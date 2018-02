Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Aurelian Preda (46 de ani), survenita pe 27 septembrie 2016 dupa o lupta dura cu o forma de cancer, a lasat in urma o multime de regrete, dar si foarte multe necunoscute legate de viata sentimentala a artistului, scrie wowbiz.ro. Citeste si BOMBA. Cea pe care Aurelian Preda o dadea…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, s-a intors in Arad, acolo unde a crescut alaturi de mama ei pana in urma cu cateva luni. Decizia a fost luata de comun acord de Liviu Varciu, Ami Teiceanu, dar si de adolescenta. Totul este pntru binele ei.

- Liviu Varciu a luat o decizie extrem de importanta legata de fiica lui cea mare, Carmina. Liviu Varciu are doua fete. Cea mare, Carmina, este fruct al relației pe care artistul a avut-o cu Amy Teiceanu . Liviu Varciu mai are o fetița, Anastasia, din relația pe care o are cu Anda Calin . Dupa ce fiica…

- Liviu Varciu a decis ca fiica sa sa faca liceul de Arte din Arad, asta dupa ce timp de trei luni a locuit la el. Chiar daca aici si-a facut prieteni si a trait clipe frumoase alaturi de tatal sau, Carmina a inteles cum stau lucrurile si a decis sa le respecte hotararea parintilor.

- Dupa CANCAN.ro a dezvaluit in exclusivitate mega-scandalul dintre Liviu Varciu si fosta iubita, Ami Teiceanu, pe motiv ca femeia i-a ”rapit” fiica, acuzandu-l pe prezentator ca i-a neglijat educatia Carminei (Vezi AICI mai multe detalii), Liviu isi spune punctul de vedere si recunoaste ca anturajele…

- Ami Teiceanu, fosta iubita a celebrului Liviu Varciu alaturi de care are și o fiica, pe Carmina, il acuza pe acesta de neglijența. Dupa ce Carmina a venit in Capitala pentru a locui cu Liviu și pentru a-și continua studiile, se pare ca fostul moderator TV nu i-a oferit suficienta grija și protecție.

- Liviu Varciu era in culmea fericirii cand fiica lui cea mare, Carmina, se muta la Bucuresti si putea astfel, pentru prima data, sa se bucure in fiecare zi de prezenta ei. Se pare, insa, ca fericirea nu a durat decat trei luni, deoarece atat a reusit adolescenta sa ramana in Capitala. CANCAN.RO, site-ul…

- Razvan Fodor este un artist foarte indragit grație carismei și glumelor din arsenal, reușind intotdeauna cu ușurința sa cucereasca publicul cu zambetul și sex-appealul sau. Insa, iata ca toate aceste calitați definitorii ale lui Razvan Fodor sunt pe cale de a apune, solistul, care anul acesta va implini…

- Anda Calin trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei, experimentand din plin meseria de mamica. I-a daruit lui Liviu Varciu, in urma cu aproape cinci luni, o fetita tare frumoasa, care poarta numele Anastasia Maria. Cei doi se bucura de timpul petrecut impreuna cu fiica lor si traiesc lucruri…

- Liviu Varciu iși dorește enorm de mult un fiu. Artistul este tatic de fete. Liviu Varciu are doua fete, una adolescenta, cealalta inca bebeluș. Carmina, fiica cea mare a artistului , este rezultat al relației pe care Livviu Varciu a avut-o cu o femeie pe nume Amy Teiceanu. Mezina lui Liviu Varciu, Anastasia…

- Anda Calin se topeste pe picioare de dorul tatalui sau, care s-a stins din viata in urma cu patru ani. Iubita lui Liviu Varciu avea o relatie speciala cu George Calin si sufera profund dupa el. Pe 2 februarie ar fi fost ziua lui, iar frumoasa bruneta i-a scris un mesaj lung si emotionant, pe Facebook,…

- Liviu Varciu este mai fericit ca niciodata, alaturi de fetița lui cea mica, dupa care este topit. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut , cand iubita sa, Anda Calin a adus pe lume o fetița, Anastasia. Liviu Varciu mai are o fata adolescenta, Carmina , din relația pe care a avut-o…

- Adelina Pestritu a anuntat in aceasta dimineata ca ea si iubitul ei, Virgil, vor deveni parinti. Liviu i-a urat sa fie intr-un ceas bun si ca se bucura pentru ea, dar el acum are viata lui. Imediat dupa ce a transmis acest mesaj, a postat pe retelele de socializare o fotografie cu fetita lui.

