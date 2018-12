Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 100 de ani, la Alba Iulia, delegatii Transilvaniei decretau unirea cu Romania. Eforturile diplomaților romani, sustinute de cele ale Regelui Ferdinand, ale Reginei Maria si ale omului politic Ionel Bratianu au dus la implinirea unui vis de veacuri: o tara independenta

- 1 decembrie, Ziua nationala a Romaniei, are o insemnatate aparte in societatea noastra. Totodata, aceasta zi marcheaza un eveniment istoric foarte important: unirea Transilvaniei cu Romania, in anul 1918. 1 decembrie 1918 reprezinta evenimentul principal din istoria Romaniei, data la care Marea Adunare…

- Primaria Municipiului Ploiești și Garnizoana Ploiești invita ploieștenii sa participe la acțiunile organizate, in municipiul nostru, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, 1 Decembrie 2018. Ziua de 1 Decembrie 2018 marcheaza implinirea a 100 de ani de la Unirea principatelor Transilvaniei, Banatului,…

- Mircea Hava, primarul din Alba Iulia, a reacționat dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat Monumentul Marii Uniri, pe care mulți l-au botezat „Monumentul Facebook” din cauza formei care seamana cu logo-ul rețelei de socializare.In replica, primarul din Alba Iulia a declarat ca ministerul…

- In anul 2018 comemoram 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desavarșirea statului național roman, realizata prin unirea provinciilor romanești cu Romania. La inceput a fost unirea Basarabiei cu Romania (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu Romania (28 noiembrie 1918),…

- Catedrala Mantuirii Neamului este construita in proportie de 95%, in ceea ce priveste stadiul „la rosu”, insa, potrivit Patriarhiei Romane, cea mai mare biserica din Romania mai are mult pana sa fie finalizata. Pana in acest moment s-au cheltuit 110 milioane de euro.

- Libris.ro, una dintre cele mai mari librarii online din Romania, a inaugurat un depozit de carte care va tripla capacitatea de procesare a comenzilor, in urma unei investiții de aproape 4 milioane de euro. Depozitul va putea gazdui peste 3 milioane de carți și va permite ca livrarile sa fie realizate…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, l-a primit pe Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis in plenul Parlamentului de la Strasbourg, in contextul initiativei de a invita sefii de stat sau guvern ai statelor UE pentru a dezbate impreuna cu deputatii europeni viitorul ...