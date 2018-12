Stiri pe aceeasi tema

- Razvan și Cati de la „Insula Iubirii” formeaza in continuare un cuplu, deși au plecat separat din Thailanda. Cei doi au fost dați de gol de Marinela, fosta iubita a lui Iulian, care a publicat o imagine pe contul de socializare. Au plecat separați din Thailanda, insa in Romania pare ca s-au impacat,…

- CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018. In ultimele episoare din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, cele patru cupluri se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arataadevarul din sufletul…

- In ultimele episoare din cel de-al patrulea sezon Insula Iubirii, cele patru cupluri se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor. In aceasta seara, de la 20.00,…

- Cu toate ca majoritatea cuplurilor prezente la Insula Iubirii 2018 și-au dat seama ca au probleme serioase in relație, iar concurentele au ajuns la concluzia ca au ceva in comun, se pare ca doi dintre participanți au trecut deja peste toata aceasta drama și s-au casatorit in secret. Este vorba…

- Insula iubirii. Episodul 8. „Insula Iubirii” intampina in cel episodul cu numarul opt numeroase surprize. Ies la iveala situații neprevazute, caci vorba aceea ca inimii nu-i poți comanda se aplica cel mai bine. Ispita Irina este pe punctul de a se indragosti de Iulian, deși venise cu un scop precis…

- Protagonistul primului sarut de pe ”Insula Iubirii” din acest sezon i-a lasat pe toți cu gura cascata. Cuprins de suferința și tradat dupa doar cateva zile de la sosirea in Thailanda, Iulian, cel care și-a vazut iubita in brațele altui barbat, s-a lasat dus de val și a sarutat o ispita.