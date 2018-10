Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble, prinsa in fapt! Cantareata munceste mult, are o multime de concerte, asa ca se descurca asa cum poate ori de cate ori situatia impune. Recent, tanara a fost fotografiata in timp ce se schimba de haine in masina.

- Avril Lavigne a lansat o melodie noua, „Head Above Water”, primul ei single dupa o pauza de cinci ani, timp in care s-a luptat cu boala Lyme. De altfel, versurile acestei melodii povestesc tocmai prin ce a trecut ea in aceasta perioada, scrie PA. Recent, artista de 33 de ani, a povestit ca in perioada…

- Connect-R a anunțat in urma cu doua saptamani ca a divorțat de Misha, mama fetiței sale, Maya , divorțul pronunțandu-se in urma cu un an. Cei doi au ramas in relații foarte bune și-și cresc impreuna fetița. De altfel, artistul a pastrat o relație apropiata și cu fosta sa iubita, Diana Georgescu. Connect-R…