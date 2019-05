Stiri pe aceeasi tema

- Micul oraș Seki, ascuns in munții centrali ai Japoniei, ascunde o bogata istorie legata de sabiile samurailor, care dateaza inca din secolul al XIII-lea. Astazi, descendenții maeștrilor japonezi ai acelor vremuri sunt mandri sa iși puna meșteșugul invațat de la stramoșii lor in slujba frumuseții, ingloband…

- Madonna nu a fost lasata sa intre in locatia Eurovision unde trebuia sa faca repetitii pentru recitalul ei de sambata, ca urmare a problemelor legate de semnarea contractului, problema intre timp remediata, informeaza online ziarul Times of Israel citat joi de EFE.Accesul divei pop a fost…

- Dupa ce saptamana trecuta deputații Blocului ACUM nu au avut acces, din nou, in Penitenciarul nr.13 din Chișinau, acolo unde este deținut Gheorghe Petic pentru o eventuala intrevedere, in aceasta dimineața Chiril Moțpan, impreuna cu Arina Spataru, a mers la fața locului pentru a-i transmite un colet…

- Incepand de joi, 11 aprilie, un intreg cartier din localitatea maramureseana Moisei va fi inchis. Anuntul a fost facut de Primarie, dar localnicii au primit anuntul cu bucurie. „Avand in vedere proiectul aflat in implementare in aceasta perioada – ”Extindere rețea de canalizare in comuna Moisei” – accesul…

- In urma cu 10 zile, vineri, 22 martie, va anunțam in articolul „Nu se mai poate parca in Parcul «Aventura Voinicilor»”, ca Primaria Municipiului Arad a dispus montarea de stalpi care nu mai permit șoferilor sa vina pe malul Mureșului, chiar in capatul parcului, cu mașina. Dupa ce au fost montați…

- Arad. De la inceputul lunii martie și pana acum, polițiștii locali aradeni cu atribuții privind circulația rutiera au intreprins acțiuni de constatare și sancționare a conducatorilor auto care circula pe sectoare de drum cu sens unic, la inceputul carora sa afla instalat indicatorul rutier cu semnificația…

- Zona centrala a municipiului Suceava, reabilitata cu pavele de granit, in urma cu cativa ani, a devenit pietonala, temporar, inclusiv in fata Palatului Administrativ.Toate autoturismele care aglomerau zilnic zona respectiva, incat pietonii trebuiau sa se strecoare printre ele pentru a trece pe ...

- Miercuri 27 februarie și joi 28 februarie la Garnizoana Micești se executa distrugeri cu exploziv, accesul populației fiind interzis in apropierea zonei și pe drumurile de acces. In data de 27 și 28.02.2019 intre orele 09.00-14.00 se executa distrugeri cu exploziv material real in poligonul de tragere…