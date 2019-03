Stiri pe aceeasi tema

- La numai cateva ore de la blocarea motiunii simple si amanarea votului, deputatul PNL de Dambovita Cezar Preda a criticat Partidul Social Democrat pentru duplicitatea dovedita in cazul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la care este dispus sa renunte in cazul in care nu se conformeaza ordinelor…

- Lidia Buble se completeaza cum se poate mai bine cu iubitul sau, Razvan. Artista este o rasfațata, primește micul dejun la pat, comunica perfect cu jumatatea sa și se considera o norocoasa. Despre iubire, muzica, gimnastica și moda, Lidia Buble a povestit pentru Perfecte.ro.

- A sosit momentul mult așteptat de toți fanii Gabrielei Cristea! Tavi Clonda, soțul vedetei, a postat pe contul lui de Instagram prima imagine cu bebelina din burtica frumoasei moderataore de la Antena Stars. Bucurie mare pentru fanii Gabrielei Cristea! In ultimul trimestru de sarcina și chiar pe ultima…

- Lidia Buble și Razvan Simion traiesc o frumoasa poveste de dragoste, pe care oricine și-ar dori-o. Și, pentru ca multa lume se intreba cand anume va da Lidia Buble vestea cea mare, legata de apariția unui copil in viața lor, una dintre cele mai recente fotografii pe care a postat-o vedeta pe Instagramul…

- Lidia Buble și Razvan Simion formeaza unul dintre cele mai frumoase, solide și energice cupluri din showbizz-ul autohton. Cei doi au o relație de cațiva ani, ba chiar s-a spus ca s-ar fi casatorit in secret in Maldive , și au reușit impreuna sa depașeasca greutați și obstacole, dar mai ales sa inchida…

- Anul 2019 a inceput pentru Madonna cu critici. Si-a pus implant in posterios, iar fanii au fost ingroziti, motiv pentru care au inceput rautatile in mediul online. Artista insa, a "rupt gura targului" si le-a raspuns criticilor.

- Lidia Buble și iubitul ei, Razvan Simion, au plecat din țara imediat dupa Revelion 2019. Aceștia se relaxeaza departe de ochii curioșilor. In noaptea dintre ani, prezentatorul de televiziune și iubita sa, Lidia Buble au muncit. El a prezentat un eveniment de Revelion, in timp ce artista a avut seara…

- Rihanna este una dintre cele mai apreciate artiste din intreaga lume, iar concertele sale aduna fani din intreaga lume. Cu toate acestea, artista și-a dezamagit fanii anul acesta și nu au pierdut șansa de a o taxa pe Rihanna.