- Transformarea lui Dinamo incepe de azi cu un nou antrenor, in persoana lui Florin Bratu (38 de ani), care va fi anuntat oficial in jurul orei 12:00, urmand ca la 16:00 sa conduca primul antrenament al alb-rosilor. Numirea fostului atacant ca tehnician al "cainilor" a starnit reactii diferite in…

- Liga 1, etapa a 26-a. FCSB – Sepsi Sf. Gheorghe (20.45, Digi, Telekom, Look). Puncte pentru play-off. FCSB – Sepsi (20.45, Digi, Telekom, Look) FCSB trebuie sa caștige aceasta ultima partida din sezonul regular, pentru a ține aproape de liderul CFR Cluj. Nicolae Dica: ”Vom vedea cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe…

- Conducerea lui Dinamo vrea sa se asigure ca nu rateaza play-off-ul și a pregatit o prima de 30.000 de euro pentru echipa in meciul cu Astra Giurgiu. CSMS Iași - Viitorul și Astra - Dinamo, meciurile care decid ultima echipa calificata in play-off, se joaca sambata, de la 19:45, și pot fi urmarite in…

- Cinci persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma celor peste 100 de perchezitii din 22 februarie, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, cu prejudiciul de 2 milioane de euro. Politistii Serviciului de Investigare…

- Grupurile parlamentare vor avea dreptul sa faca 10 propuneri pentru Consiliile de Administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si Societatii Romane de Televiziune (SRTV), daca proiectul de lege adoptat tacit de Camera Deputatilor va trece si de Senat. Plenul Camerei Deputatilor…

- CSM Politehnica a revenit luni seara in Iasi dupa meciul castigat duminica, la Timisoara, in penultima etapa a sezonului regulat. Echipa ieseana nu a resimtit oboseala deplasarii, drumul spre casa fiind facut cu avionul, cu o halta la Bucuresti. Incepand de ieri, CSM a inceput sa pregateasca disputa…

- Gripa a mai facut inca doua victime. Numarul deceselor a ajuns la 39 Institututul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca au fost confirmate inca doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doua femei de 55 de ani si respectiv 61 de ani, ambele nevaccinate si avand alte probleme…

- CSM București a anunțat astazi transferul centrului Andrea Lekic (30 de ani), semn ca plecarea Isabellei Gullden este iminenta. Zvonul plecarii Isabellei Gullden de la CSM București a aparut inca dinaintea Campionatului Mondial de handbal din Germania. ...

- Renașterea naționala și culturala a Romaniei reprezinta un moment cu o mare incarcatura istorica, ducand la concretizarea ideii unitații naționale. Cu ocazia celei de-a 170-a aniversari a Revoluției de la 1848, Romfilatelia introduce in circulație emisiunea de marci poștale „Renașterea Romaniei” in…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Bucuresti, 3 feb /Agerpres/ - CSM Poli Iasi a surclasat-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-0 (3-0), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. Iesenii s-au impus prin golurile marcate de Adrian Bosoi (28), Andrei Sin (33), Narcis Badic (44) si Marius…

- Oferta Tarom de Ziua Indragostiților, in 2018. Compania aeriana naționala Tarom a lansat o noua promoție pentru a sarbatori Ziua Indragostiților și pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe. Oferta este valabila pana pe 2 februarie și este valabila atat pentru zborurile cu plecare…

- Danut Andrusca a precizat ca sunt trei autostrazi care se vor putea construi cu ajutorul finantarii provenite de la Fondul suveran de dezvoltare si investitii: Targu Mures - Iasi, Timisoara - Bucuresti si Iasi – Bucuresti. "Sunt trei autostrazi care se vor putea construi prin Fondul suveran de dezvoltare…

- La multi ani, Florin Piersic! Actorul clujean implineste astazi 82 de ani Actorul Florin Piersic implineste, sambata, 82 de ani si va fi sarbatorit de prieteni si familie, la Bucuresti. „Maestrul” iubeste si este iubit deopotriva de public si crede ca i-a fost ursit „dragul de viata si bucuria de a…

- Iuliana Valeria Popa, o studenta din Vaslui, a murit la doar 19 ani, in condiții suspecte. Tanara s-a stins la un spital din București, dupa ce a stat in coma aproape aproape doua saptamani. In stare de șoc, parinții spun ca Iuliana a cazut din picioare, fara sa fi suferit vreodata de vreo boala. Tanara…

- Odata cu noul magazin deschis astazi, rețeaua ajunge sa numere 170 de unitați in format Loco. Totodata, compania iși continua extinderea in București, Iași și Popesti-Leordeni.

