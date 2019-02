Stiri pe aceeasi tema

- Sotul reginei Elisabeta a II-a, printul Philip, a renuntat de buna voie la permisul de conducere, anunta Palatul Buckingham. Asta dupa ce luna trecuta, printul, in varsta de 97 de ani, a provocat un accident rutier. A scapat nevatamat, dar doua femei au fost ranite.

- A trecut de un prim hop! Mirela Vaida a reușit sa treaca de semifinalele Eurovision și sa ia drumul finalei naționale. Nu a fost ușor, insa, vedeta avand niște mici probleme, pe care chiar ea le-a recunoscut.

- Maluma are grija sa le ofere mereu fanilor sai o imagine impecabila, așa ca de curand, și-a schimbat radical look-ul și a adoptat unul mai excentric, mai latino, care i se potrivește ca o manușa!

- Sergej Wenergold, condamnat la finele lunii noiembrie la 14 ani de inchisoare pentru atentatul comis asupra autocarului echipei de fotbal Borussia Dortmund in 2017, a renuntat sa faca apel la aceasta decizie, a anuntat, miercuri, avocatul sau, citat de AFP preluata de Agerpres. "Noi am retras…

- "Putem confirma ca am inceput discutii oficiale cu Consiliul angajatilor cu scopul de a incheia producerea C-Max/Grand C-Max la Saarlouis. Deoarece continuam sa ajustam productia la cerere, procesul de consultari va include si necesare ajustari ale fortei de munca de la Saarlouis", se arata intr-un…

- Are 26 ani, a absolvit Colegiul Hasdeu si s-a specializat la Universitatea Oxford in matematica si informatica. A avut sansa sa lucreze in Anglia ca programator la una dintre cele mai importante banci americane de investitii din lume. Desi castiga suficient pentru a trai fara probleme in Anglia, Ion…