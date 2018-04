Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce starea ei de sanatate a luat o turnura spre mai rau și a ajuns in stare critica la spital, Ionela Prodan pare a merge spre o direcție mai buna. Conform unor surse, cantareața a fost deconectata de la aparate și poate respira fara ajutor.

- Lantul de restaurante McDonald`s a anuntat vineri ca va renunta la paiele din plastic in cele 1.300 de restaurante din Marea Britanie si ca va incepe sa testeze paie din hartie in mai multe locatii incepand cu luna mai.

- Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat recent de Guvern si urmeaza sa intre in vigoare pe data de 1 aprilie, dupa publicarea in Monitorul Oficial.Citeste si: Razboi TOTAL pe arhiva SIPA! Liviu Plesoianu, replica DURA la acuzatiile unui fost sef ANP: 'Suntem bine in țara asta!??'…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, un analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP, preluata de News.ro

- Persoanele fizice care nu obțin niciun fel de venit, dar care vor dori sa beneficieze de servicii medicale in sistemul sanitar de stat, vor plati mai puțin decat in prezent pentru contribuția de sanatate (CASS).

- „A venit timpul sa aleg alt drum. Dupa aproape 14 ani in cea mai tare redactie din Romania, plec de la HotNews.ro pentru un alt proiect editorial impreuna cu Dan Tapalaga si alti ziaristi de calibru. Las in urma o redactie formidabila si un public exceptional. HotNews.ro e una dintre ultimele busole…

- Margherita de la Clejani ar incasa o suma frumușica pentru a susține un concert. Tanara solista se bucura de mare trecere la evenimentele unde este solicitata sa cante. Margherita de la Clejani este fiica celebrilor cantareți de muzica de petrecere Viroica și Ionița de la Clejani. Multa vreme, Margherita…

- Taraful de la Clejani format, pana nu de mult, din Viorica, Ionita si cei doi copiii ai lor, Fulgy si Margherita, are ca tarif suma de 5000 de euro, conform surselor, pentru fiecare spectacol pe care il sustine, scrie spynews.ro. Citeste s Casa Clejanilor din Capitala, calcata de hotilor.…

- Margherita de la Clejani o duce nespus de bine! Fiica Clejanilor are o cariera infloritoare și deja se descurca fara parinții ei. Taraful de la Clejani format din Viorica, Ionița și copiii lor, dar și din cațiva instrumentiști, are un tarif de 5.000 de euro pe eveniment. Acum, dupa ce a lansat o piersa…

- Ionica și Viorica de la Clejani sunt, probabil, unul dintre cele mai simpatice cupluri ale showbiz-ului romanesc. Și, de cele mai multe ori, sunt printre puținii care recunosc ca ”mai pacatuiesc” din cand in cand.

- Viorica de la Clejani iși dorește sa fie iar mireasa! Cantareața a dezvaluit, in cadrul unei emisiuni tv, ca și-ar dori sa mai faca nunta. Ea i-a spus lui Ionița tot ce-și dorește și a vorbit despre cum ar fi rochia de mireasa, daca s-ar marita din nou. Viorica și-ar dori sa mai slabeasca in […] The…

- In fiecare an, de 8 Martie, Viorica de la Clejani primeste din partea sotului sau, Ionita, un inel sau un lantisor. De data aceasta, Ionita a aratat ce inel va primi sotia sa, iar reactia acesteia a fost incredibila.

- In Sedinta de Guvern de astazi, 7 martie 2018, a fost aprobat memorandumul cu tema Acordul de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), in vederea sprijinirii proiectului "Cartierul pentru justitie". Acest proiect vine in contextul…

- Viorica de la Clejani a slabit mult, iar acum a facut anunțul, in direct la Antena Stars. Artista a marturisit ca este operata toata, acesta fiind motivul pentru care arata acum așa. In cadrul aceleiași emisiuni, interpreta a spus ca fiica ei Margherita are un iubit, pe care insa vrea sa il țina departe…

- „Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia, Moldova, Muntenia. Apoi, de poimaine, temperaturile vor creste in toata tara si vremea devine calda pentru aceasta perioada, pana spre 16 grade in Banat”, a precizat pentru MEDIAFAX meteorologul de serviciu…

- Zapada de afara a scos vedetele la lopata. Si sa nu credeti ca starurile noastre au fost scutite de neplaceri. Daca va imaginati ca VIP-urile se rasfata la caldura sau si-au pus menajerele la deszapezit, ei bine va inselati.