- Compania aeriana Ryanair face recurtari in toata tara pentru posturile de insoțitori de zbor. Absolventii de cursuri de steward sunt invitati de Crewline, compania de recrutare contractata de Ryanair, sa depuna un CV si sa se inscrie intr-una din zilele de interviu ale companiei, din Bucuresti, Timisoara,…

- Crewlink, partenerul oficial al companiei Ryanair pentru recrutarea de personal al echipajului de zbor din Europa, anunța un program de recrutari pentru primavara anului 2018. Compania aeriana irlandeza Ryanair recruteaza echipaj de zbor din toata Romania, candidatii interesati de o cariera avand posibilitatea sa…

- Azerii de la Socar Petroleum au ajuns la 39 de benzinarii in Romania, cea mai recenta inaugurare fiind cea a unei statii amplasate in Brasov. Benzinaria se afla pe calea Feldioarei 68A si are si o statie de incarcare pentru masinile electrice. „Trei pompe au fost instalate in statie, care…

- * Premierul interimar Mihai Fifor le-a transmis prefectilor din judetele aflate sub avertizare de vreme rea sa colaboreze cu presedintii Consiliilor judetene pentru a se asigura ca nu exista drumuri judetene blocate si sa informeze permanent populatia cu privire la starea drumurilor. Prezent la videoconferinta…

- Doua persoane au fost puse sub control judiciar si alte 20 au fost duse la audieri, in urma perchezitiilor care au avut loc in perioada 11-17 ianuarie pe raza judetului Bistrita-Nasaud, dar si in alte trei judete, precum si in Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste doua…

- Traficul de pasageri pe Aeroportul International Timisoara a crescut cu 40% in 2017 fata de anul precedent, fiind inregistrati peste 1,6 milioane de pasageri, iar destinatiile preferate au fost Bucuresti, Londra si Munchen, transmite corespondentul MEDIAFAX. Traficul de pasageri pe Aeroportul…

- Biletele de la TAROM pentru ruta Iasi - Madrid sunt blocate, dupa cum afirma o pasagera care a luat teapa de doua ori. Femeia a platit pentru zboruri directe si a fost anuntata ca va avea de calatorit noua ore in loc de patru din cauza escalei din Bucuresti. Cand a sunat la companie, a fost informata…

- Radu Valcan pleaca in Thailanda, peste cateva zile, sa filmeze al patrulea sezon din “Insula iubirii”. E perioada cea mai grea din an pentru el: va sta o luna departe de soția lui, Adela Popescu, și de baiețelul lor, Alexandru. La intoarcere, probabil va relua cautarea unei case mai mari, pentru ca…

- METEO. ANM a oferit prognoza meteo pentru urmatoarea perioada. Temperaturile vor scadea atat in țara, cat și in București. METEO. Meteorologii anunta ca vremea se va raci astfel incat valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru aceasta data. In weekend, temperaturile maxime se vor incadra…

- Cea mai mare companie IT din Cluj fuzioneaza cu o firma din America Latina Endava, grup de servicii IT cu 4.000 de angajați, dintre care jumatate la Cluj, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu prezența in America Latina. "Endava și Velocity Partners își…

- Jucatorii de la FCSB au reusit sa monopolizeze si premiile acordate in cadrul Galei Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania, care a fost organizata duminica seara la Sala Ronda a Hotelului Intercontinental din Bucuresti. La fel ca si la Gala Fotbalului Romanesc, derulata in decembrie,…

- In Romania, doar patru poli urbani ii mai atrag pe romanii ramași in țara: București, Timișoara, Iași și Cluj. In rest, exista Romania paralela. Romania satelor, orașelor și județelor din care romanii pleaca. Cifrele de la statistica arata ca sute de mii de romani iși parasesc domiciliile pentru a se…

- Doliu in handbalul romanesc. Radu Vladuț a murit de Boboteaza. Radu Vladuț s-a stins din viața fulgerator, pe 6 ianuarie, chiar in ziua de Boboteaza, la varsta de 64 de ani, in urma unor complicații medicale in fața carora medicii nu au mai putut face nimic. “Deplangem trecerea in neființa a colegului…

- Timișoara este orașul secundar din Romania in care s-au mutat cei mai mulți oameni in perioada 2001 – 2011, fiind urmat de Cluj-Napoca, Iași și Constanța. De altfel, și inainte de 1989, capitala Banatului era cel mai atractiv oraș din țara. Marius Cristea, expert senior pe dezvoltare urbana in cadrul…

