- Poetul George L. Nimigeanu a murit la varsta de 80 de ani, potrivit mesageruldesibiu.ro . Scriitorul s-a nascut pe 3 ianuarie 1939, in comuna Tereblecea. Debutul literar și l-a facut pe 3 august, iar de atunci, a publicat aproape 30 de volume. De-a lungul carierei sale, a avut aproape 30 de volume publicate.…

- Incredibil, dar adevarat! Presedintele rus Vladimir Putin a marturisit joi ca nu detine un smartphone, dupa ce anul trecut s-a descris drept o "persoana obisnuita" care aproape ca nu utilizeaza internetul si care nu are conturi pe retelele sociale.

- Un judecator din Marea Britanie a declarat ca nu mai are incredere in bancomate dupa ce a judecat dosarul unor romani care fabricau dispozitive de clonare a cardurilor bancare. „Eu, unul, stiu ca nu voi mai folosi niciodata cu atata incredere un bancomat”, a spus judecatorul, in…

- Timp de 11 ani, Angelina Jolie si Brad Pitt au fost cuplul perfect si invidiat de toata lumbea buna de la Hollywood. In 2016, insa, Brangelina s-a destramat brusc si au ramas multe semne de intrebare cu privire la motivul divortului. Pentru ca Jolie este foarte discreta cu viata privata, lumea a putut…

- Silviu Prigoana, considerat o lunga perioada de timp unul dintre cei mai ravniți burlaci de pe plaiurile miortice, vorbește deschis despre viața sa, așa cum este ea acum, in cadrul unui amplu interviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars.

- Pasiunea pentru frizerie i-a adus laolalta, in Londra, pe Radu Teodorescu si Emi Bertea, iar acum lucreaza impreuna la propriul lor salon. Mare parte dintre clientii lor sunt romani, iar sambata tund pe muzica unui DJ si ofera bauturi gratuite.

- Anda Adam a fost exclusa, marti seara, din competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata de catre colegii de echipa. Sotul artistei, Sorin Andrei, a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , adevarul despre eliminarea ei. ( CITESTE SI: Anda Adam, eliminata de la Exatlon! Cum a reactionat…

- Un barbat de 28 de ani din Branistea a fost retinut, dupa ce a intrat in casa iubitei, a amenintat-o si a obligat-o sa mearga la el acasa. Conform unor surse judiciare, cel in cauza este fostul iubit al fetei din Titu, injunghiata pe 23 ianuarie intr-un coafor din oras, cel cu care tanara…

- SEMNAL DE ALARMA… Fapta buna se plateste scump. La concluzia aceasta a ajuns o vasluianca, dupa ce a vrut sa ajute o femeie nevoiasa din comuna Rosiesti. I-a oferit un loc de munca in Anglia, un salariu, cazare si mancare, dar s-a trezit lasata cu ochii in soare. Dupa ce i-a cumparat bilet de avion…

- O tanara in varsta de 17 ani s-a sinucis, dupa ce a trimis, din greseala, un mesaj iubitului ei. Mesajul era destinat prietenei sale cele mai bune, dar greseala colosala a costat-o scump pe aceasta. Charlotte Guy, o tanara in varsta de 17 ani si-a pus capat zilelor, dupa ce a trimis din greseala un…

- Caz halucinant in Anglia! O tanara in varsta de 17 ani s-a spanzurat dupa ce i-a spus din greseala iubitului ca il insala. Tanara i-a trimis un mesaj in care i-a dezvaluit ca s-a culcat cu un alt barbat.

- Eleva de 17 ani Charlotte Guy din Wigan, Greater Manchester, s-a spanzurat dupa ce a trimis in mod accidental un mesaj crezand ca-l timite unei prietene. Dar, din nefericire, l-a trimis iubitului ei plecat sa studieze la universitate, noteaza Daily Mail.

- Managerul Simonei Halep, fosta jucatoare de tenis Virginia Ruzici, a declarat, joi pentru Europa FM, ca numarul 1 mondial este o mare luptatoare si este gata sa moara pe teren pana sa castige.Citeste si: CTP analizeaza la SANGE meciul FENOMENAL al Simonei Halep: 'Simona s-a nascut azi a doua…

- Se complica ancheta in cazul crimei de la Titu. Familia fetei ucise la coafor de iubitul ei, militar, face acuzatii grave. Rudele Alexandrei sustin ca s-au facut plangeri la politie si ca fata lor a cerut ajutor din cauza ca se temea de barbat pentru comportamentul lui violent. (VEZI SI: Ce a facut…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat estimarile meteorologie pentru lunile februarie, martie și aprilie. Estimarile sezoniere sunt realizate de catre Centrul European pentru prognoza pe medie durata de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%. Fenomenele…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru coruptie, a cerut, luni, magistratilor de la Judecatoria Sectorului 5, sa fie liberat conditionat, el subliniind ca a executat pedeapsa cu demnitate si nu a cerut zile castig, desi a scris numeroase lucrari stiintifice.…