- Intr-un sat din Bacau, un asistent social incearca sa scape de la moarte zeci de femei victime ale violenței domestice. Cazurile sunt foarte grave: barbații le ataca pe soții cu toporul, drujba sau cuțitul. Este ora 00.15 intr-o marți seara. Nimic interesant la televizor. Zabovesc un minut pe una dintre…

- Ieri, 25 februarie, pe scena Salii Palatului au urcat Aurelian Temisan, Dan Bittman, Connect-R si Viorica de la Clejani care i-au fost alaturi artistei Andra in concertul „Aievea”. Jurata de la „Romanii au talent” i-a facut, in cadrul concertului, o declaratie de dragoste soțului ei, Catalin…

- Zilele trecute, Andra a susținut un spectacol la Sala Palatului din Capitala. Cantareața a fost extrem de emoționata și a plans pe scena. Printre cei care au cantat alaturi de ea s-au numarat Aurelian Temișan, Viorica de la Clejani, Liviu Teodorescu, Connect-R și Dan Bittman. Artista a ținut sa-i faca…

- Evenimentul inregistrat la inceputul acestui an la Brigada de Politie Rutiera Bucuresti a determinat o interventie in acest domeniu, cunoscut fiind impactul pe care il are orice derapaj comportamental al angajatilor politisti sau militari, potrivit MAI.Accentul va fi pus pe cunoasterea personalului,…

- Ionita de la Clejani, despre “corecția fizica” aplicata soției.De ziua de naștere a Vioricai de la Clejani, artistul a facut marturisiri uimitoare. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri, insa relația lor nu a fost privata de probleme de-alungul timpului. Viorica de la Clejani, care recent…

- Viorica de la Clejani a implinit 45 de ani și a petrecut alaturi de cei mai buni prieteni. Artista a povestit in direct la tv, ca este la dieta, motiv pentru care nu poate manca din tortul primit de la soțul ei. „I-am pregatit o surpriza de ziua ei. Prietenii ei dragi ne sunt alaturi. Are un intreg…

- Viorica de la Clejani a dezvaluit reteta cremei cu care reuseste sa triseze timpul si sa aiba un ten perfect. Este o crema facuta in casa, din seu de oaie. Viorica din Clejani, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea sambata, 3 octombrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, alaturi de…

- Viorica de la Clejani a fost impresionata de o tanara dansatoare din buric din Cairo, Malak Boghdady. Viorica de la Clejani, care a dezvaluit secrete din intimitatea vieții sale cu Ionița de la Clejani , a fost cucerita de o dansatoare din buric din Egipt. Dansatoarea respectiva, Malak Boghdady, a fost…

- Demonstrații de samba și capoiera aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, dar și invitate celebre care i-au pus in dificultate pe cei doi concurenți, Cornelia (37 de ani) și Georges Slim (38 de ani), in show-ul prezentat de Dan Negru.

- Demonstratii de samba si capoiera aseara, la “Guess My Age – Ghiceste varsta”, dar si invitate celebre care i-au pus in dificultate pe cei doi concurenti, Cornelia (37 de ani) si Georges Slim (38 de ani), in show-ul prezentat de Dan Negru. Oana Zavoranu si Viorica de la Clejani au urcat impreuna pe…

- Demonstrații de samba și capoiera aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, dar și invitate celebre care i-au pus in dificultate pe cei doi concurenți, Cornelia (37 de ani) și Georges Slim (38 de ani), in show-ul prezentat de Dan Negru.

