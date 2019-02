Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa ce s-au intors din Maldive, Laura Cosoi și soțul ei au plecat la schi, impreuna cu fetița lor, Rita. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine. Laura Cosoi a mers la schi impreuna cu soțul ei și micuța Rita. Vedeta s-a fotografiat…

- Teo Trandafir și Maia, fiica sa adoptiva, au o relație stransa, solida, cele doua reușind sa se ințeleaga de minune. Teo o sprijina pe Maia in toate alegerile pe care le face și cu toate ca și-ar fi dorit ca aceasta sa-i calce pe urme și sa urmeze o cariera in televiziune, iata ca Maia are alte planuri.…

- Desi cunoscuta vedeta-pop americana Ariana Grande este o vegetariana convinsa, ea si-a facut - din greseala - un tatuaj in caractere japoneze, care face referire la un traditional gratar japonez, relateaza joi AFP. Cantareata in varsta de 25 de ani a vrut sa-si tatueze pe palma mainii…

- Tudor Chirila face parte din categoria vedetelor privilegiate care apar pe postul Pro Tv. Solistul de la „Vama” a semnat cu trustul din Pache Protopopescu același tip de contract agreat și de Mihaela Radulescu și Loredana Groza. Tudor Chirila, in varsta de 44 de ani, este legat de Pro Tv doar pe parcursul…

- Iulia Vantur a facut un pas mareț in cariera pe care și-o consolideaza in India. Frumoasa fosta prezentatoare de televiziune a inregistrat o melodie in hindi și a postat-o pe conturile de socializare. Iulia Vantur a postat pe Facebook și Instagram o inregistrare in care canta melodia Hero in hindi,…

- Iuliana Marciuc pare ca a intinerit cațiva ani. Vedeta a povestit totul despre activitatea pe care o desfașoara la sala și a dezvaluit cum a reușit sa scape de kilogramele in plus. „Eu am reușit sa slabesc 6 kg in doua luni, ceea ce a fost oricum extraordinar. Conteaza ca am intinerit cu 8 ani, varsta…