- O pisica a fost salvata dintr-un incendiu izbucnit intr-un bloc din Bacau, pe strada Nordului, la etajul patru al unui imobil. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de lucru și salvare de la inalțime și un echipaj SMURD. Nu s-au…

- Gabriela Cristea spera sa revina cat de curand la carma emisiunii ”Te vreau langa mine” dar conducerea trustului Kanal D a decis sa o pastreze pe Bianca Dragusanu. Se pare ca motivul pentru care a fost pastrata iubita lui Victor Slav este strict legata de buget. Gabriela Cristea ar fi incasat ca prezentatoare…

- Brutarul din Moldova care a devenit eroul Marii Britanii vara trecuta, cand s-a luptat cu un grup de teroristi in centrul Londrei si a adapostit 20 de trecatori in brutarie, cere despagubiri Regatului Unit, potrivit digi24. E suparat si considera ca britanicii sunt nerecunoscatori. Autoritatile nu i-au…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- O fetita de doar sapte luni si-a pierdut viata, in urma unui accident deosebit de grav, care a avut loc in Chichester, in Anglia. Un baietel de 5 ani se afla in stare grava la spital, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire.

- Conducerea lui CS U Craiova l-a numit vineri pe Bruno Vienescu in funcția de coordonator al Centrului de copii și juniori, unde va gestiona și grupele U7 și U15. Vienescu a antrenat in ultimii ani in Anglia, la Academiile lui West Bromwich și Manchester City, club pe care l-a reprezentat in cursul lui…

- Inainte ca Ioana Toma sa-si inchida pagina de Facebook, aceasta și-a schimbat numele pe pagina de socializare din Ioana Toma in Ioana Ally. Cu putin timp inainte ca Dana Grecu sa anunte ca a avut parte de o schimbare importanta in viața, Ioana Toma l-a etichetat intr-o poza pe fostul sot al…

- Batai in strada, farfurii sparte, “cenusa dorintelor” in pahare, papusi arse, monede ascunse in prajituri, hrana din belsug, dar si vizitarea si chiar dormitul in cimitire se numara printre obiceiurile pe care oamenii din diferite parti ale lumii le adopta de Revelion, sperand ca noul an sa le fie favorabil,…

- Ștefan Relu Mihalache sau Connect-R , unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului, este un barbat foarte credincios, care admite ca a ințeles sensul vieții dupa ce viața l-a pus fața in...

- OnePlus 5T a fost telefonul care s-a bucurat anul acesta de o editie speciala dedicata seriei de filme Star Wars, iar compania chineza alaturi de studioul Lucasfilm au pregatit o surpriza pentru cei care l-au cumparat. Fiecare unitate a telefonului in editie Star Wars include un mesaj surpriza din partea…

- Lee Johnson, antrenorul lui Bristol City, adversara lui Man. United in sferturile Cupei Ligii, i-a facut un cadou de 500 de euro idolului sau. "Vreau s-o deguste un expert și sa stam la un pahar 10 minute", spune Johnson. Mare amator de vinuri bune, Mourinho va avea parte de o surpriza, diseara, la…

- Actorul Alexandru Arsinel, directorul Teatrului „Constantin Tanase”, a fost externat luni dupa ce a fost supus, saptamana trecuta, unei interventii in urma unui infarct, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Rectificari DURE: Spitalele din Capitala raman fara aproape 100 de MILIOANE de lei. De ce se…

- Fostul baschetbalist american Michael Jordan este sportivul cel mai bine platit din toate timpurile, avand o avere estimata la 1,85 miliarde dolari, conform clasamentului publicat de revista americana Forbes, informeaza AGERPRES . “Air” Jordan a realizat cea mai mare parte a veniturilor sale in urma…

- Cazul șocant petrecut la stația de metrou Dristor 1 a ingrozit toata țara! Tatal primei victime a criminale de la metrou a oferit informațiile, cu ore exacte, imediat dupa ce fiica sa a fost agresata și la un pas de moarte.

