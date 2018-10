Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir nu este impresionat de competiția in care Romania joaca, astazi, in Lituania pentru un loc la Euro 2020: ”Liga Națiunilor n-are nici cap, nici coada!” Romania va susține, astazi, de la ora 21.45, la Vilnius, cu Lituania, a treia partida din Liga Națiunilor. Un meci pe care tricolorii…

- Romania disputa cel de-al treilea joc din Liga Natiunilor, la Vilnius, cu Lituania, joi, de la ora 21.45, in direct la Pro TV si in format liveblog pe www.prosport.ro. Cornel Talnar, consilierul lui Cosmin Contra si omul care e desemnat sa analizeze de la fata locului adversarii...

- Romania continua in aceasta seara aventura din Liga Națiunilor, "tricolorii" urmand sa joace pe terenul Lituaniei, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. Cosmin Contra il va titulariza in centrul apararii pe Gabi Tamaș, cel care se intoarce la naționala dupa o pauza indelungata.…

- Naționala de fotbal a Romaniei se afla de aseara la Vilnius, in capitala Lituaniei, unde maine, de la ora 21:45, disputa al treilea sau joc din grupa a IV-a, Seria C, a Ligii Națiunilor. Tricolorii au fost intampinați de o vreme rece și de un vant specific țarilor Baltice. De la ora 19, jucatorii conduși…

- "Tricolorii" lui Cosmin Contra au ajuns astazi la Vilnius, pentru infruntarea cu Lituania din Liga Națiunilor. Lituania - Romania, in etapa a treia din Liga Națiunilor, e joi, de la 21:45, in direct pe Pro TV și liveTEXT pe GSP.ro. Naționala a ajuns astazi, in jurul orei 19:30, la Vilnius. "Tricolorii"…

- Jucatorii echipei nationale s-au reunit, duminica, la Centrul National de Fotbal Mogosoaia, pentru urmatoarele doua partide din Liga Natiunilor, cu Lituania (11 octombrie) si cu Serbia (14 octombrie), informeaza news.roDuminica, tricolorii au programat si un antrenament la care vor participa…

- Romania joaca in aceasta seara la Belgrad, cu Serbia, in al doilea meci din Liga Națiunilor. Partida va avea loc de la ora 21:45 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Granzii Serbiei sunt recunoscuți in lume pentru fanatism. Cele doua cluburi, Partizan Belgrad și Steaua Roșie Belgrad, sunt…

- Partida de pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, prima pentru Romania in Liga Natiunilor, susținutaa contra Muntenegrului s-a disputat fara spectatori ca urmare a unei sanctiuni dictate de UEFA impotriva Federatiei Romane de Fotbal și s-a terminat nedecis, 0-0. Tricolorii au avut și un om in plus pe…