- Este mamica cu norma intreaga, sotie devotata, femeie de casa si.model pentru sute de femei! Si unde mai pui ca merge si la zeci de evenimente si sedinte foto! Cum reuseste bloggerita Ioana Chisiu sa le faca pe toate?

- Dupa Premiile Oscar, o mulțime de vedete au organizat petreceri pentru a se distra alaturi de prietenii lor, iar printre invitații de seama s-au numarat și caștigatorii mult ravnitelor statuete aurii. Madonna nu a ratat acest an, așa ca after party-ul organizat de ea i-a reunit pe mai mulți actori cunoscuți,…

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai frumoase femei nu doar din Romania, ci și din lume. Prin urmare, nu este de mirare ca face victime printre barbații de pe tot globul. La o apariție publica recenta, frumoasa actrița a fost surprinsa imbracata intr-un fel care le da palpitații admiratorilor.

- Ultima moda in fashion ii da mari batai de cap lui Florin Ristei. Daca pentru Ramona tricoul extrem de scurt pe care il poarta este cool, pentru colegul ei este de neințeles. Și trebuie sa ințeleaga.

- Pentru a scapa de vremea capricioasa din insula, jucatorii lui Everton au fost cateva zile intr-o excursie "de vreme calda" in Emiratele Arabe Unite, prilej sa uite de atmosfera cazona a cantonamentului și sa capete "dezlegare" pentru o distracție pe cinste intr-un club select din Dubai. ...

- In cel mai important „razboi”, se pare ca brunetele au caștigat detașat inimile fanilor. Frumoasele au aparut in ipostaze care incing imaginația și arata foarte clar de ce blondele nu au avut nicio șansa in fața lor.

- Un incident absolut revoltator a avut loc intr-o gara din judetul Arad, iar imaginile filmate de un utilizator facebook s-au viralizat rapid. Un individ aflat cel mai probabil sub influenta alcoolului este dat jos din tren si batut, chiar de un controlor!

- Catalina Grama, alias Jojo, acum in varsta de 36 de ani, se bucura din plin de viața in sanul familiei. Vedeta și iubitul ei, Paul Ipate, i-au taiat moțul fetiței lor, Zora, in urma cu doar cateva zile.

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din industria muzicala romaneasca. Cei doi nu se feresc sa-și arate iubirea și au susținut, in repetate randuri, ca sunt suflete pereche. Cu toate acestea, Antonia a fost prinsa intr-o ipostaza compromițatoare.

- Ana Maria Orozco, actrita devenita celebra pentru interpretarea lui "Betty cea urata" in telenovela cu acelasi nume, arata formidabil la cei 44 de ani ai sai. Imagini recente cu Ana Maria Orozco au aparut pe contul de Facebook al unui fan-club al acesteia.

- Imagini de groaza surprinse de o camera de supraveghere în orasul Bumbești Jiu. Un tânar în vârsta de 24 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori si lasat sa zaca într-o balta de sânge.

- Miley Cyrus a participat recent, alaturi de alti artisti, la spectacolul tribut al lui Elthon John intitulat I'm Still Standing. Pentru a surprinde momentul, Miley a decis sa impartaseasca cu fanii momente din backstage-ul evenimentului.

- Un bebeluș a fost lasat de doi parinți din Cluj, singur in mașina, timp de o ora in parcarea Mall ului Vivo (fostul Polus). "Azi, in jurul orei 13:30, in parcarea mall-ului Vivo din Cluj Napoca a fost gasit intr-o mașina un bebeluș care plangea foarte tare, parintii lui l-au lasat acolo in…

- Meciul dintre Simona Halep si Angelique Kerber i-a tinut pe toti in tensiune, iar antrenorul Simonei, Darren Cahill nu a facut exceptie. Urmarind fiecare schimb de mingi din tribune, Cahill a fost surprins cand i-a transmis, in timpul meciului, un mesaj cat se poate de clar romancei: "Concentreaza-te…

- Fata Catincai Roman stie sa atraga atentia! Invitata intr-un platou de televiziune, ea a avut aparitie incendiara dupa ce si-a schimbat radical look-ul. Tanara vedeta a ales un outfit cu sutienul la vedere, iar Mihai Morar i-a cerut explicatii pentru fiecare articol vestimentar pe care il purta.

- Protestul pentru independența Justiției a fost minimalizat de televiziunile de știri. Numarul protestatarilor a fost mult mai mare decat cei 70.000 despre care au vorbit televiziunile cu patroni penali. VIDEO: Ziua in care corupții au aflat ca romanii nu cedeaza in fața lor Dincolo de acest aspect,…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Dupa ce si-a afisat mandra dintii, Narcisa Guta continua sa investeasca in propria imagine. Intr-un filmulet din mediul online, Narcisa Guta s-a filmat intinsa pe o masa pentru masaj, imbracata intr-un maiou negru si provocator.

- Are un trup de zeita, care i a adus succesul si a facut o cunoscuta in intreaga lume. Focoasa bruneta a pozat incendiar pe o plaja din Thailanda, bucurandu-se de mare si de razele soarelui.

- Orele de sport si alimentatia au facut treaba buna pentru Britney Spears. Desi se apropie de varsta de 40 de ani, celebra artista este intr-o forma de zile mari. Ea a uimit pe toata lumea cu formele sale de zeita, dupa ce si-a etalat trupul intr-un costum de baie minuscul. Vedeta este in vacanta in…

- Nu mai e mult si se va implini un an de cand afaceristul Vasile Turcu a parasit aceasta lume. Fostul actionar dinamovist nu a fost uitat de cei dragi, care au mare grija ca mormantul lui sa fie mereu ingrijit! CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , a realizat imagini emotionante de la locul unde milionarul…

- Clipe tensionate intre milionarul Dorin Cocos si iubita insarcinata a acestuia, Raluca Miu! Cei doi au fost impreuna la Sala Palatului, la un show de stand-up comedy, la care au performat, printre altii, celebrii Bobonete si Vancica, iar, la un moment dat, Dorin Cocos a lasat-o singura, in timpul spectacolului,…