- Mai multe companii de taximetrie din Bucuresti au majorat pretul calatoriei de la 1,69 de lei/km, la 1,99 de lei/km. Altele au anuntat ca vor lua aceeasi masura incepand cu data de 15 octombrie.

- Dupa ce SRI a dezvaluit ca a transmis 132 de informari pe tema pestei porcine din 2016 incoace, ministrul Agriculturii da vina pe Dacian Ciolos. Pentru ca era premier la acea vreme. Pe de alta parte, Petre Daea este ministrul Agriculturii de mai bine de un...

- Intrebat cum comenteaza declarațiile procurorului general al Romaniei referitoare la protocolul dintre SRI și PICCJ din 2016, in care Augustin Lazar a vorbit despre manipulare, susținand ca Tudorel Toader cunoștea existența actului de colaborare, ministrul Justiției a spus:"Se numeste libertate…

- Mihai Roman I, 33 de ani, a rezistat ceva mai mult de o repriza in Austria, la 1-3 cu Rapid Viena, in prima manșa a play-off-ului EL. Cel mai recent transfer la FCSB, utilizat ca titular la dorința lui Becali, a cerut schimbarea la inceputul parții secunde. Dica l-a inlocuit cu Rusescu in minutul 58.…

- De asemenea, mai noteaza studiul, lipsa modelelor și a reperelor este o realitatea in Romania. 1 din 5 romani (22%) iși gasesc modele in viața publica de la noi, dar 4 din 10 admira celebritați din strainatate. Intrebați care este personalitatea publica din Romania cu care le-ar placea sa semene,…

- Alexandra Dulgheru (29 de ani, 125 WTA) a oferit un interviu amplu in care a vorbit despre problema accidentarilor, ascensiunea Simonei Halep (1 WTA) și relația speciala pe care o are cu Venus Williams (14 WTA). „Ca sa pot trece de perioada mai dificila, trebuie sa trec și prin turneele mai mici. Ma…

- Lidia Buble a dezvaluit ce reactie incredibila a avut tatal ei dupa ce s-a zvonit ca artista s-a maritat cu Razvan Simion, in Maldive. La sfarșitul lunii trecute au aparut zvonuri ca solista Lidia Buble și iubitul ei, prezentatorul de televiziune Razvan Simion, s-ar fi casatorit in timpul vacanței pe…

- Consilierul de stat al premierului, Darius Valcov, a declarat, luni, cu referire la scaderea anunțata de liderii sindicali a veniturilor salariaților dupa trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, ca este vorba e o minciuna imensa și nedreapta, informeaza Mediafax.Intrebați vreun…