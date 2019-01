Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, un barbat și o femeie din București, au picioarele amputate dupa ce au alunecat pe gheața și au ajuns sub roțile unor tramvaie. Incidentele, separate, s-au produs la scurta distanța unul de altul, joi seara, in jurul orei 19.00, in Capitala. Prima victima, un barbat, a alunecat pe Calea…

- Ponderea dolarului american in rezervele valutare inregistrate la Fondul Monetar International a coborat in trimestrul al treilea la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in timp ce ponderea monedei euro in acelasi rezerve a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arata datele publicate…

- Adrian Mutu este la picioarele soției și are toate motivele. Sandra il face un barbat implinit și fericit. I-a daruit o minune de copil și ii este ... The post Adrian Mutu e la picioarele ei. Mesajul superb transmis timișorencei Sandra in ziua in care a implinit 25 de ani. ”Iți promit sa te iubesc intotdeauna”…

- Loredana Groza, in varsta de 48 de ani, a starnit un val de critici in mediul online din cauza faptului ca artista publica pe conturile ei de socializare numai fotografii retusate, care o fac sa para cu 20 de ani mai tanara.

- În Brazilia, un hoț a încercat sa-i fure unei tinere telefonul mobil, însa, la doar câteva secunde, îi cerea deja îndurare. Urmariți în imaginile video cum fata s-a rafuit cu infractorul. Incidentul s-a produs în orașul brazilian Manaus, comunica…

- Andreea Raicu a facut in ultima vreme, o serie de dezvaluiri despre propria persoana, pe blogul personal. Dupa ce a recunoscut ca s-a luptat cu depresia, vedeta le-a impartașit fanilor un alt secret al ei. Andreea Raicu a vorbit despre o etapa grea a vietii ei, pe blogul personal, explicand ca s-a…

- O mama cu 4 copii sustine ca a fost batuta de sot si stropita cu benzina! Ingrozita, a fugit de acasa impreuna cu cei mici. Iar ororile prin care femeia spune ca a trecut nu se opresc aici. Tocmai din acest motiv, mama a ajuns la diperare, asa ca a decis sa-si spuna povestea in fata tarii intregi.