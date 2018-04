Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine Mw 7.0 a fost inregistrat la 00.25 Ora Romaniei, la 60 de kilometri adancime, in Papua Noua Guinee. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 5.50 S ; 151.42 E, la 640 km NE de Port Moresby pop: 284,000 local time: 07:25…

- ZILE LIBERE 2018: Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor.Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni.Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o…

- Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului „Gala Bute”, iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a recomandat „odihna absoluta” fostului ministru. Blonda nu a venit la proces, iar avocatii ei au confirmat ca se afla in Costa Rica. Aparatorii au cerut…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a stagnat la 2,05- pentru a doua zi consecutiv. Totodata, indicele Robor la 6 luni a crescut marti de la 2,38- la 2,39-. La inceputul lunii februarie, BNR a crescut rata…

- Un agent de securitate care a oprit alarmele de incendiu in timpul incendiului devastator de duminica intr-un centru comercial din Rusia, soldat cu cel putin 64 de morti, este considerat suspect intr-un caz penal, au anuntat luni anchetatorii federali, relateaza dpa.Pompierii s-au luptat mai…

- Adrian Mutu a explicat ce va face dupa alegerile de la Federație care au loc pe 18 aprilie. Surpriza! Indiferent daca va caștiga Razvan Burleanu sau Ionuț Lupescu, fostul capitan al naționalei are de gand sa se apuce de antrenorat. "Am mai spus, indiferent cine va fi președinte la FRF, eu caut sa antrenez.…

- Michael Schumacher se afla in perioada de recuperare dupa accidentul teribil pe care l-a suferit in decembrie 2013. Familia fostului pilot de Formula 1 a oferit rar detalii despre starea sa de sanatate. Recent, Sabine Kehm, managerul neamțului, a facut declarații in numele rudelor ex-campionului mondial.…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost eliminata în semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a pierdut, sâmbata dimineata, 3-6, 0-6, în fata japonezei Naomi Osaka, locul 44 WTA.

- Simona Halep, locul I WTA, a invis-o, marti, cu scorul de 7-5, 6-1, pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, calificandu-se pentru a patra oara in ultimii cinci ani in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.

- Veste soc in fotbalul moldovenesc! Dacia Chisinau nu va participa in noua editie a Campionatului Moldovei. Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al echipei. Contactat de Publika TV, presedintele clubului Alexandru Novac nu a comentat situatia.

- Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni, conform observator.tv. Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu…

- O noua arma nucleara a fost testata duminica de admnistrația de la Kremlin. Racheta hipersonica Kinjal este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, dupa cum au anunțat autoritațile ruse.

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Azi, a fost prima conferinta de presa de la UTA, la care a participat noul director tehnic, Ionut Popa. Acesta a fost, ca de obicei, „gura bogata”, a vorbit foarte mult, explicand pe intelesul tuturor momentul prin care trece clubul in acest moment. UTA, cu sansa a doua Meciul cu Hermannstadt…

- Exatlon 6 martie. Cosmin Cernat a facut astazi un anunț trist. Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza problemelor de sanatate, așa ca el va pleca acasa. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni sa isi ia ramas bun de la ceilalti […] The…

- Potrivit unor statistici, portretul robot al soferului din Romania implicat in cele mai multe accidente rutiere este: sofer tanar la volanul unei masini foarte puternice. Soferii cu varsta de pana la 25 de ani care conduc masini cu o capacitate cilindrica de peste 2,5 litri sunt, statistic, cei care…

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- Daca Ellen Pompeo este o prezența obișnuita pe covorul roșu, fiica sa, Stella, se afla pentru prima data intr-o astfel de postura. Micuța a insoțit-o pe mama sa la o petrecere de la Hollywood! Ellen Pompeo și fiica sa, Stella Starul ”Anatomia lui Grey” s-a prezentat, ieri, la premiera filmului ”A wrinkle…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2 din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG uri, cat si de angajatori.Intrebat care este solutia in privinta directionarii a 2 din impozitul pe venit catre ONG uri, Teodorovici a raspuns: "Solutia…

- Vremea ii da batai de cap lui Stelian Ogica. Barbatul se afla in drum spre satul unde locuiește și nu mai poate pleca de acolo. Aflat intr-o stare disperata, a facut un apel la 112 și a solicitat sa vina autoritațile pentru a-l putea scoate din nameți. „Am fost implicat in multe evenimente de genul…

- Vești extraordinare despre Simona Halep! Constanțeanca revine de saptamana viitoare pe primul loc mondial și recuperarea ei decurge bine, astfel ca va participa la turneul de la Indian Wells (7-18 martie), dupa cum a anunțat antrenorul Andrei Pavel.Anunțul confirma așteptarile finalistei de…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara,…

- Vlad Cosma si tatal sau, Mircea Cosma, au ultimul termen in dosarul in care sunt acuzati de procurorii de la DNA Ploiesti de fapte de coruptie. Infractiunile incriminate ar fi avut loc in 2012 si vizeaza modul in care a fost finantata campania electorala locala din acel an. Vlad Cosma a spus ca nu va…

- Anuntul trist a fost facut chiar de artist, pe pagina sa personala de Facebook. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte", a scris Valentin Sanfira. Familia cantaretului a fost greu incercata de-a lungul timpului. Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci cand s-a casatorit…

- Veste buna pentru buzoienii de pe Valea Buzaului. Centrul de Sanatate Multifunctional de la Parscov va fi deschis, in cursul lunii viitoare, ca sectie exterioara a Spitalului Judetean Buzau. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu la finalul ședinței ordinare a…

- Prințul Consort Henrik al Danemarcei, soțul Reginei Margareta a II-a s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut miercuri de reprezentanții Casei Regale. Prințul Henrik era intr-o stare de sanatate grava, ca urmare a unei infecții la plamani.