- Tatal Alexandrei, tanara de 22 de ani pe care Magdalena Serban a incercat sa o arunce in fata metroului la statia Costin Georgian, a dezvaluit intreg cursul evenimentelor dupa ce fiica lui a scapat din mainile agresoarei. Parintele a dezvaluit cum a reactionat tanara atunci cand a aflat de ”sinuciderea…

- 13 decembrie 1983 a ramas o data de trista amintire in istoria culturala a Romaniei. A fost ziua in care poetul nepereche Nichita Stanescu (1933-1983) s-a risipit din viața. Omul care i-a fost alaturi in ultimele clipe, prieten intim și artist desavarșit - graficianul Mircia Dumitrescu - , ne-a impartașit,…

- Marturii socante despre tragedia de la metrou care a cutremurat Bucurestiul, dar si toata Romania. Ar fi putut fi evitata crima? Tanara care a scapat doar printr-o minune de furia Magdalenei Serban ar fi asteptat ore intregi pana sa poata spune unui politist ce s-a intamplat, conform observator.tv.Citește…

- Benjamin Massing era nascut pe 20 iunie 1962, iar ca fotbalist a evoluat pe postul de fundas central. La CM 1990 a fost titular in meciul de deschidere, jucat impotriva campioanei mondiale en-titre, Argentina, si a fost eliminat in minutul 88 de celebrul arbitru francez Michet Vautrot, pentru un…

- O tanara de 18 ani a fost salvata, sambata-dimineata, din apele raului Olt, la Slatina, de un barbat care alerga pe malul raului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, Alin Basasteanu, femeia fost scoasa din apa de barbatul care alerga in zona dintre podul…

- Casa din Elvetia, in care Regele Mihai I și-a trait ultimii ani ai vieții, a devenit un veritabil loc de pelerinaj. Localnici si multi romani, unii dintre ei veniti de departe au ținut sa vina și sa-i aprinda o lumanare fostului monarh.Aceeasi tristete sfasietoare este si in Romania si in…

- Dupa ce a fost plecata o perioada in Anglia, impreuna cu iubitul ei, Sandra Smaranda, cunoscuta drept ”blonda lui Tuncay”, s-a intors in tara. Recent, tanara a postat pe pagina sa de Facebook un filmulet, in care apare alaturi de un barbat si este intr-o ipostaza nemaivazuta pana acum.

- Ultimul Rege al Romaniei a inchis ochii. Insa amintirea lui va ramane mereu vie printre localnicii din Dobrita. Aici, la un conac din micul sat de munte din Gorj, Regele Mihai a poposit timp...

- REGELE MIHAI A MURIT. Andreea Raicu si Simona Gherghe sunt doua primele vedete care au facut publice mesaje de condoleante la scurt timp de la aflarea vestii ca Regele Mihai I a incetat din viata. Dintre politicieni, fostul premier a asternut si el cateva ganduri pe internet.

- Marius Sumudica si Cristian Sapunaru au fost implicati intr-un scandal monstru la finalul partidei cu Alanyaspor, castigata cu scorul de 2-1. (Detalii aici) Tehnicianul lui Kayseri susține ca bataia generala ce a urmat dupa meci pe culoar a fost provocata de Fevzi Layic, antrenorul cu portarii al Alanyei:…

- Anglia, etapa a 15-a. Se joaca Chelsea – Newcastle. Urmeaza Arsenal – Manchester United. Programul, rezultate și clasament. Sambata 14.30 Chelsea – Newcastle 2-1 VIDEO 17.00 Brighton – Liverpool Watford – Tottenham Everton – Huddersfield Leicester – Burnley Stoke – Swansea West Bromwich Albion – Crystal…

- Premierea pentru medalii de la Campionatul European de Fotbal Tenis e programata miercuri. Am luat 12 de aur și una de bronz! Ministerul Tineretului și Sportului organizeaza o conferința de presa cu prilejul caștigarii Romaniei a 12 medalii de aur și una de bronz la Campionatul European de Fotbal Tenis,…

- Gina Matache, mama Deliei, iși aniverseaza ziua de naștere. Artista implinește 55 de ani. Gina Matache, mama Deliei, este o cunoscuta interpreta de muzica populara. Gina Matache, care mai are o fiica pe nume Oana , implinește 55 de ani, ocazia cu care a vorbit, la o emisiune de televiziune, despre ce…

- Aceasta este povestea lui Kelly, o femeie de 29 de ani din Anglia. Ea banuia de mai mult timp ca sotul o însala. Barbatul ei devenise tot mai distant si îsi stergea mereu mesajele din telefon, precum si ultimele apeluri efectuate.

- Oficial, Primul Razboi Mondial a avut drept cauza asasinarea principelui mostenitor al Imperiului Austro-Ungar. În realitate, motivele pentru izbucnirea conflictului devastator au fost mult mai adânci. Colonialismul, imperialismul si nationalismul sunt câteva dintre acestea. …

- Cele mai multe documente despre activitatea Regelui Mihai, aproximativ 121, dateaza din perioada 1948 – 1949. In total, Familia Regala a fost filata si interceptata de catre Ceausescu timp de 40 de ani. Toate documentele adunate in acest timp au fost incluse in dosarul cu numarul 6069.…