- Extrem de discreta pana acum in ceea ce privește viața amoroasa, vecina de la Neatza a recunoscut relația cu Codin Maticiuc inca din primele zile. Aceasta asumare nu l-a lasat indiferent pe actorul Alexandru Ion, fostul iubit al Flaviei Mihașan. Imediat ce a aflat de cei doi, actorul a plecat in Asia.…

- Liviu Varciu s-a schimbat total dupa ce a devenit tata pentru a doua oara. Acesta recunoaște ca ii place sa stea mai mult timp acasa și a renunțat la viața de noapte.Iubita lui Liviu Varciu a nascut anul trecut, pe 26 septembrie, o fetița perfect sanatoasa. Artistul traiește cea mai frumoasa perioada…

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, s-a transformat intr-o domnișoara frumoasa ce atrage privirile tuturor. Tanara are o relație buna cu actuala iubita a tatalui sau, insa nu a uitat-o pe cea care i-a dat viața.

- Fata cea mare a lui Liviu Varciu a transmis un mesaj impresionant mamei sale, Ami Teiceanu. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut, cand iubita lui, Anda Calin, a adus pe lume o fetița. Liviu Varciu mai are o fata, Carmina, dintr-o poveste de dragoste pe care a trait-o cu Ami Teiceanu.…

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, i-a transmis un mesaj sfasietor mamei sale, care a crescut-o singura in primii ani de viata. Adolescenta i-a spus ca-i pare rau ca nu i-a putut alina suferinta care a ”ofilit-o”.

- Actorul are extrem de mare grija de fiica sa cea mica. Motivul pentru care Liviu Varciu iși va creștina fiica abia in luna mai, are de altfel legatura cu teama sa de a nu se imbolnavi. Artistul traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Este de doua ori tatic și are ocazia sa stea…

- Ionela Prodan (70 de ani) are o silueta de vis dupa ce a dat jos 25 de kilograme, dar fericirea ei a fost umbrita de un episod care i-a pus in pericol viata, scrie click.ro. Cantaretei de muzica populara i s-a facut rau si a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri acute in…

- Anda Calin, femeia care l-a facut tata pentru a doua oara pe Liviu Varciu, iși ocupa timpul nu doar cu creșterea fetiței lor, dar și cu acte caritabile. Așadar, multe surprize pentru artist, in ultima perioada, cand viața sa s-a schimbat total. Liviu Varciu traiește o frumoasa perioada din viața sa.…

- Oana Roman sustine ca Liviu Varciu s-a schimbat in bine dupa ce a devenit tata pentru a doua oara si ca a devenit mai responsabil. Artistul are o fetita cu Anda Calin. Micuta a venit pe lume anul trecut, in septembrie. „Nu l-as fi vazut niciodata sa devina asa de repede un tata atat de grijuliu. Este…

- Descoperirea cadavrelor aflate intr-o stare avansata de descompunere a fost facuta de vecini, care au sunat la 112. Imediat, la fata locului au venit anchetatorii care au facut cercetarea la fata locului si incearca sa afle cum au murit cele doua femei, despre care se crede ca ar fi mama si fiica.…

- La finalul lunii septembrie, Liviu Varciu si Anda Calin au devenit parintii unei fetite, Anastasia Maria. Acum, cuplul se pregateste de botezul micutei, unde sunt asteptati in jur de 200 de invitati. De precizat ca prezentatorul TV s-a ocupat de toate detaliile evenimentului. A

- Dupa un joc foarte greu, unde cele doua echipe au dat tot cei mai bun sa castige, in cele din urma Faimosii au reusit sa castige jocul Arena Exatlon, cu 10-9 impotriva Razboinicilor. Imediat dupa ce s-a jucat finala, unul dintre sportivii de la Faimosi a facut dezvaluiri despre relatia Claudiei Pavel…

- Cum este de fapt relația dintre Catinca Roman și fiica ei. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena Stars despre momentul in care a devenit mama. Catinca Roman și fiica ei au o relație foarte buna și cu timpul au devenit prietene. Sora Oameni Roman are incredere in Calina ca va face cele mai…

- Anda Calin si-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat pe o retea de socializare o fotografie pe care a facut-o pe un pat de spital. Unul dintre mesajele pe care le-a primit imediat este: "Ce ai patit?", dar raspunsul se regasea in descrierea pe care iubita lui Liviu Varciu a scris-o in dreptul pozei facuta…

- Liviu Varciu este foarte mandru de fetita lui, cu atat mai mult cu cat aceasta ii seamana leit. Iubita lui, Anda Calin, a vrut sa sublinieze acest lucru si a pus una langa alta fotografiile celor doi. Toata lumea a crezut ca sunt...identici!

- Anda Calin si-a gasit linistea alaturi de Liviu Varciu, caruia i-a daruit un o fetita superba in urma cu cateva luni. Bruneta se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de familie si mai ales de micuta ei, de care nu se desparte nici o clipa.

