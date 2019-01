Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City, locul 3, și Liverpool, locul 3, joaca azi, de la ora 22:00, intr-un meci care poate influența lupta la titlu in Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe EuroSport 1. live de la 22:00 » Manchester City - Liverpool 0-0 Echipele probabile Manchester City: Ederson…

- Au fost stabiliți cei trei finaliști nominalizați pentru titlul de cel mai bun jucator african al anului 2018.Aceștia sunt Mohamed Salah de la FC Liverpool, coechipierul sau Sadio Mane și Pierre-Emerick Aubameyang de la Arsenal Londra.

- Noaptea dintre ani nu a oprit campionatul din Anglia, care este in plina desfasurare. Liverpool va aveao misiune dificila, pe terenul celor de la Manchester City, iar in cazul unui succes, cormoranii vor lua o optiune serioasa pentru castigarea titlului. Cand toata lumea sarbatorea...

- Defensiva acestui sfarșit de saptamana vine din liga a 9-a din Anglia, de pe terenul celor de la FC Wingate & Finchley. Nu mai puțin de 6 șuturi au fost respinse de pe linia porții intr-un exemplu de aparare cu sufletul.

- Mohamed Salah, atacantul egiptean al echipei engleze FC Liverpool, a fost ales fotbalistul african al anului 2018, in cadrul anchetei organizate de BBC. Salah, care fusese ales de BBC si cel mai bun jucator african al anului 2017, a fost urmat de marocanul Medhi Benatia (Juventus), senegalezii Kalidou…

- FC Liverpool este lider solitar in campionatul de fotbal al Angliei, dupa victoria categorica inregistrata pe teren propriu in fata formatiei Cardiff City (scor 4-1), sambata, in cadrul etapei a 10-a a sezonului. Pentru "cormorani" au marcat Mohamed Salah (10), Sadio Mane (66, 87) si Xherdan…