deoarece are anumite superstitii.

- Celebrul actor si luptator de wrestling Dwayne Johnson, supranumit si "The Rock" a facut recent mai multe marturisiri in cadrul unui interviu. Acesta a luat pe toata lumea prin suprindere, mai ales ca pana acum nu a dat de inteles ca se gandeste la o cariera in politica.

- Capitanul echipei Dinamo Bucuresti, Paul Anton, isi asuma vina pentru rezultatele din ultima vreme si spune ca suporterii formatiei din Soseaua Stefan cel Mare au dreptul sa fie nemultumiti. Mijlocasul in varsta de 26 de ani i-a luat apararea si lui Vasile Miriuta. "Fanii au tot dreptul sa protesteze.…

- Fetița Amaliei Enache merge in picioare. Prezentatoarea știrilor Pro tv a pozat-o pe Alma intr-trun parc din Capitala, iar imaginea a cucerit internetul. Alma a crescut și este dornica de cunoaștere, așa ca mama ei o implica in diferite activitați pentru o dezvoltare rapida și sanatoasa. Fetița Amaliei…

- Maria Constantin pare ca si-a revenit dupa despartirea de Marcel Toader si isi dedica timpul muzicii si prietenelor sale. Maria Constantin a postat astazi o imagine pe o retea de socializare in care apare alaturi de o prietena. „Fetele, cochetele”, a scris Maria Constantin la descrierea imaginii de…

- Astazi, cantareata si-a indeplinit un vis la care se tot gandea de ceva vreme, iar fanii ei sunt in culmea bucuriei! Delia a lansat single-ul “Verde Imparat”, piesa compusa de artista si produsa de ea impreuna cu Alex Cotoi. Piesa a fost cantata in premiera la show-ul “Psihedelia” de anul acesta de…

- Simona Gherghe are inca un motiv de bucurie in familie, pentru ca fetita ei a implinit cinci luni. Fosta prezentatoare TV a serbat momentul asa cum se cuvine si i-a tinut la curent si pe prietenii ei!

- Sunt topiti de dragul fetitei! Liviu Varciu si Anda Calin sunt in culmea fericirii de cand a venit pe lume fiica lor. Micuta are parte de multa dragoste si este rasfatata la maximum de parintii ei.

- Dupa ani de zile in care parea ca nu isi mai gaseste fericirea, Bianca Rus nu numai ca este bucuroasa, ci se declara cea mai implinita femeie. Fosta prezentatoare TV a fost ceruta in casatorie.

- Marcel Toader a avut un soc cand a primit chemarea in judecata a fostei sotii, Maria Constantin, pentru desfacerea casniciei lor. Fostului sportiv nu i-a venit sa creada cand a vazut motivele invocate de femeia alaturi de care a trait patru ani.

- In pauza meciului Poli – UTA, din liga secunda, un grup de suporteri ai echipei UTA, au reușit sa patrunda in spațiul de la tribuna a 2-a a stadionului Dan Paltinișanu și i-au atacat pe spectatorii aflați in apropierea unei porți care nu a fost supravegheata de forțele de ordine. Imediat,…