- Astfel, in anul 2017, Aeroportul Oradea a adaugat o serie de destinații noi de curse regulate (Bucuresti- Iasi, Barcelona- Girona, Milano- Bergamo, Londra – Stansted, Memmingen, Dusseldorf – Weeze) și de curse charter (sezoniere) Constanța și Antalya. Pe langa noile destinații bifate,…

- Aceștia spun ca barbatul și-a iubit enorm soția, pe Anda. "Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie privește inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru și Anda-Elena Maleon! Nici un cuvant nu poate zugravi tristețea care ne-a cernit…

- Numarul cazurilor de rujeola este in scadere, in județul Brașov, potrivit datelor oficiale. Astfel, saptamana trecuta a fost raportat doar un caz , fata de 14 in saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 18 -22.12.2017…

- Politistii au dat peste 120 de amenzi taximtristilor din aeroporturile din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi, in doar doua ore. De asemenea, un permis a fost retinut si 11 certificate de inmatriculare au fost retrase.

- In perioada 22 decembrie 2017-3 ianuarie 2018, CFR Calatori va suplimenta operativ, in functie de disponibilitatea de material rulant, numarul trenurilor care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre/dinspre Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iasi, Timisoara Nord, Brasov, Cluj…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat, miercuri, pe articole, in forma aprobata de comisiile de specialitate, bugetele pe anul 2018 pentru 19 ordonatori de credite, printre care mai multe ministere. Este vorba de Ministerul Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerului Apararii Nationale,…

- "Alibec ramane la Steaua, dar daca ramane la Steaua el nu va juca. Daca el joaca si se pregateste, el pleaca. Pentru ca echipele care l-au vrut nu au uitat de el. Ca aia nu stau sa traduca ca el are mofturi si ca face si ca drege. Inca il mai studiaza. Daca el se antreneaza bine si joaca bine…

- In minutul 28, la 1-0 pentru gazde, Pintilii a reusit o recuperare, dar s-a prabusit imediat pe gazon, acuzand dureri la gamba si solicitand interventia echipei medicale. Acesta nu a mai putut continua partida, fiind inlocuit in minutul 30 cu Ovidiu Popescu. La putin timp dupa ce il inlocuise…

- „Din ianuarie, un consilier cu vechime si gradatie 5 de la Bucuresti va avea salariul mai mare ca un director executiv din teritoriu. Noi avem un volum de munca foarte mare, in judetul Iasi sunt 187.000 de pensionari in plata si peste 170.000 de salariati cu stagii de cotizare. Nu avem personal suficient,…

- Italia e reprezentata de sase echipe in primavara europeana: AS Roma, Juventus, AC Milan, Lazio, Atalanta si Napoli. Primele doua vor da piept cu Sahtior, respectiv Tottenham, in optimile Ligii Campionilor, iar celelalte patru vor evolua in Liga Europa. Presa din peninsula se declara multumita de…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania a anuntat, luni, ca 5.000 de transportatori vor protesta miercuri in fata Guvernului fata de concurenta neloiala si piraterie. Li se vor adauga si colegii din Timisoara, Arad, Iasi, Brasov, Bacau, Craiova si Constanta. COTAR…

- Numarul joburilor in IT este in continua crestere. Cele mai multe joburi sunt in continuare pentru programatori/developeri, urmate de anunturile pentru manageri de proiect, web designeri, administratori de retea si testeri IT, se arata intr-un comunicat BestJobs remis Business24. Daca la inceput…

- Steaua a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Juventus Bucuresti, in etapa a XX-a a Ligii I. Florin Tanase a marcat de doua ori.Golurile au fost marcate de Florin Tanase '54, '78, Gnohere '80 si Budescu '90+1, scrie news.ro. Vezi golurile AICI1-0: Florin…

- Trenul Unirii, remorcat de o locomotiva tricolora, va pleca vineri din Bucuresti, la ora 5:50, catre Iasi si se va intoarce in aceeasi zi in Capitala, informeaza, joi, CFR Calatori. ‘Vineri, 1 Decembrie, angajatii feroviari, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 99 de ani de la Marea Unire si intrarea…

- Marian Dima Arbitrajul prahovean este reprezentat, zilele acestea, la programul de dezvoltare „Cavalerii viitorului”, pe care Comisia Centrala a Arbitrilor il organizeaza la Bucuresti, de catre doi tineri arbitri, de perspectiva – Alexandru Chioibasu si Gabriel Enache. Cei doi participa la un curs de…

- Biletul zilei Pe combo-ul zilei de marți avem o alaturare interesanta de meciuri programate in Anglia, primele doua ligi și Cupa Romaniei. Leicester și Tottenham ne-au oferit o mulțime de partide directe spectaculoase, cu un varf atins chiar in ultima confruntare. In mai anul acesta,…