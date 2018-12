Stiri pe aceeasi tema

- Regele șlagarelor din Epoca de Aur, Eugen Rotaru ne-a parasit astazi, dupa o lupta îndelungata cu o boala necruțatoare. Celebrul compozitor a fost rapus de o boala necruțatoare. El a compus melodii pentru Mirabela dauer, Corina Chiriac, Monica Anghel și Loredana Groza.

- Un tenor din Craiova, in varstE de doar 40 de ani, a trecut printr-o dramE asemEnEtoare cu cea a lui Florin Busuioc. Povestea lui, insE, s-a terminat sumbru. DupE ce a fEcut infarct in primEvara acestui ani, a murit pe drum spre Bucure"ti, unde era transportat din cauza lipsei unui medic care sE-l opereze…

- Florin Busuioc, actor si prezentator TV, cunoscut mai ales ca prezentator al rubricii meteo de la Pro TV, este internat in spital, la Craiova, dupa ce in seara zilei de 6 noiembrie, a suferit un infarct. El se afla la Craiova pentru un spectacol de teatru si, imediat dupa reprezentatie, i s-a facut…

- Vince Manuwai, un jucator de fotbal american in varsta de 38 de ani a murit in urma unui infarct. Un fost jucator al formatiilor Jacksonville Jaguars si Atlanta Flcons, Vince Manuwai, a murit duminica in Hawaii. Sportivul a fost unul dintre cei mai buni jucatori de fotbal american din istoria Universitații…

- CARDIOLOGIE Despre bolile cardiovasculare se spune, de ani buni, ca sunt ucigasul numarul unu la nivel mondial, iar Romania nu face exceptie. Vestea buna este ca multe dintre afectiunile inimii pot fi tratate prin interventii minim invazive, adica fara taierea pieptului.

- Documentarul „Pe cale – povestea devenirii lui Tibi Ușeriu”, in regia Anei Preda, a fost nominalizat la Prix Europa, premiu lansat de Parlamentul European și Comisia Europeana. Pentru premiul acordat in cadrul The European Broadcasting Festival de la Berlin, s-au inscris 590 de producții de la televiziuni…