- Iubita lui Liviu Varciu este una dintre femeile care atrage atentia la fiecare aparitie. Asa s-a intamplat si zilele trecute cand paparazzi Spynews.ro au surprins-o pe Anda Calin in cea mai emotionanta ipostaza!

- Betty Salam trece prin cea mai frumoasa perioada a vietii sale de cand l-a intalnit pe Catalin! Aceasta iubeste si este iubita cum nu si-ar fi imaginat vreodata. Cei doi au plecat intr-o vacanta in Instanbul unde petrec clipe de neuitat.

- Liviu Varciu este plecat din tara pentru filmarile reality-showului ”Asia Express”, de mai bine de trei saptamani, timp in care iubita lui Anda Calin ii duce dorul pe zi ce trece. Bruneta are grija de fetita pe care o are impreuna cu vedeta Antenei si se bucura de fiecare moment petrecut alaturi de…

- Profund impresionat de micuții pentru care muncește, Liviu Varciu iși amintește in fiecare moment de fetița lui, Carmina, in cadrul emisiunii „Poftiți in vacanța”. El marturisește cu aceasta ocazie ca nu mai suporta sa stea departe de copila lui. Liviu Varciu a trait departe de Carmina, fata lui cea…

- Profund impresionat de micuții pentru care muncește, Liviu Varciu iși amintește in fiecare moment de fetița lui, Carmina. El marturisește cu aceasta ocazie ca nu mai suporta sa stea departe de copila lui.

- Anda Calin si Liviu Varciu formeaza unul dintre cele mai mediatizate cupluri din tara si nu ezita niciun moment sa ne surpinda. Dupa ce Liviu Varciu a plecat din tara pentru filmarile showului ”Asia Express”, Anda Calin impreuna cu fetita sa, ii duc dorul si il asteapta cu nerabdare acasa.

- De mai bine de doua saptamani, Liviu Varciu este plecat din tara pentru filmarile reality-showului ”Asia Express”. Iubita lui, Anda Calin, ii duce dorul foarte mult si a a gasit o metoda prin care isi mai alina din suferinta.

- In imaginile care au fost devenit deja virale pe internet, fetița este vazuta cum se da intr-un leagan improvizat in timp ce tatal ei se antreneaza, scrie digisport.ro. Aceasta aduce o perna protectoare și ii cere tatalui ei sa loveasca. Barbatul intreaba: "Poftim? Ești sigura? Bine atunci". Imediat…

- Liviu Varciu și-a deschis sufletul și a marturisit care este cel mai mare regret din viața sa. Liviu Varciu, care a devenit tatic pentru a doua oara in urma cu cateva luni , este unul dintre cei mai simpatici artiști din țara noastra. Liviu Varciu, care mai are o fiica adolescenta , a acordat un interviu…

- Liviu Varciu a vorbit cu lacrimi in ochi despre ceea ce regreta cel mai mult in viata. In cadrul unui interviu emotionant, prezentatorul TV a facut cateva marturisiri despre ziua in care a venit pe lume fiica lui cu Anda Calin, dar si despre fata sa cea mare. Mai mult, artistul a spus si ce promisiune…

- Liviu Varciu, asa cum nu l-ati mai vazut niciodata! Anda Adam si-a facut debutul ca reporter- vedeta "Acces Direct" si a reusit sa patrunda, in premiera, in vila, dar si in sufletul artistului. De la schimbatul scutecelor celei mici, pana la noaptea in care Liviu a dus-o in club pe fiica lui cea mare,…

- Polițiștii satmareni au reținut un suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare. Fiul victimelor a fost ridicat de polițiști imediat dupa terminarea ceremoniei de inmormantare. Polițiștii satmareni l-au reținut pe principalul suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare. Potrivit martorilor,…

- Jojo a facut anunțul despre fiica ei. Zora a crescut și iși surprinde parinții in fiecare zi. Mama ei a povestit pe contul de socializare cum este fiica ei. Jojo și Paul Ipate au impreuna o fetița, pe Zora, insa cei doi nu vor inca sa se casatoreasca. Actrița mai are un baiețel din prima casatorie.…

- Așteptarea a luat sfarșit! Astazi, un comunicat oficial venit din partea familiei regale britanice anunța logodna dintre actrița americana Meghan Markle și Prințul Harry al Marii Britanii. Imediat dupa acest anunț, parinții lui Meghan, respectiv Thomas Markle și Doria Ragland, au emis, la randul lor,…

- Liviu Varciu este plecat in Asia, iar iubita și fiica lui il așteapta cu nerabdare acasa. Intre timp, Anda Calin are grija sa il țina pe prezentatorul TV la curent cu ceea ce mai face fiica lor, Anastasia.