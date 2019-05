[FOTO] Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova, unde va fi incarcerat dupa ce a fost condamnat luni de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. El va sta in carantina 21 de zile, perioada in care i se…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa aplicata de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare…

- Avocatii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, au ridicat luni la ICCJ mai multe exceptii in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Liviu Dragnea nu s-a prezentat la proces, el fiind reprezentat de doi avocati - Flavia Teodosiu si Marian Nazat. Dupa ce procurorul DNA a anuntat ca renunta la…

- Procesul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman a fost suspendat, luni, de Instanta suprema pentru o jumatate de ora, dupa ce avocatii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, au cerut recuzarea unui judecator din complet, conform Agerpres.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…