- "Ma bucur sa va pot anunta ca, in acest an, fermierii isi vor primi in avans subventiile pentru agricultura. De mentionat ca anul trecut ele au fost platite la timp, spre deosebire de anul 2016. Pe 3 februarie, au intrat in conturile Romaniei peste 400 de milioane de euro, suma ce reprezinta rambursarea…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, la Parlament, ca activitatea Comisiei juridice a fost suspendata astazi pe motiv ca presedintele acesteia, Eugen Nicolicea, ar avea o intalnire cu oficiali ai Comisiei de la Venetia, probabil despre legile justitiei. Anuntul privind intrevederea lui Nicolciea…

- Zi importanta pentru Madalina Ghenea. Fiica sa a implinit 10 luni de cand a venit pe lume. In luna aprilie a anului trecut, Madalina Ghenea devenea mama pentru prima oara , aducand pe lume o fetița din relația cu Matei Stratan. Din pacate, povestea de dragoste dintre Madalina Ghenea și Matei Stratan…

- Veste imensa pentru Simona Halep la nici macar o saptamana de la pierderea finalei de la Australian Open si a primului loc mondial. Principala sa adversara, Caroline Wozniacki, va face un anunt fabulos, scrie presa straina. Este insarcinata si va trebui sa se retraga din tenis mai bine…

- Alina Vilcu este unul dintre arhitectii de la show-ul tv, Visuri la Cheie, iar cu putin timp in urma a facut un anunt care i-a mirat pe toti. Femeia vorbeste despre o relatie profesionala cu un alt arhitesc.

- Prima referire in termeni critici la ministrul Viorel Ștefan a venit chiar in ianuarie 2017, la scurt timp dupa investirea Guvernului Grindeanu, cand Liviu Dragnea a apreciat, in contextul discuțiilor despre bugetul de stat, ca acesta „a fost puțin mai moale decat trebuia”. „Discutia a fost generata…

- Steluta Luca, fostul capitan al echipei nationale si al Oltchimului, dar si vicecampioana mondiala in 2005, si-a oficializat candidatura pentru functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal, la Alegerile din 14 februarie, printr-un mesaj postat pe pagina personala de Facebook. …

- Atunci cind te gindești la un tanc, iți inchipui un vehicul pe șenile extrem de solid, insa mai degraba lent, greoi, prea puțin puțin agil. Totuși, acum exista un vehicul de teren care, deși, in linii mari, are aspectul unui tanc sau al unui transportor cu șenile, se poate comporta, pe pistele de incercari,…

- Magda Vasiliu a reusit sa depaseasca situatia dificila pe care a intampinat-o atunci cand a aflat ca fiul ei sufera de o boala crunta, cancer. Micutul a fost nevoit sa urmeze un tratament in Italia, dar in prezent, Vladut este bine. Tatal acestuia a publicat recent o fotografie cu el, in care Vladut…

- Mara Banica a aflat cumplita veste ca patrupedul familiei, in varsta de 11 ani, este grav bolnav. Familia jurnalistei este extrem de atasata de catelusul lor, catelus pe care insasi Mara l-a numit "frate". Mara Banica, apel disperat pe Facebook. "Daca il recunoasteti, va rog dati-mi de veste".…

- Dupa sinuciderea inexplicabila a sotilor Maleon, o alta veste tragica i-a lasat muti pe vecini. La mai putin de o luna de la sinuciderea Andei si a lui Bogdan Maleon, un alt tanar si-a pus capat zilelor.

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit. "Ne pare rau…

- Bucurie mare in familia Laurei Cosoi! Vedeta este insarcinata in patru luni. Ca timpul sa treaca mai ușor, a decis sa plece intr-o vacanța exotica cu soțul sau, Cosmin Curticapean, și cu prietena sa, Andreea Raicu. Mai exact, inainte de cel mai fericit moment din viața lor, Laura și soțul ei se relaxeaza…

- Un tânar de 22 de ani, care a încercat sa o confrunte pe logodnica sa pe care o banuia ca îl înșela, a fost împușcat mortal în cap de o banda de criminali angajați de amantul acesteia. Incidentul îngrozitor s-a petrecut în Rusia. …

- George Srour, un nume cunoscut in lumea mondena a Capitalei, a decedat zilele trecute, din cauza unei boli la ficat. De origine libaneza, acesta era supranumit "George Arabu" și deținea un restaurant in București. Anunțul a fost facut de unul din amicii lui George, prietenii fiind luați prin surprindere…