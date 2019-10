Stiri pe aceeasi tema

- Prima luna de școala este una in care parinții sunt informați aproape zilnic despre „cotizațiile“ pe care trebuie sa le suporte din buzunarul lor pentru școala unde-și au copiii inscriși. Deși invațamantul este gratuit, cel puțin teoretic, parinții sunt informați ca trebuie sa dea pentru dotarea…

- Discursul presedintelui Romaniei la Adunarea Generala a ONU Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala. Onorabil presedinte al Adunarii…

- Ceea ce nu toata lumea stie este ca Bogdan Dumitras a fost pregatit de o pascaneanca! Ea este Irena Grigoras, antrenor de voci la "Atelierul de Voce si Muzica by Loredana Groza". Ea s-a aflat in culise, alaturi de Pavel Bartos, pentru a-l sustine pe cel care i-a incantat cu vocea sa pe jurati. Irena…

- USR considera ca propunerea ca Teodor Melescanu sa ocupe functia de presedinte al Senatului este inacceptabila si reprezinta un afront adus zecilor de mii de romani din diaspora care, pe 26 mai, au stat ore...

- Inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) trebuie sa se conformeze, atunci cand merg in controale, noului regulament de conduita instituit printr-un ordin al presedintelui institutiei, Horia Miron Constantinescu, emis pe 20 august.Astfel, acestia trebuie sa aiba…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO: Festivitate militara la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba. Inaintare in grad, pentru 56 de cadre ale instituției 56 de cadre ale Inspectoratului de Jandarmi Județean “Avram Iancu” Alba, au fost inaintate in gradul urmator, la termen, astazi, 1 august, in cadrul…

- Politistii locali au sanctionat contraventional o femeie din Galati, in contextul in care vecinii sai au reclamat-o pentru ca lasa libere cele sapte pisici pe care le detine, creandu-le tot felul de probleme.