- Margherita de la Clejani era foarte diferita in copilarie fața de cum arata acum. Pare aproape imposibil de crezut ca este vorba despre una și aceeași persoana. Margherita de la Clejani, care a dansat pe mese in cazinou in noaptea de Revelion , este fiica celebrilor cantareți de muzica de petrecere…

- Dupa 17 ani, Aeroportul Otopeni nu va mai avea contract cu firma Romprest pentru servicii de curațenie. Compania Naționala Aeroporturi București a organizat luni, 29 ianuarie 2018, licitația pentru asigurarea curațeniei in Aeroportul Henri Coanda. Comisia tehnica a analizat ofertele transmise de…

- Margherita de la Clejani pare decisa sa faca o serie de transformari cat se poate de serioase in viața ei. Și, deja, primele schimbari au inceput sa se vada cat se poate de bine, ea slabind vizibil...

- Guvernul vrea sa scoata la licitatie Metroul de Otopeni, sute de kilometri de autostrada si de cale ferata in baza contractului national, aprobat in ianuarie. Prin schimbarile aduse de noua Biblie a infrastructurii, constructorii nu mai pot propune niciun fel de amendamente la contracte iar studiile…

- Simona Halep este perceputa ca o jucatoare eficienta si dominanta in schimburile lungi de mingi, noteaza site-ul turneului Australian Open, insa statistica modifica aceasta imagine.Citește și: S-a DECIS: cand se va juca meciul dintre Simona Halep și Angelique Kerber, din semifinalele Australian…

- Din 1 septembrie 2018, intra in vigoare condiția obligatorie pusa pedagogilor care predau in liceele din țara, de care depinde activitatea lor de mai departe in aceste instituții de invațamant

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare Facebook, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea unui „simt…

- „Saptamana trecuta am anuntat o schimbare majora pentru a incuraja interactiuni sociale cu sens, cu familia si prietenii, in schimbul consumului pasiv. Ca rezultat, veti vedea mai putin continut public, inclusiv stiri, materiale video si mesaje publicate de companii. Dupa aceasta schimbare, ne asteptam…

- Anul 2018 vine cu noi modificari la legea concediului medical. Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificare și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2015 introduce o schimbare care va salva timpul celor care vor sa beneficiez de concediu medical.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru modificarea OUG nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învațamântului și cercetarii, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevazute în hotarâri judecatorești devenite executorii în…

- Viorica și Ionița de la Clejani au un baiat pe care toata lumea il știe drept Fulgy, insa acesta are, de fapt, un alt nume. Fulgy este mezinul binecunoscuților artiști de muzica de petrecere Viorica și Ionița de la Clejani. Fulgy este rasfațatul familie, anul trecut acesta primit o mașina de zeci de…

- Oficialii WTA au anunțat ca Turneul Campioanelor se va desfașura in orașul chinez Shenzhen in perioada 2019-2028. WTA a anunțat astazi ca dupa 5 ediții gazduite in Singapore, Turneul Campioanelor iși va schimba casa, Shenzen fiind noua destinație. "Shenzhen este o metropola incantatoare, cu peste 68…

- Luni, 15 ianuarie, ninge in București. La aceasta ora, temperatura din termometre este de doar -6 grade Celsius. Vantul sufla moderat. Temperatura maxima a zilei va fi tot negativa, de -3 grade Celsius. Prognoza meteo București. VREMEA in Capitala, 15-21 ianuarie 2018, SCHIMBARE MAJORA. Marți,…

- Au aceeași varsta, dar arata complet diferit! Exista cantareți și cantarețe, actori, prezentatori TV, creatori de moda și politicieni care au reușit sa pacaleasca trecerea timpului și alții, pe chipul carora se vede fiecare an. In unele cazuri, diferențele sunt uluitoare: celebritați nascute in același…

- Decizia Facebook de a modifica radical news feed-ul in perioada urmatoare a starnit ample discutii referitoare la efectele masurii asupra producatorilor de continut media. New York Times comenteaza ca era de asteptat ca Facebook sa ia o masura de a reduce prioritatea acordata, in news feed-ul…

- In ultima perioada, Viorica de la Clejani a slabit destul de mult si pare a fi complet schimbata. Daca pana acum nu era deloc deranjata de kilogramele in plus, iata ca situatia s-a schimbat. Cantareata si-a schimbat radical regimul alimentar din motive de sanatate.

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…