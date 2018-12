Stiri pe aceeasi tema

- S-a lasat cu replici dure in urma unei postari facute de Codin Maticiuc, in urma cu nici o zi. Celebrul „crai” a lovit in Margherita de la Clejani, despre care a spus ca a ajuns sa fie mai urata ca inainte de operații. Rapid, Viorica a sarit sa-și apere fiica, dar și sa ii adreseze cuvinte acide lui…

- Codin Maticiuc ii da replica Vioricai de la Clejani in scandalul iscat dupa ce acesta a vorbit despre transformarea fizica prin care a trecut Margherita de la Clejani. Codin Maticiuc a iscat un scandal de proporții dupa ce s-a luat de operațiile estetice ale Margheritei de la Clejani. Viorica de la…

- Codin Maticiuc nu are o parere foarte buna despre Margherita, fiica Vioricai de la Clejani. Margherita a trecut, din nou, printr-o operație estetica, iar Codin Maticiuc a luat atitudine pe pagina sa de Instagram. ”Razboiul” dintre Codin Maticiuc și familia din Clejani este unul de ”uzura”, s-ar putea…

- Margherita de la Clejani se numara printre vedetele care au acceptat provocarea “Asia Express”, iar ea s-a intors de curand in țara, dupa ce a fost eliminata din show, ale carui filmari nu s-au incheiat inca. Tanara artista și-a lasat masca apropiații și fanii: a slabit foarte mult, iar acest lucru…

- Bianca Dragușanu și sora ei, Oana, Ruby și iubitul ei, Adrian, Jojo și Paul Ipate, CRBL și Oase, prietenul lui cel mai bun, Iuliana Luciu și Margherita de la Clejani, Șerban Copoț și Cosmin Seleși, Ana Morodan și Adrian Teleșpan, Cocuța și Bogdan Boanta, Anca Sigartau și fiul ei, Sofian Abaab sunt cele…

- Margherita din Clejani a trecut, in ultimul timp, printr-o mulțime de schimbari! Focoasa bruneta s-a facut tot mai frumoasa, pe zi ce trece, astfel ca toata luema se intreaba cand anume va ajunge la altar, alaturi de barbatul vieții ei. Cu toate acestea, „Marga” are alte planuri!