Stiri pe aceeasi tema

- Dwayne Johnson este unul dintre cei mai apreciați și indragiți actori de la Hollywood. In ciuda aspectului sau fioros, starul american este foarte emotiv și implicat. Iar cand vine vorba de fiica sa, Tiana Gia, in varsta de 6 luni, „durul” se inmoaie imediat. Este, de asemenea, și un soț iubitor și…

- O fotografie cu parul unei femeii a provocat isterie pe internet, avand in vedere ca in imagine se poate vedea o iluzie optica neintenționata. Imaginea publicata de Lil Maarty pe Twitter a reușit sa induca in eroare foarte mulți internauți, avand in vedere ca mulți dintre ei nu și-au dat seama ca este,…

- Marian Rotaru, directorul Direcției Publice de Patrimoniu din cadrul Primariei Targu Jiu, a fost fotografiat cu pantalonii suflecați pana la genunchi, cu un picior la inmuiat intr-un lighean cu apa, și cu celalalt in poala femeii de serviciu care ii face pedichiura. Imaginea a fost publicata pe Internet…

- Mara Banica a fost amenintata cu moartea de Magdalena Serban, cunoscuta si drept "criminala de la metrou", sau, cel putin, acest lucru indica mesajul pe care l-a primit. Mara Banica a primit un mesaj pe Facebook in care era amenintata de o persoana care indica a fi Magdalena Serban, femeia care a impins-o…

- Intrucat accesul la tehnologie si la internet pot fi considerate drepturi ale omului in secolul 21, inchisorile din Statele Unite au inceput sa ofere detinutilor tablete cu acces limitat la internet, pe care pot asculta muzica si pot rula jocuri cumparate din banii lor. Era doar o chestiune de timp…